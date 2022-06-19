«Долой Майю Санду!», «Досрочные выборы». Как прошел оппозиционный митинг в центре Кишинева

В Молдавии несколько тысяч человек вышли на акцию протеста. Сторонники оппозиции прошли по главному бульвару Кишинева, потребовав отставки президента и правительства страны, а также досрочных выборов в парламент. Они высказали недовольство ростом цен на продукты и высокими тарифами на энергоносители. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В центре Кишинева в воскресенье, 19 июня, прошла массовая акция протеста, участники которой выступили против роста цен под лозунгом «Новая жизнь». Организаторы акции протеста в Кишиневе заявили, что на нее вышли порядка 40 тысяч человек Организаторы акции протеста в центре Кишинева заявили, что в ней принимают участие порядка... 19 июня 22:23

Утверждается, что митинг организовала оппозиционная партия «Шор», представители которой с мая 2022 года проводят антиправительственные мероприятия в столице Молдавии и других городах.

На сегодняшнюю акцию вышли рабочие, педагоги, врачи и пенсионеры, многие из них приехали из регионов страны и держат плакаты с названиями своих населенных пунктов, передает корреспондент РИА Новости.

«Люди больше не в состоянии оплачивать счета за газ, электричество подорожало, топливо стало таким дорогим, что можно сойти с ума, люди уже не могут заправлять свои машины», — заявила депутат парламента республики, вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер. Она утверждает, что полиция в воскресенье утром препятствовала организаторам подготовить площадь для акции, поскольку правительство якобы боится протестов и «ставит различные препоны оппозиции». Президент Молдавии подписала закон о запрете новостных программ из России Президент Молдавии Майя Санду подписала закон, вводящий запрет на новостные программы из России. Об... 19 июня 16:34

Участники митинга принесли с собой флаги Молдавии, многие пришли в белых футболках с надписью «Новая жизнь».

«Долой власть!»

По официальным данным, на площади Великого национального собрания в Кишиневе собрались около 3 тыс. человек. У организаторов акции, однако, другие данные:

«Нас здесь уже собралось 40 тыс. человек. Спасибо, что приехали со всей страны. Власть должна услышать чаянья людей», — заявили представители партии «Шор».

Протестующие потребовали отставки президента и правительства страны, а также досрочных выборов в парламент: «Рецессия не является неизбежной». Инфляцию в США объяснили «вторжением» России на Украину Грядущая рецессия не является неизбежной для США, полагает американский министр финансов Джанет Йеллен... 19 июня 21:09

Манифестанты скандировали: «Досрочные выборы», «Долой власть!», «Отставка», «Долой Майю Санду!».

Кроме того, некоторые участники акции попытались пикетировать здание Генерального комиссариата полиции Молдавии. «Потребуем разрешения установить сцену для концерта. Идем все вместе, будем разбираться», — призвала протестующих Таубер. За ней последовала часть сторонников оппозиции, другие остались на площади.

Ранее организаторы оппозиционного митинга утверждали, что в воскресенье в Кишиневе якобы должны были выступить Филипп Киркоров, Dava и Иван Димитренко. По словам вице-председателя партии «Шор», президент Молдавии Майя Санду якобы дала указания полиции препятствовать проведению концерта.

Полицейские, которые обеспечивают правопорядок на месте демонстрации, продвижению участников митинга не препятствовали, передает корреспондент ТАСС. Несколько тысяч жителей Молдавии вышли на протест против роста цен В центре Кишинева проходит акция протеста против роста цен, на которой собрались несколько тысяч... 19 июня 22:23

Протесты в Молдавии

В республике с мая проходят акции протеста. Помимо партии «Шор», их организуют также «Партия социалистов Республики Молдова» и другие политические объединения. Выступающие на акциях люди возмущаются общим падением уровня жизни, беспрецедентным ростом цен на продукты питания, газ и другие энергоресурсы

Кроме того, участники протестных мероприятий критикуют действующие власти за политическое давление на оппозицию.

На этой неделе экс-президент страны Игорь Додон был арестован на 30 суток, а депутатов от партии «Шор» Марину Таубер и Илана Шора лишили парламентского иммунитета. Отметим, что на выборах в 2021 году эта политическая сила получила 5,74% голосов и заняла всего шесть мандатов из 101.

По данным Национального бюро статистики, в мае среднегодовая инфляция в Молдавии составила 29,05%. Стоимость продуктов питания выросла на 32,5%, непродовольственных товаров — на 21,45%. Оппозиция винит с сложившейся ситуации правительство и правящую партию «Действие и солидарность».