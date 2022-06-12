Глава ДНР Пушилин не увидел оснований для отмены смертного приговора двум британцам

Гражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Эслин (справа налево) в зале суда в Донецке, 9 июня 2022 года

Оснований для помилования иностранцев, приговоренных судом ДНР к смертной казни за «наемничество», нет, заявил глава республики Денис Пушилин. По его словам, он должен в первую очередь руководствоваться принятым судебным решением. Ранее эксперт отметил, что осужденные могут обжаловать приговор – или же их могут обменять.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что не видит оснований для помилования иностранных граждан, ранее приговоренных к казни судом ДНР, передает ТАСС.

«В первую очередь я должен руководствоваться тем судебным решением, которое принято. По характеру тех статей, тех правонарушений, которые они совершили, я не вижу оснований, предпосылок для того, чтобы я вышел с таким решением о помиловании», — сказал Пушилин.

В минувший четверг суд ДНР признал британских подданных Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима виновными в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников.

В Генпрокуратуре ДНР сообщали, что в результате полученных показаний Пиннера, Аслина и Брагима установлена их причастность к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 УК ДНР («Совершение преступлений группой лиц»), ст. 323 УК ДНР («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») и ст. 430 УК ДНР («Наемничество»).

Председательствующий судебной коллегии после оглашения приговора сказал, что осужденные имеют право на помилование. Они также могут обжаловать приговор в течение месяца.

Подсудимые частично признали свою вину – при этом они отказались считать себя виновными по статье 430 «Наемничество».

Один из адвокатов осужденных Павел Косован заявил ТАСС, что его подзащитные могут обратиться к главе ДНР с просьбой о помиловании. По словам адвоката, законом не предусмотрена замена приговора на более мягкое наказание, например, пожизненный срок или 25 лет лишения свободы.

По своей инициативе глава республики может издать лишь дополнительный указ. «Либо помилует, либо нет», — сказал Косован.

Реакция в Британии

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс осудила приговор о смертной казни британских граждан в ДНР и назвала его нелегитимным.

«Решительно осуждаю приговор Эйдену Аслину и Шону Пиннеру. <...> Они военнопленные. Это фиктивное решение, не имеющее абсолютно никакой легитимности. Я мысленно с их семьями. Мы продолжаем делать все, что можем, для их поддержки», — написала Трасс в Twitter.

Пиннер, Эслин и Брагим сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Британцы обращались к премьер-министру королевства Борису Джонсону с просьбой обменять их на украинского политика Виктора Медведчука. После этого жена политика Оксана Марченко попросила родственников Эслина и Пиннера обратиться к Джонсону с просьбой организации обмена военнопленных на своего мужа. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тогда назвал маловероятным обмен Медведчука на военнопленных.

При этом украинские власти допускают возможность обмена политика Виктора Медведчука на двух британских граждан, пишет газета Sunday Express.

«Дело этих людей обсуждалось на этой неделе с министром иностранных дел (Великобритании) Элизабет Трасс. Мы сотрудничаем. Мы хотим продемонстрировать нашу благодарность Великобритании, и мы определенно рассмотрим обмен на Медведчука», — рассказал источник издания, близкий к властям в Киеве.

По его словам, такую возможность нужно обсудить с РФ, но вероятность согласия со стороны Кремля невелика, поскольку сейчас маловероятно, что Медведчук «столь важен в этом контексте», как думают в администрации президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, британское издание Sunday People 12 июня опубликовало материал, в котором «британские наемники, возмущенные смертным приговором своим товарищам» заявили о намерении вернуться на фронт.

«Питер Фаучи, воевавший три месяца на Украине, считает, что возмущение приговором побудит других британцев присоединиться к битве. Он сказал: «Возмущение повысит шансы привлечь больше иностранцев для участия в боевых действиях на востоке Украины. Никто не хочет видеть, как убивают двух британских солдат. Мы должны усилить войска здесь. Нас это не останавливает. Мы полны энергии», — говорится в интервью.

Военный планирует вернуться на линию фронта в течение нескольких дней. «Я борюсь за свободу, демократию и право людей жить без страха», — сказал Питер Фаучи.

Другой британский доброволец, Мейсер Гиффорд, который дружит с одним из приговоренных — Эйденом Аслином, поддержал призывы правительства Великобритании обеспечить их освобождение.

Он сказал: «Они должны отнестись к этому невероятно серьезно. Это оскорбление самой нашей страны».

Судьба марокканца

Марокканскому подданному Саадуну Брагиму – 21 год. Пока неизвестно, чтобы марокканские власти делали какие-либо заявления по поводу смертного приговора своему гражданину.

По словам адвоката Брагима Елены Весниной, парень, поссорившись на родине с отцом, приехал на Украину, чтобы учиться, и сменил несколько университетов в Киеве. Ранее он не принимал участия в военных действиях, однако во время обучения его завербовали.

«Просто молодой дурак. Было, видимо, скучно в своем Марокко. Говорит, поссорился с семьей, именно с папой. Доказать что-то хотел. Потом кто-то из англичан его просто вербанул», — сказала юрист Telegram-каналу SHOT.

Есть ли возможность обжалования

Юрист, член адвокатской палаты Москвы Артур Айрапетов ранее заявил «Ленте.ру», что осужденные британцы и марокканец могут обжаловать приговор лично.

«Если мы говорим об обжаловании, то это право у любого подсудимого, даже приговоренного к смертной казни, присутствует, но это право он будет реализовывать от своего имени либо через адвокатов, но не от имени [британского премьера] Бориса Джонсона или другого иностранного чиновника либо государства», — сказал юрист.

При этом, по мнению эксперта, власти Великобритании и Марокко обязаны будут признать вынесенное судом ДНР решение – чтобы попробовать спасти своих граждан с помощью обмена.

«Если вы хотите помочь своим гражданам и предлагаете ДНР обмен, вы так или иначе соглашаетесь и с этим приговором, и с тем, что субъект ДНР существует не только на бумаге», — добавил он.

По словам Айрапетова, признание или непризнание указанного приговора со стороны тех или иных государств не имеет никакого значения для права ДНР.