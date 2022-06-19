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Политика

Кандидат на пост вице-президента, «серый кардинал» при Ельцине. Умер Геннадий Бурбулис

В Баку скончался экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис

На 77-м году жизни скончался Геннадий Бурбулис, бывший госсекретарь РСФСР и первый заместитель председателя правительства России в начале 1990-х. Именно он, как утверждают СМИ, убедил первого президента РФ Бориса Ельцина в неотложности и исполнимости программы реформ, предложенной командой Егора Гайдара. Бурбулис умер в столице Азербайджана, куда он приехал для участия в международном форуме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Баку в воскресенье умер экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис. Одному из ближайших соратников первого президента РФ Бориса Ельцина было 76 лет.

По данным источника издания Turan, Бурбулис скончался днем 19 июня в одном из отелей Баку.

Известно, что он прибыл в столицу Азербайджана для участия в IX Глобальном Бакинском форуме. 17 июня, за два дня до смерти, Бурбулис выступил на заседании на тему «Южный Кавказ, примирение, сотрудничество и интеграция», передает РБК.

Как пишет портал Haqqin.az, на полях форума журналисты спросили бывшего первого вице-премьера России, как он относится к «попыткам современной России возродить СССР».

«Это бред и утопия. Восстановить СССР невозможно», — ответил Бурбулис.

Путь в политику

Геннадий Бурбулис родился 4 августа 1945 года в Первоуральске (Свердловская область). Его дед — Казимир Антонович Бурбулис — переехал на Урал из Литвы в 1915 году.

После окончания школы будущий политик начал свою трудовую деятельность в качестве слесаря на Хромпиковом заводе, а затем — на Первоуральском новотрубном заводе.

С 1964 года был на военной службе в ракетных войсках. В 1973-м окончил философский факультет Уральского государственного университета. В течение последующих 10 лет он преподавал диалектический материализм и марксистско-ленинскую философию в Уральском политехническом институте. Был доцентом и кандидатом философских наук.

В 1983—1989 годах — заведующий кафедрой общественных наук, замдиректора по научной и методической работе Всесоюзного института повышения квалификации специалистов Министерства цветной металлургии в Свердловске.

Бурбулис был членом КПСС (1971-1990). В начале «перестройки» с одобрения горкома КПСС организовал в Свердловске политический клуб «Дискуссионная трибуна», заседания которого проходили в 1987-1990 годах.

Как вошел в окружение Ельцина

В 1989-м избран народным депутатом СССР. В 1989—1990 годах возглавлял подкомитет комитета Верховного Совета СССР по вопросам работы Советов народных депутатов, развития управления и самоуправления.

Вскоре сблизился со своим земляком Борисом Ельциным и вошел в его ближайшее окружение.

С января по июль 1990 года был полномочным представителем Председателя Верховного Совета РСФСР. На выборах президента РСФСР возглавлял избирательный штаб Бориса Ельцина. Также рассматривался в качестве кандидата на пост вице-президента России, но эту должность в итоге занял Александр Руцкой.

В 1991—1992 годах Бурбулис занимал должности Государственного секретаря и первого заместителя председателя Правительства России.

Он участвовал в подписании Беловежских соглашений со стороны РСФСР. Был депутатом Государственной думы I и II созывов (1993—1999), вице-губернатором Новгородской области (2000—2001), а затем — членом Совета Федерации от этого же региона (2001—2007).

В начале 90-х Бурбулис играл одну из ключевых ролей в выработке политики российского руководства, активно участвовал в развернувшейся в то время борьбе за власть с руководством СССР. Утверждается, что в этот период он играл при Ельцине роль «серого кардинала», определяя принятие многих важнейших решений.

Как отмечают СМИ, именно Бурбулис убедил Ельцина в неотложности и исполнимости программы реформ, предложенной группой ученых под руководством Егора Гайдара, и рекомендовал назначить на ключевые посты экономического блока молодых экономистов из этой группы, известной впоследствии как «команда Гайдара», что и было сделано.

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