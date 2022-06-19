«Единственное, что понимает Путин, — это сила. Слабость он будет использовать»

У экс-главы британского правительства Гордона Брауна, по его словам, «никогда не было иллюзий относительно того, каким был Путин». Политик поделился воспоминаниями о своем визите в Москву в 2006 году, когда его посадили на «очень низкий стул». Говоря о последних событиях, Браун раскритиковал глобальную разобщенность в вопросе санкций в отношении РФ. Он утверждает, что российский президент якобы «реагирует только на бескомпромиссную демонстрацию силы». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Бывший британский премьер Гордон Браун рассказал в интервью The Telegraph подробности своего визита в Москву, состоявшегося еще в 2006 году. В частности, он вспомнил, как в Кремле его тогда «заставили сесть на очень низкое сиденье». «Уничтожены более 50 генералов и офицеров». Результаты удара по пункту управления ВСУ ВС РФ нанесли удар ракетами «Калибр» по пункту управления украинских войск в районе села... 19 июня 17:27

Браун также утверждает, что российский лидер Владимир Путин якобы угрожал ему. «У меня не было иллюзий относительно того, каким был Путин», — сказал экс-глава правительстве Великобритании.

По его словам, Запад в течение многих лет так и не смог противостоять президенту РФ, до «его вторжения в Украину». Браун также раскритиковал глобальную разобщенность, указав, что 150 стран мира не ввели санкции против России даже после начала специальной военной операции.

«Смотрел на него снизу вверх»

Вспоминая свой визит в Кремль в 2006 году, когда он был канцлером казначейства (министром финансов Великобритании — «Газета.Ru»), Браун сообщил, что его посадили на очень низкое сиденье.

«Так что я смотрел на Путина снизу вверх. Он, конечно, относительно невысокий мужчина, и носит эти высокие каблуки. Военная операция на Украине. День 116-й Верховная рада поддержала запрет на российскую музыку, а также на ввоз и распространение книг... 19 июня 18:17

В тот день он вынул эти каталожные карточки и начал читать всю имеющуюся у него информацию обо мне, как будто он хотел доказать, что знает обо мне больше, чем я знаю о себе. Поэтому, когда люди говорят, что Путин изменился и только сейчас угрожает, я могу вам сказать, что он угрожал мне уже тогда», — рассказал экс-глава британского кабмина.

«Оппортунист в энной степени»

Браун полагает, что Путин реагирует только на «бескомпромиссную и непоколебимую демонстрацию силы»:

«Единственное, что понимает Путин, — это сила. Слабость он будет использовать. Он оппортунист в энной степени», — утверждает бывший премьер Великобритании. Читателям Le Figaro не понравился внешний вид Зеленского на встрече с Макроном Читателей французской газеты Le Figaro возмутили поведение и внешний вид президента Украины Владимира... 19 июня 18:20

По его словам, бездействие Запада в отношении «российского вторжения в Крым в 2014 году», которое имело место, когда Дэвид Кэмерон был премьер-министром, «позволило Путину думать, что ему могут сойти с рук дальнейшие вторжения».

Глобальная разобщенность

Кроме того, Браун приветствовал «единство НАТО», но при этом указал на проблему с координацией санкций.

«То, что мы также видели, — это глобальная разобщенность: 82 страны отказываются поддержать действия против России за нарушение ею прав и свобод человека, 150 государств не вводят санкции», — констатировал он.

Браун предположил, что одной из причин такого положения дел стала неспособность Запада решить проблему глобальной бедности. WSJ: Путину удалось найти уязвимое место европейских лидеров Президент РФ Владимир Путин якобы нанес удар по самому уязвимому месту лидеров стран Европейского союза... 19 июня 12:06

«Одна из причин заключается в том, что мы не показали людям, что глобализация, возглавляемая Западом, направлена ​​на сокращение бедности, повышение уровня жизни и, конечно же, на борьбу с изменением климата в более бедных странах, и мы действительно должны выполнять свои обещания», — заключил бывший премьер Великобритании.

Зеленский в футболке разозлил французов

На этом фоне читатели газеты Le Figaro возмутились поведением и внешним видом президента Украины Владимира Зеленского на переговорах с лидером Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

«Зеленский недостаточно вежливый, чтобы одеться должным образом перед теми, кто его кормит. Зеленский принимает представителей США иногда в костюмах и галстуках или даже в военной форме, для Европы достаточно футболки», — говорится в комментариях к материалу о встрече в Киеве.