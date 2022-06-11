Военная операция на Украине. День 108-й

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 18 июня, сообщила Росавиация — РИА «Новости».
Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли ДНР, выпустив 522 единицы боеприпасов, погибли 5 человек, 21 ранен, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в Анкаре настроены оптимистично по вопросу создания безопасного морского коридора для поставок на мировые рынки украинского зерна — ТАСС.
Украинские войска с 24 февраля обстреляли Горловку в ДНР более 3,7 тысячи раз, в результате погибли 24 человека, 132 были ранены, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько.
Аграрии в ЛНР могут реализовывать свою продукцию там, где считают нужным, заявил глава республики Леонид Пасечник — ТАСС.
Он также не исключил реализации сельхозпродукции республики в Европе.
⚡️ Украинским военнослужащим на заводе «Азот» в Северодонецке гарантируют жизнь, если они выпустят мирных жителей и сдадутся в плен, сообщил посол ЛНР в РФ — ТАСС.
Транзит российского газа через территорию Украины может составить около 41,9 млн куб. м в сутки, следует из данных на сайте «Оператора ГТС Украины» — ТАСС.
На заводе «Азот» в Северодонецке заблокированы 300-400 украинских военных, с ними ведут переговоры, заявил посол ЛНР в РФ — РИА «Новости».
Порт украинского города Очакова Николаевской области лишился кораблей Военно-морских сил Украины: малый противолодочный корабль «Винница» затоплен, а средний десантный корабль «Юрию Олефиренко» выведен из района боевых действий из-за «низкого морально-психологического состояния экипажа» — ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.
Переговоры со странами о признании независимости ЛНР ведутся, некоторые из них к этому уже готовы, сообщил глава республики Леонид Пасечник — ТАСС.
Министр иностранных дел КНР Ван И выразил своему польскому коллеге Збигневу Рау готовность содействовать продвижению переговоров для восстановления мира на Украине — ТАСС.
Дополнительный выходной объявлен в Запорожской области по случаю Дня России, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов — РИА «Новости».
Подразделения Донецкой Народной Республики отбили укрепленный район в окрестностях Доломитного, сообщается в Telegram-канале Народной милиции.
Украинские войска обстреляли населенный пункт Первомайск в Луганской народной республике, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Правительства стран Запада не имеют долгосрочной стратегии в отношении конфликта на Украине и налаживания в будущем взаимодействия с Россией, делая ошибочную ставку на достижение сиюминутных политических договоренностей, заявил своей колонке в газете The Daily Telegraph бывший начальник Штаба обороны Великобритании генерал Дэвид Ричардс.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что последствия российской военной спецоперации на Украине усугубили ряд проблем Западного полушария и повлияли на экономику его стран — ТАСС.
Москва была вынуждена пойти на решительные меры, поскольку не могла оставить Донбасс на растерзание, украинские власти проводили геноцид в отношении русскоязычного населения на востоке страны, считает посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Международное сообщество разделяет обеспокоенность в связи с возможной угрозой повторения в Индо-Тихоокеанском регионе событий, подобных тем, что происходят сейчас на Украине, заявил министр обороны Японии Нобуо Киси на конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Диалог Шангри-ла» — ТАСС.
Обмен Виктора Бута на кого-то из содержащихся в заключении в РФ граждан США фактически неминуем, сообщил адвокат — ТАСС
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в стране расследуется 16 486 уголовных дел против российских военнослужащих.
Украинское посольство в Будапеште попыталось сорвать концерт фортепианной музыки пианистки Валентины Лисицы, состоявшийся в Российском культурном центре венгерской столицы по случаю предстоящего Дня России, сообщает посольство РФ в республике.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович впервые с начала спецоперации РФ назвал количество потерь Вооруженных сил Украины, сообщает украинское агентство ТСН.
По его словам, украинская армия потеряла до 10 тысяч бойцов.