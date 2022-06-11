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Политика

Военная операция на Украине. День 108-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 108-й день

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Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции на Украине на южном направлении, на позиции реактивной системы залпового огня «Ураган

Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции на Украине на южном направлении, на позиции реактивной системы залпового огня «Ураган

РИА «Новости»
В офисе президента Украины впервые назвали общее количество потерь украинских войск – до 10 тысяч бойцов. Украинское посольство в Будапеште попыталось сорвать концерт фортепианной музыки пианистки Валентины Лисицы, состоявшийся по случаю предстоящего Дня России. Генпрокуратура Украины открыла более 16 тысяч дел против российских военных. Президент США Джо Байден заявил, что американцы платят «налог Путина» на еду и бензин. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
9:39

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 18 июня, сообщила Росавиация — РИА «Новости».

9:36

Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли ДНР, выпустив 522 единицы боеприпасов, погибли 5 человек, 21 ранен, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

9:29

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в Анкаре настроены оптимистично по вопросу создания безопасного морского коридора для поставок на мировые рынки украинского зерна — ТАСС.

9:21

Украинские войска с 24 февраля обстреляли Горловку в ДНР более 3,7 тысячи раз, в результате погибли 24 человека, 132 были ранены, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

9:20

Аграрии в ЛНР могут реализовывать свою продукцию там, где считают нужным, заявил глава республики Леонид Пасечник — ТАСС.

Он также не исключил реализации сельхозпродукции республики в Европе.

9:08

⚡️ Украинским военнослужащим на заводе «Азот» в Северодонецке гарантируют жизнь, если они выпустят мирных жителей и сдадутся в плен, сообщил посол ЛНР в РФ — ТАСС.

9:07

Транзит российского газа через территорию Украины может составить около 41,9 млн куб. м в сутки, следует из данных на сайте «Оператора ГТС Украины» — ТАСС.

9:02

На заводе «Азот» в Северодонецке заблокированы 300-400 украинских военных, с ними ведут переговоры, заявил посол ЛНР в РФ — РИА «Новости».

8:58

Порт украинского города Очакова Николаевской области лишился кораблей Военно-морских сил Украины: малый противолодочный корабль «Винница» затоплен, а средний десантный корабль «Юрию Олефиренко» выведен из района боевых действий из-за «низкого морально-психологического состояния экипажа» — ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

8:38

Силы ДНР выбили украинские войска с позиций в районе Доломитного.

8:36

Переговоры со странами о признании независимости ЛНР ведутся, некоторые из них к этому уже готовы, сообщил глава республики Леонид Пасечник — ТАСС.

8:35

Министр иностранных дел КНР Ван И выразил своему польскому коллеге Збигневу Рау готовность содействовать продвижению переговоров для восстановления мира на Украине — ТАСС.

8:34

В Мелитополе и Бердянске появились билборды ко Дню Росси.

8:33

Дополнительный выходной объявлен в Запорожской области по случаю Дня России, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов — РИА «Новости».

8:32

Подразделения Донецкой Народной Республики отбили укрепленный район в окрестностях Доломитного, сообщается в Telegram-канале Народной милиции.

8:31

Украинские войска обстреляли населенный пункт Первомайск в Луганской народной республике, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

8:30

Правительства стран Запада не имеют долгосрочной стратегии в отношении конфликта на Украине и налаживания в будущем взаимодействия с Россией, делая ошибочную ставку на достижение сиюминутных политических договоренностей, заявил своей колонке в газете The Daily Telegraph бывший начальник Штаба обороны Великобритании генерал Дэвид Ричардс.

8:29

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что последствия российской военной спецоперации на Украине усугубили ряд проблем Западного полушария и повлияли на экономику его стран — ТАСС.

8:28

Москва была вынуждена пойти на решительные меры, поскольку не могла оставить Донбасс на растерзание, украинские власти проводили геноцид в отношении русскоязычного населения на востоке страны, считает посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

8:27

Международное сообщество разделяет обеспокоенность в связи с возможной угрозой повторения в Индо-Тихоокеанском регионе событий, подобных тем, что происходят сейчас на Украине, заявил министр обороны Японии Нобуо Киси на конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Диалог Шангри-ла» — ТАСС.

8:26

Президент США Джо Байден заявил, что американцы платят «налог Путина» на еду и бензин.

8:25

Обмен Виктора Бута на кого-то из содержащихся в заключении в РФ граждан США фактически неминуем, сообщил адвокат — ТАСС

8:24

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в стране расследуется 16 486 уголовных дел против российских военнослужащих.

8:23

Украинское посольство в Будапеште попыталось сорвать концерт фортепианной музыки пианистки Валентины Лисицы, состоявшийся в Российском культурном центре венгерской столицы по случаю предстоящего Дня России, сообщает посольство РФ в республике.

8:22

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович впервые с начала спецоперации РФ назвал количество потерь Вооруженных сил Украины, сообщает украинское агентство ТСН.

По его словам, украинская армия потеряла до 10 тысяч бойцов.

8:20

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает наблюдать за ходом военной операции РФ на Украине и связанными с ней событиями.

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