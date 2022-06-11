11 июня 2022, 08:22 Политика Военная операция на Украине. День 108-й Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 108-й день Мария Шустрова

close 100% Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции на Украине на южном направлении, на позиции реактивной системы залпового огня «Ураган РИА «Новости»

В офисе президента Украины впервые назвали общее количество потерь украинских войск – до 10 тысяч бойцов. Украинское посольство в Будапеште попыталось сорвать концерт фортепианной музыки пианистки Валентины Лисицы, состоявшийся по случаю предстоящего Дня России. Генпрокуратура Украины открыла более 16 тысяч дел против российских военных. Президент США Джо Байден заявил, что американцы платят «налог Путина» на еду и бензин. «Газета.Ru» ведет хронику событий.