Был ли дед-каратель у польского президента Дуды. Две версии

Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что его ведомство «документирует деятельность» якобы деда президента Польши Анджея Дуды, который «отличился особой жестокостью» в Белоруссии во время Второй Мировой войны. Некоторые белорусские и российские СМИ, а также Никита Михалков утверждали, что двоюродный дед Дуды был близким другом Степана Бандеры и служил в карательном батальоне. Однако сам Дуда эту связь еще семь лет назад называл «полной хренотенью», про остальных его родственников известно другое — они воевали против нацистов.

Генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед сообщил, что прокуратура РБ изучает деятельность «деда польского президента» во время Великой Отечественной войны. Об этом он заявил в ходе конференции «Историческая память: Великая победа, добытая единством», проходящей в Минске.

«Сейчас мы активно документируем деятельность деда президента Дуды, который отличился особой жестокостью в первую очередь на территории Минской и Витебской областей», — сказал Швед. По его словам, «дед Дуды служил в украинском карательном батальоне».

Друг Бандеры и Шухевича

О каком именно деде польского политика сообщил генпрокурор Белоруссии, не указано.

Судя по всему, речь идет о якобы двоюродном деде действующего президента Польши Анджея Дуды. В российских и польских соцсетях и некоторых СМИ сообщалось, что предком политика был некий Михаил Дуда — украинский националист, который вступил в 16-летнем возрасте в ОУН (запрещена в РФ), а в 1939 году учился в Третьем Рейхе диверсионно-террористическому делу.

В 1941 году этот Михаил Дуда поступил на службу в карательный батальон абвера «Роланд» и в его составе принимал участие в зверствах и уничтожении мирного населения на территории Белоруссии. Кроме того, в 1942 году якобы в составе Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Дуда совершал преступления в Галиции и на Волыни. Погиб Дуда в 1950 году, когда его в составе группы боевиков УПА забросили под Ивано-Франковск, где он совершил самоубийство, не желая сдаваться чекистам.

О якобы родстве Дуды-бандеровца и Дуды-президента заявлял также российский кинорежиссер Никита Михалков.

«Нынешний ближайший друг президента Зеленского Анджей Дуда, президент Польши — вы знаете, кто он? Он внук Михал Иваныча Дуды, украинского националиста и хорошего друга Степана Бандеры, который отметился, кстати говоря, в Волынской резне. Я думаю, что неудивительно, что он пытается так рьяно задушить в своих объятиях своего коллегу, президента Украины Зеленского», — говорил Михалков.

При этом еще в 2015 году президент Польши Анджей Дуда в Twitter написал, что Михаил Дуда ему дедом не приходится. «Хренотень полная», — заявил он.

Газета Polityka во время президентских выборов в республике публиковала исследование биографии и родословной Дуды.

Родным дедом по отцовской линии был некий меховщик Алоизий Дуда, умерший в 1992 году, а дедом по материнской линии — Никодим Милевский, работавший в статистическом бюро до 1939 года. В годы Первой Мировой войны Никодима призвали в Русскую Императорскую армию, но он дезертировал и в 1918 году вступил в Войско польское, участвовал в советско-польской войне.

Двоюродный дед Анджея Дуды и его дядя – Виктор и Лех – были партизанами, Лех участвовал в Варшавском восстании в 1944 году.

«Прошлое моей семьи типично для поляка», — говорил сам Анджей Дуда.

Стоит добавить, что польский сайт проверки фактов Demagog отмечает – украинский националист Михаил Дуда покончил с собой за 22 года до рождения Анджея Дуды. Поэтому «даже теоретически он не смог бы привить будущему президенту идеи германского национал-социализма и украинского национализма». Схожие слухи о якобы предках-нацистах распространялись в Сети в отношении канцлера Германии Олафа Шольца, но подтверждения так не нашли.

Дуда-антикоммунист, Дуда-антибандеровец

В 2016 году президент Польши Анджей Дуда подписал закон о запрете пропаганды коммунизма «или другого тоталитарного режима» в названиях улиц, зданий и других общественных объектов. В Польше стали сносить памятники Красной Армии.

close 100% Демонтаж памятника воинам Войска Польского и Красной Армии после вступления в силу закона о сносе советских памятников в Польше, Легница, 2018 год Piotr Twardysko/Global Look Press

В 2018 году Дуда принял поправку к закону об Институте национальной памяти, вводящую уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинского национализма и обвинения поляков в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам.

Спустя некоторое время во время визита на Украину Дуда заявил, что Волынская резня, которую устроили украинские националисты, была «обычной этнической чисткой, «убиранием» поляков с этих территорий». Степана Бандеру и Романа Шухевича он назвал «преступниками, которые непосредственно ответственны за преступления против польского народа».

На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, прошедшей в январе 2020 года, Дуда предложил своему киевскому коллеге вместе почтить «память солдат, и польских, и украинских, которые в 1920 году сражались с большевистским нашествием».