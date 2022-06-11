Уличная дипломатия: «площадь имени ДНР» в ответ на улицы «Независимости Украины»

Москва и Вашингтон всю неделю обмениваются колкостями в связи с наименованием территории у посольства США в РФ Площадью Донецкой Народной Республики. Этот символичный жест переименования — первый случай, когда Россия прибегла к приему, который американцы успешно используют в диалоге со своими оппонентами уже несколько десятилетий. Когда и почему появилась традиция досаждать своим дипломатическим противникам с помощью городских карт — в материале «Газеты.Ru».

Под конец недели посольство США в России выступило с ответом на решение властей Москвы назвать безымянное пространство у здания диппредставительства Площадью имени Донецкой Народной Республики.

«Будем надеяться, что и впредь важные решения в России будут приниматься голосованием», — написали дипломаты в Telegram-канале посольства, тем самым обыграв тот факт, что решение о наименовании площади было принято по итогам голосования на проекте «Активный гражданин».

В России на эти слова никак не отреагировали.

«Не обратили внимание, честно»,

— сказала «Газете.Ru» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на просьбу оценить реакцию американского диппредставительства. «Оснований для смягчения приговора нет»: уйдут ли иностранные наемники от смертной казни Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни наемников из Британии Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а... 10 июня 16:44

Война названий

О том, что территория у посольства США станет площадью ДНР, стало известно 8 июня. В этот день об итогах голосования на «Активном гражданине» сообщила мэрия Москвы, указав при этом, что альтернативными вариантами наименования были «Площадь защитников Донбасса» и «Площадь Героя России Владимира Жоги».

Ожидается, что в столице появится также и площадь (или улица) Луганской Народной Республики. В Мосгордуме уже предложили дать это имя территории у посольства Германии.

За действиями московских властей легко усмотреть своеобразный ответ на волну переименований, которая захлестнула столицы западных государств после начала российской специальной военной операции на Украине.

За несколько месяцев в более чем 10 западных городах улицы и площади у посольств и консульств России получили новые имена, посвященные Украине.

Серия переименований началась с прибалтийских городов. Еще 3 марта мэр литовской столицы Вильнюса заявил, что улица, на которой находится российское посольство будет переименована в «Улицу Героев Украины».

На следующий день к акции присоединилась Латвия. Тогда пресс-секретарь мэра Риги пообещал, что участок улицы Антонияс, на котором и находится российское посольство, получит название «Улица Независимости Украины».

Норвежский Осло 8 марта обзавелся «Площадью Украины», албанская Тирана 10 марта — «Улицей Свободной Украины», канадский Торонто 20 марта — «Площадью Свободной Украины», чешская Прага 24 марта — «Улицей Героев Украины». За апрель целых четыре польских города — Краков, Познань, Гданьск и Гдыня — обзавелись топонимами, связанными с Украиной. В этом же месяце названия улиц были изменены в столицах Швеции и Исландии.

О намерениях присоединиться к серии переименований говорили также власти Таллина, Копенгагена, Дублина, Варшавы и Нью-Йорка.

В МИД РФ о влиянии волны переименований на перспективы будущего восстановления отношений России с западными странами пока предпочитают не говорить.

«Вы задайте этот вопрос тем, кто их разрушает и одновременно десятилетиями переименовывает улицы», — посоветовала «Газете.Ru» Мария Захарова. «Додон от дури отжигает»: возможно ли присоединение Молдавии к Румынии Экс-президент Молдавии Игорь Додон, который находится под домашним арестом по подозрению... 09 июня 19:21

Восточный троллинг

Переименование улиц, на которых расположены российские дипучреждения, действительно стало уже привычной практикой. Еще совсем недавно, в 2018 году, площадь перед посольством РФ в Вашингтоне получила название «Немцов-Плаза» в честь погибшего 7 лет назад российского оппозиционера Бориса Немцова.

После этого улицы и площади с именем Немцова появились также в Вильнюсе, Киеве и Праге. Совсем недавно, в апреле, желание присоединиться к этому списку выразила и столица Словакии Братислава.

Между тем, такая «уличная дипломатия» — не совсем западное изобретение. Впервые такой троллинг был применен, как ни странно, против Соединенных Штатов.

Еще в 1969 году в индийском городе Калькутта победившие на местных выборах коммунисты переименовали улицу, на которой находилось американское генконсульство. Она получила имя Хо Ши Мина — президента Демократической Республики Вьетнам и противника США времен Вьетнамской войны, которая была тогда в самом разгаре.

Спустя 12 лет этим приемом воспользовался переживший Исламскую революцию Иран, правда не против США, а против Великобритании. Рост напряжения в отношениях Тегерана и Лондона совпал с периодом активной борьбы британского правительства с ирландским сепаратизмом. В результате улица Уинстона Черчилля, на которой было расположено британское посольство в Иране получила имя Бобби Сэндса — ирландского депутата, который скончался в британской тюрьме в результате голодовки.

К слову, в этом же году проспект Эйзенхауэра в Тегеране был переименован в проспект Свободы, а площадь Кеннеди стала площадью Таухид.

Все эти топонимы сохраняются до сих пор, правда однажды Ирану все же пришлось пойти на попятную ради восстановления дипломатических отношений с Египтом.

В 2004 году иранские власти переименовали улицу, названную в честь Халида аль-Исламбули, убийцы президента Египта Анвара Садата.

В 1984 году США, освоив методы восточной дипломатии, решили применить их против своего главного соперника — СССР. Так в Нью-Йорке перекресток 67-й улицы и 3-й авеню получил название «угол Сахарова-Боннэр». Таким образом Вашингтон продемонстрировал свою поддержку находившимися в горьковской ссылке Андрею Сахарову и его жене Елене Боннэр. В том же году Сенат США одобрил переименование переулка у советского посольства в Вашингтоне в Сахаров-Плаза.

В 2016 году американцы попытались использовать этот дипломатический прием против Китая — Сенат США предложил переименовать участок улицы в Вашингтоне, где находится посольство Китая в честь находившегося в заключении с 2009 года китайского диссидента и лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяо Бо.

Впрочем, «затроллить» Китай в США все же не решились — проект переименования не нашел поддержки в Палате представителей. В Минэкономразвития заявили, что доля доллара в расчетах ЕАЭС снизилась до 21% Беспрецедентные трудности, вызванные текущими геополитическими реалиями, только укрепили партнерство... 07 июня 11:17

Мешает ли «уличная дипломатия» налаживанию отношений?

Бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе отметил, что с дипломатической точки зрения «ничего хорошего в этом явлении, конечно, нет».

«Мне кажется, что это не самое сильное действие в дипломатии и вообще в международных отношениях. Это чисто политическая акция, которая, как правило, направлена на то, чтобы в какой-то мере досадить государству, посольство которого представлено на территории страны пребывания», — сказал он «Газете.Ru».

Однако, подчеркнул Орджоникидзе, переоценивать негативный эффект от смены названий топонимов тоже не стоит.

«Это показатель недовольства одной страны действиями другой. Но не более того», — заметил он.

По словам дипломата, на реальный дипломатический процесс такие переименования не влияют. В качестве подтверждения своих слов он приводит в пример все тот же перекресток 67-й улицы и 3-й авеню в Нью-Йорке, названный «углом Сахарова-Боннэр»