Патриарх Кирилл попал под санкции. В РПЦ заявили, что его не запугать

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с иконой Божией Матери «Умиление» во время объезда Москвы для избавления от пандемии коронавируса, 2020 год

Британские власти внесли в санкционный список патриарха Кирилла — за поддержку спецоперации РФ на Украине. Под ограничения также попали Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, представители администрации Херсонской области, российские военные и депутат Мосгордумы Сергей Савостьянов.

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В частности, они затронули патриарха Кирилла — как отмечается в пресс-релизе британского правительства, «за активную поддержку российской военной агрессии на Украине».

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«Попытки запугать чем-либо Предстоятеля Русской Церкви или заставить его отказаться от своих взглядов — бессмысленны, абсурдны и бесперспективны», — написал глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в Telegram-канале.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев в беседе с «Газетой.Ru» назвал санкции против патриарха Кирилла «актом плана лукавых по уничтожению Русского мира».

«Как говорил Достоевский, Бог и дьявол борются, и поле битвы — в сердце человека. Этот бой идет постоянно, и действия властей Великобритании еще раз показывают то, что хочет получить от мира Лукавый. Мир дехристианизирован и демонизирован, и те, кто требуют санкций в отношении человека, который всю жизнь искренне боролся за единство православной церкви, которую пытаются расколоть продавшие свою душу лукавому отдельные иерархии мировой православной церкви, это налицо. Я лично считаю это актом не только бездумного, а может быть и продуманного плана лукавых по уничтожению Русского мира, которому объявлена Западом война», — заявил депутат.

Кого еще Лондон внес в «черный список»

Помимо патриарха, ограничительные меры вводятся в отношении Уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой — «за ее предполагаемую причастность к принудительному перемещению и усыновлению украинских детей», следует из документа.

«Львову-Белову обвиняют в том, что она позволила насильственно вывезти 2 тыс. уязвимых детей из Луганской и Донецкой областей, а также организовала их принудительное усыновление в России», — утверждается в сообщении.

В санкционный список попал и депутат Московской городской думы Сергей Савостьянов от фракции КПРФ — «за публичную поддержку путинской войны на Украине», подчеркивается в заявлении британского кабмина. Напомним, на одном из заседаний парламентарий появился в военной форме, утверждая, что он «находится на передовой». На другом заседании Савостьянов рассказал историю о мальчике, который не захотел играть с красным совком в песочнице. «Ясно и остро». Германия потребовала от Сербии присоединиться к санкциям Канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу посетил Приштину и Белград. На встрече с сербским президентом... 10 июня 20:26

Рестрикциям подвергли также Алексея Исайкина, президента и члена совета директоров группы компаний «Волга-Днепр». Речь идет о «российской транспортной компании со значительными воздушными перевозками, которая заключила контракт с правительством России на создание воздушных мостов для перевозки критически важных грузов», поясняется в тексте.

Кроме того, под действием санкций оказались «четыре военных полковника из 64-й отдельной мотострелковой бригады — подразделения, которое, как известно, убивало, насиловало и пытало мирных жителей в Буче», утверждается в пресс-релизе.

«Под санкции попали и члены так называемого Комитета спасения мира и порядка — организации, сотрудничающей с российской армией для поддержки оккупации Херсонской области», — указали в правительстве Великобритании.

Там добавили, что «российский экспорт разжигает конфликты по всему миру». «Сегодня новые санкции коснулись организаций, ответственных за поставку авиационных запчастей для вооруженных сил Мьянмы. Эти новые санкции ограничат военную хунту Мьянмы, которая сильно зависит от российских авиационных средств, и лишат Путина возможности получать прибыль от продаж, которые финансируют его военную машину», — заключили в Лондоне.

Какие ограничения вводятся

Санкции предполагают замораживание активов и не позволяют любому гражданину или любому бизнесу в Великобритании иметь дело с какими-либо фондами или экономическими ресурсами, которые принадлежат, находятся во владении или под контролем лица, внесенного в черный список. Военная операция на Украине. День 113-й Великобритания внесла в санкционные списки патриарха Кирилла. Глава ДНР Пушилин призвал «освободить... 16 июня 16:34

Кроме того, речь идет о запрете въезда или пребывания в Соединенном Королевстве.

Напомним, в Великобритании ранее запретили полет или посадку любого российского самолета. Российским судам также запрещено заходить в порты страны.

9 мая Лондон ввел предыдущий пакет санкций против России и Белоруссии из-за действий на Украине. Сообщалось, что импортные пошлины и запрет на экспорт затронут товары на сумму £1,7 млрд. Без учета золота и энергоресурсов около 96% импорта из России в Великобританию уже находится под ограничительными мерами. Под частичным или полным запретом находится 60% британского экспорта.