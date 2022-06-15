«Украина на распутье»: Киев призвали пойти на территориальные уступки

Обозреватель журнала National Interest Араш Тупчинеджад считает, что Россия медленно, но верно достигает своих целей на Украине, поэтому Киеву следует задуматься о заключении мира. По мнению журналиста, территориальные уступки могут показаться Украине неприемлемыми, но именно они помогут стране избежать дальнейших финансовых и человеческих потерь.

«Устойчивые» успехи России

Араш Тупчинеджад отметил, что Россия «отказалась от захвата Киева» и сосредоточила «внимание командования на восточной периферии Украины», «добившись устойчивых успехов в Луганской области». Поэтому Украина оказалась «на распутье». В США спрогнозировали неизбежность территориальных уступок для России со стороны Украины Обозреватель Араш Тупчинеджад в своем материале для издания «The National Interest»... 15 июня 12:05

«Поскольку Россия оккупирует примерно пятую часть территории Украины, некоторые известные голоса на Западе начали сомневаться в жизнеспособности затяжного конфликта в Восточной Европе. Однако вместо того, чтобы возлагать ответственность на Кремль, возобновившиеся призывы к миру все чаще адресуют Украине», — написал Тупчинеджад.

По его мнению, «наиболее примечательным» было предложение бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который заявил, что руководству Украины «следует рассмотреть возможность уступки территории в обмен на прекращение огня». Журналист считает, что подобное решение «не обязательно является жизнеспособным» для Киева.

Обозреватель отметил жесткую реакцию Владимира Зеленского на слова Киссинджера и указал, что украинский народ «похоже, разделяет» позицию президента, не желающего идти на уступки в обмен на мир. Журналист также привел результаты опроса Киевского международного института социологии, который «показал, что 82 процента украинцев выступают против территориальных уступок».

При этом Тупчинеджад подчеркнул, что конфликт с Россией нанес Украине «значительный урон экономике и населению страны»: страна потеряла «до 600 миллиардов долларов», более 195 заводов выведены из строя. А Всемирный банк спрогнозировал, что экономика Украины сократится примерно на 45%.

«Даже если Киев выйдет победителем, ему придется столкнуться с экономической трясиной. Сокращение этих потерь за счет пересмотра перспективы прекращения огня могло бы облегчить надвигающееся финансовое бремя Украины», — написал журналист. Зеленский заявил, что Украина не уступит свои территории Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не собирается уступать свои территории, но при этом... 02 июня 00:15

Он также отметил зависимость Украины от поставок западных вооружений. По его словам, эта ситуация – «критический риск» для страны, так как передача оружия и выделение средств могут сократиться.

«Соединенные Штаты и другие члены НАТО единодушно поддерживают Украину, но их цели начинают расходиться. Европейские лидеры, включая президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги, недавно сосредоточили свое внимание на перспективе прекращения огня между Украиной и Россией», — заметил Тупчинеджад.

Он считает, что «сейчас Россия находится в более удобном положении, чем в начале» военной спецоперации. Она «по-прежнему ставит в приоритет цель избежать дальнейших заигрываний между Украиной и НАТО». Поэтому «наиболее приемлемым решением было бы создание буферного государства в Донецкой и Луганской областях, чтобы защитить внутреннюю часть России от вторжений».

«Россия медленно, но верно достигает своих целей, а Украина испытывает все большее давление <…> Высокие издержки и риски затяжного конфликта должны мотивировать Киев хотя бы пересмотреть перспективу мира с Россией. <…> Хотя мирное соглашение, предусматривающее территориальные уступки, может показаться Украине разрушительным, оно может стимулировать возвращение к дипломатии и помочь избежать дальнейших финансовых и человеческих потерь», — заключил журналист.

«Усталость» Запада

13 мая Зеленский сказал, что Украина никогда не признает Крым частью России и не согласится на автономию Донецкой и Луганской народных республик. В Канаде признали, что Запад просит Украину уступить часть территорий Депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер заявил, что некоторые западные страны... 11 июня 18:40

27 мая стало известно, что Генри Киссинджер попал в базу украинского «Миротворца» за предположение, что нейтралитет Украины все еще может рассматриваться как конечная цель в урегулировании конфликта. Он также призвал Киев начать переговоры с Россией в ближайшие месяцы, «чтобы избежать потрясений, которые будет трудно преодолеть». В Киеве решили, что экс-госсекретарь США участвует «в информационной спецоперации России против Украины».

1 июня Зеленский подчеркнул, что Киев не собирается уступать свои территории, но готов обсуждать связанные с ними сложности. 6 июня украинский президент заявил, что в мире нарастает усталость из-за событий в стране, и Киев начали «немножечко толкать к какому-то результату, точно невыгодному для» Украины.

11 июня депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер подтвердил, что западные страны «устали» от Украины.

«Есть усталость от Украины в некоторых западных странах. Так, президент Франции Эммануэль Макрон недавно говорил, что нужно успокоить (Россию), работать, чтобы Россия была спокойна. Говорили, что Украина, может быть, должна отдать территории. Да, есть такие разговоры, и меня это очень волнует», — сказал канадец.