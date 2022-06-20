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Политика

Военная операция на Украине. День 117-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 117-й день

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале, что поселок Суземка подвергся обстрелу со стороны Украины, есть пострадавший. Австралия передала ВС Украины четыре бронетранспортера M113AS4. В ДНР заявили, что республика гармонизировала уголовное и административное законодательство с российским на 70%. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:44

Вооруженные силы Украины с утра обстреливают Киевский и Куйбышевский районы Донецка, в связи с чем в городе приостановлено движение транспорта, сообщил в своем Telegram-канале мэр Алексей Кулемзин.

9:36

Власти Херсонской области готовят к открытию второй в Херсоне центр, где можно будет получить паспорта РФ, сообщил пресс-секретарь военно-гражданской администрации региона Сергей Мороз — ТАСС.

9:34

⚡️ В центре Донецка опять слышны мощные разрывы — РИА «Новости».

9:32

Экс-подполковник СБУ показал тайную тюрьму-«библиотеку» в аэропорту Мариуполя.

9:31

Кадыров поделился кадрами работы спецподразделения «Ахмат» в Малой Камышевахе.

9:30

Школьники взятой под контроль территории Запорожской области смогут принимать участие во всероссийских программах дополнительного образования и конкурсах, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

9:15

Интернет и связь восстановлены в Херсоне, в районах области работы пока продолжаются, сообщил пресс-секретарь военно-гражданской администрации региона Сергей Мороз — ТАСС.

9:13

За сутки границу России в Ростовской области пересекли более 17,5 тысяч жителей Донбасса — ТАСС.

9:12

Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 41 раз, выпустив 294 боеприпаса, три мирных жителя погибли, шестеро ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

9:00

Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил ТАСС о завершении «зачистки» поселка Метелкино.

8:56

Две школы, детсад, ДК и около 40 домов повреждены в ЛНР в результате обстрелов «Точкой-У» и из «Урагана» в воскресенье – представительство республики в СЦКК.

8:50

⚡️ Поселок Тошковка, расположенный южнее Северодонецка в Луганской народной республике, взят под контроль, сообщил ТАСС помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

8:49

В Киевском и Куйбышевском районах Донецка слышны звуки обстрелов со стороны ВСУ.

8:48

Украинские войска в 7.55 обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 155 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

8:39

Украинские войска в 7.00 обстреляли Горловку, выпустив пять мин калибра 60 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

8:38

Мирный житель погиб в результате обстрела Макеевки, сообщили в ДНР — ТАСС.

8:37

В результате обстрелов со стороны украинских войск за минувшие сутки два человека погибли и шесть ранены на территории Донецкой народной республики, сообщает штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на МЧС республики.

8:31

Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк из артиллерии калибра 155 мм, которая находится на вооружении стран НАТО, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

8:30

Кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган».

8:29

Кадры Храма святого апостола Андрея Первозванного в Донецке после обстрелов.

8:24

Донецкая народная республика гармонизировала уголовное и административное законодательство с российским на 70%, дальнейший процесс требует окончания военных действий, сообщила ТАСС председатель профильного комитета Народного совета ДНР Елена Шишкина.

8:23

Президент Индонезии Джоко Видодо на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве намерен обсудить проблему вывоза украинского зерна, а также предстоящий саммит Группы двадцати — газета The Jakarta Post со ссылкой на источники в правительстве.

8:22

Австралия передала ВС Украины четыре бронетранспортера M113AS4, сообщил министр обороны страны Ричард Марлз — ТАСС.

8:20

Генеральный директор немецкой энергетической компании RWE, являющейся крупнейшим производителем электроэнергии в ФРГ, Маркус Креббер в интервью газете Süddeutsche Zeitung предупредил, что после военной операции на Украине цены на газ и электроэнергию будут высокими в течение ближайших лет.

8:13

Иностранные наемники, занявшие вместе с боевиками батальона «Айдар» химпредприятие «Азот» в Северодонецке, блокируют переговорный процесс по добровольной сдаче в плен военным ЛНР — ТАСС со ссылкой на источник.

8:12

Вопрос захода в порт Мариуполя пассажирских судов из России изучается. Запуск пассажирского судоходства с Крымом и Новороссийском может начаться в 2023 году, сообщил ТАСС директор администрации морского порта города Мариуполь Павел Швацкий.

8:11

Сдавшиеся в плен военным ЛНР боевики батальона «Айдар» начали давать показания против сослуживцев, блокирующих химпредприятие «Азот» в Северодонецке — ТАСС со ссылкой на источник.

8:10

Житель поселка Суземка, подвергшегося обстрелу со стороны Украины, получил легкое осколочное ранение мягких тканей, сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

8:09

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен незадолго до саммита Европейского союза заявила о своей уверенности, что Украина получит статус кандидата на вступление в сообщество.

8:08

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что даже в случае, если поставки западных вооружений Киеву прекратятся, его страна продолжит противостоять России и будет «воевать лопатами» — ТАСС.

8:07

❗️ Поселок Суземка в Брянской области подвергся обстрелу, есть пострадавший, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

8:06

Переговоры с представителями Вооруженных сил Украины и иностранными наемниками, блокирующими химический комбинат «Азот» в Северодонецке, закончились в воскресенье безрезультатно, они остаются на предприятии — ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Народной милиции Луганской народной республики.

8:05

Доброе утро, дорогие читатели. Сегодня 117-й день с начала спецоперации России на Украине. «Газета.Ru» продолжает следить, как развиваются события.

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