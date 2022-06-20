20 июня 2022, 09:02 Политика Военная операция на Украине. День 117-й Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 117-й день Мария Шустрова

close 100% Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале, что поселок Суземка подвергся обстрелу со стороны Украины, есть пострадавший. Австралия передала ВС Украины четыре бронетранспортера M113AS4. В ДНР заявили, что республика гармонизировала уголовное и административное законодательство с российским на 70%. «Газета.Ru» ведет хронику событий.