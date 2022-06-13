«Благодарна президенту!»: Поклонскую сняли с поста замглавы Россотрудничества

Наталью Поклонскую освободили от должности замруководителя Россотрудничества. Подписанный президентом РФ указ уже вступил в силу. Свою отставку Поклонская объяснила переходом на другую работу. На своем посту она пробыла чуть больше четырех месяцев.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 13 июня, освободил заместителя главы Россотрудничества Наталью Поклонскую от занимаемой должности. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации. Поклонская рассказала о «катастрофе и тьме» на Украине Заместитель руководителя Россотрудничества Наталья Поклонская обратилась к участникам форума БРИКС... 13 апреля 14:03

«Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — следует из документа.

Указ уже вступил в силу. Сама Поклонская объяснила, что ее отставка с поста замглавы Россотрудничества связана с переходом на другую работу, но не стала раскрывать новое место своего трудоустройства.

«Я благодарна нашему президенту за поддержку и доверие!» — написала она в своем Telegram-канале.

Поклонская заняла должность замглавы Россотрудничества в феврале, за три недели до начала специальной военной операции РФ на Украине. Начальник Поклонской поспорил с ней о значении буквы Z Глава Россотрудничества Евгений Примаков пообещал сделать выводы после заявления своего заместителя Натальи... 20 апреля 13:26

«На стороне добра и здравого смысла»

В апреле она сделала несколько громких заявлений о событиях в соседней стране.

«Буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины», — сказала Поклонская в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь» 19 апреля.

Реакция главы Россотрудничества Евгения Примакова последовала уже на следующий день — 20 апреля он пообещал сделать выводы.

Перед этим, 13 апреля, Поклонская записала видеообращение к участникам форума БРИКС в Индии, заявив о происходящей на Украине катастрофе.

Поклонская тогда поделилась, что, будучи украинкой и русской, не может равнодушно наблюдать за гибелью многих людей. Она отметила, что выступает не с позиции одного из участников конфликта, а «на стороне добра и здравого смысла». Военная операция на Украине. День 110-й Майский рынок в центре Донецка подвергся обстрелу, 14 человек ранены, трое погибли. Президент... 13 июня 15:39

Поклонская подчеркнула, что нельзя раздавать людям метки по принципу «свой-чужой», и призвала членов БРИКС помочь «тем, чем возможно». «Пожалуйста, помогите. Кто может молиться — давайте молиться. Кто может сострадать — давайте сострадать» — заключила она.

Где еще работала Поклонская

Поклонская занимала пост прокурора республики Крым после его присоединения к России. Затем была избрана в Госдуму от «Единой России» и запомнилась тем, что оказалась единственной из состава фракции, кто проголосовал против пенсионной реформы в РФ. На сентябрьские выборы 2021 года она не пошла, сложив депутатские полномочия. Поклонская объяснила, с чем связано ее освобождение от должности замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская сообщила, что ее отставка с должности замглавы Россотрудничества связана... 13 июня 14:30

В октябре 2021 года ее назначили на должность посла РФ в Кабо-Верде. «Когда я узнала о назначении, я испытала большую радость и гордость за то, что президент мне доверяет такую ответственность и такой блок работы. Я отправляюсь в эту страну уже в самое ближайшее время. Реально изучить страну можно будет только уже на месте», — заявила Поклонская.

Но возглавить дипмиссию в западноафриканском островном государстве ей так и не довелось. В январе 2022-го в МИД России сообщили, что отъезд Поклонской в качестве главы дипмиссии в Кабо-Верде отменен по личным причинам. 2 февраля Путин назначил Поклонскую заместителем главы Россотрудничества, освободив ее от обязанностей посла.