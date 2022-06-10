«Империалистические амбиции». В Эстонии осудили слова Путина о Нарве

Посла РФ Владимира Липаева вызвали в министерство иностранных дел Эстонии, где ему «выразили сожаление по поводу заявления президента Путина, в том числе его комментариев по поводу эстонского города Нарвы». Что не понравилось Таллину в речи российского президента, — в материале «Газеты.Ru».

В МИД Эстонии вызвали посла РФ Владимира Липаева, чтобы «осудить недавнее выступление президента Путина». Речь идет о его словах относительно города Нарва, следует из распространенного в пятницу сообщения ведомства. «Смоленск — это Литва!»: в Вильнюсе пригрозили разорвать договор с Русским царством Депутат литовского Сейма Матас Малдейкис отреагировал на предложение российского парламентария Евгения... 10 июня 18:59

«Встречавшийся с послом заместитель госсекретаря Рейн Таммсаар выразил сожаление по поводу заявления президента Путина, в том числе его комментариев по поводу эстонского города Нарвы.

В условиях, когда Россия проводит свою реваншистскую политику под соусом идеологии «Русского мира» через разрушение украинской государственности и нации, это также совершенно неприемлемо. На фоне агрессии против Украины представленный на этой неделе в Госдуме законопроект об отмене постановления о признании независимости Литвы, а также угрозы «денацификации» и «демилитаризации» в адрес других стран представляются опасными и безответственными. Вместо того чтобы стремиться к уважению международного права и исходить из принципов государственного суверенитета и территориальной целостности, Россия пыталась использовать пропаганду в дополнение к армии для реализации своих империалистических амбиций, в том числе путем фальсификации истории», — говорится в заявлении МИД Эстонии. «Ясно и остро». Германия потребовала от Сербии присоединиться к санкциям Канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу посетил Приштину и Белград. На встрече с сербским президентом... 10 июня 20:26

Такой подход России обречен на провал, уверены эстонские дипломаты.

«Эстония не устанет повторять, что Россия грубо нарушила международное право, вторгшись в Украину, и должна немедленно выполнить решение Международного суда от 16 марта. Мы в очередной раз призываем Россию немедленно вывести свои войска из Украины, прекратить боевые действия и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ», — отмечается в тексте.

Что сказал Путин

Накануне на встрече с молодыми предпринимателями президент РФ заявил, что Петр I в годы Северной войны «ничего не отторгал у Швеции, он возвращал». Путин напомнил, что, когда царь Петр заложил Санкт-Петербург, ни одна из стран Европы не признавала эту территорию за Россией.

«Все признавали ее за Швецией, а там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне», — добавил он, отметив, что эта территория находилась под контролем российского государства. «То же самое и в западном направлении. Это касается Нарвы, его первого похода», — сказал Путин. Россию планируют избавить от рекламных вывесок на иностранных языках Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о запрете рекламных вывесок на иностранных... 10 июня 20:27

История Нарвы

Нарва расположена на левом берегу одноименной реки, там проживают 53 953 человека (по состоянию на 1 января 2022 года). Город является третьим по численности населения в Эстонии.

Важную роль в истории Нарвы сыграло ее приграничное расположение. В начале XIII века северную Эстонию захватили датчане, вплоть до естественного географического рубежа — реки Наровы. В датской поземельной книге 1241 года упоминается селение Narvia на части территории современного города.

В древнерусских источниках укрепленное поселение впервые упоминается Новгородской I летописью под 1256 годом: «В лѣто 6764. Приидоша Свѣя и Емь и Сумъ и Дидманъ со своею волостью и множество рати и начаша чинити город на Наровѣ». В 1492 году для борьбы с Ливонией великий князь московский Иван III построил напротив Нарвы Ивангородскую крепость. МИД Эстонии вызвал посла РФ Липаева из-за слов Путина о Нарве МИД Эстонии вызвал посла России в республике Владимира Липаева в связи с высказыванием... 10 июня 21:47

Во время Ливонской войны Нарва была взята русскими войсками 11 мая 1558 года.

Царь Иван Грозный планировал сделать Нарву крупным торговым и военным портом Руси на Балтийском море. В городе были построены православные храмы, за 23 года русского правления в него переселились немало русских купцов и ремесленников. Нарвская торговля с городами Северной Германии, Дании, Голландии, Франции и Англии стала очень прибыльной и быстро развивалась.

Однако для Шведского королевства и Речи Посполитой появление русских в Балтийском море было крайне нежелательным, из-за чего оба государства вступили в войну. Во время осады 1581 года шведам удалось овладеть городом. Уже через 9 лет, в 1590-м Нарва вновь осаждалась русской армией.

В 1595 году между Российским царством и Швецией был заключен Тявзинский мир, по которому Москва навсегда отказалась от притязаний на города Нарва и Ревель, но получала все земли восточнее реки Наровы. Военная операция на Украине. День 107-й В центре Донецка неподалеку от офиса главы ДНР Дениса Пушилина произошли два взрыва. Канцлер ФРГ Олаф... 10 июня 22:20

Петр I действительно начал Северную войну с попытки отвоевать Нарву. Русская армия осадила город, но в ноябре 1700 года была разбита шведскими войсками. Лишь в августе 1704-го русские войска взяли Нарву. В результате Северной войны Эстляндия и Лифляндия отошли к Российской империи, при этом Нарва осталась в Петербургской губернии.

После октябрьской революции 1917 года Нарвская городская управа направила в Петроград прошение о выделении Нарвы из состава Ямбургского уезда и передаче ее в Эстляндскую губернию. 16 ноября 1917-го просьба была удовлетворена. После поражения Германии в Первой мировой войне Красная армия в ноябре 1918 года захватила Нарву, а затем развернула наступление вглубь Эстонии.

В феврале 1920-го, по мирному договору между Советской Россией и Эстонией, Нарва осталась в составе Эстонии. В 1940 году Нарва как часть Эстонской ССР была присоединена к Советскому Союзу.