12 июня 2022, 08:19 Политика Военная операция на Украине. День 109-й Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 109-й день Григорий Плакучев

close 100% Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики участвуют в специальной военной операции на лисичанском направлении в ЛНР, июнь 2022 года РИА «Новости»

В Европарламенте призвали ЕС предоставить Украине статус кандидата на вступление. Украинские власти хотели бы получить от западных стран около 300 реактивных систем залпового огня, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Премьер Эстонии предупредила страны Запада о недопустимости «преждевременного мира» с РФ. В ДНР сообщили, что за ночь по ее территории ВС Украины выпустили примерно 50 снарядов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.