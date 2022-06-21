Калиниградский губернатор пообещал разрушительный ответ для экономики Прибалтики на запрет транзита

Ответные меры России на ограничение транзита грузов через Литву в Калининградскую область могут разрушить целые отрасли экономики прибалтийских республик, заявил губернатор региона Антон Алиханов. По его словам, основные доходы Литва, Латвия и Эстония получают от транспорта. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев ранее заявил, что в ближайшее время Москва примет серьезные ответные меры в отношении Вильнюса.

Потенциальные ответные меры России на ограничение Литвой транзита грузов в Калининградскую область могут нанести ей очень серьезный ущерб, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Его слова передает РИА «Новости».

«Решения могут быть совершенно разные… Я могу сказать, он [потенциальный ответ РФ] может просто разрушить некоторые отрасли экономики, которые раньше формировали значительную долю государственных бюджетов этих стран», — подчеркнул чиновник.

По словам Алиханова, транспорт — краеугольный камень, на котором стоят экономики Литвы, Латвии и Эстонии.

«Тот объем зависимости транспортного комплекса вообще всех прибалтийских государств, не только Литвы, от Российской Федерации, который сейчас существует, конечно, огромен, если не сказать вообще, что весь транспортный комплекс существует только благодаря партнерству и взаимодействию с РФ», — подчеркнул он.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил на выездном совещании в Калининграде, что Москва в скором времени примет ответные меры на «блокаду» Калининградской области.

«На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы», — пригрозил он.

По словам Патрушева, обстановка в пограничной сфере на территории Северо-Западного округа складывается «в условиях наращивания НАТО военного и разведывательного присутствия вблизи госграницы России, а также под воздействием беспрецедентного политического, информационного и экономического давления Запада». Ограничение на поставки грузов из «материковой» России в Калининград произошло «с подачи стран Запада, в нарушение норм и принципов международного права», добавил он.

Предыстория

17 июня железные дороги Литвы уведомили Калининградскую железную дорогу, что с 18 июня прекращают транзит большого перечня товаров, которые «подпадают под европейские санкции». Губернатор Алиханов тогда отметил, что, по предварительным оценкам, эмбарго затронет от 40% до 50% всей номенклатуры транзитных грузов. Это строительные грузы, цемент, металлы и прочие важные товары.

20 июня временную поверенную в делах Литвы в России Виргинию Умбрасене вызвали в российский МИД, где ей был заявлен решительный протест.

«Потребовали незамедлительной отмены этих рестрикций», — добавили в министерстве иностранных дел. Там также отметили, что если в ближайшее время грузовой транзит не восстановят в полном объеме, то Москва «оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов».

Согласно официальной позиции Вильнюса, односторонних ограничений Литва не вводила — запрет предусмотрен очередным пакетом санкций Евросоюза в связи с военной операцией РФ на Украине.

«Пассажиры и товары, на которые не распространяется санкционный режим ЕС, продолжают перевозиться по территории Литвы в Калининградскую область и из нее. Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит», — говорится в заявлении литовского МИДа.

Минэкономразвития Калининградской области также опубликовало список товаров, которые из-за ограничений теперь не могут попасть в регион через территорию Литвы. В документе 66 страниц. В него вошли, среди прочего, автомашины (кроме карет скорой помощи) стоимостью более €50 тыс., мотоциклы и запчасти к ним, фуникулеры.

Под ограничения подпали бытовая техника дороже €750, предметы роскоши, а также икра, парфюмерия, спортинвентарь для бильярда, боулинга, гольфа и музыкальные инструменты дороже €1 тыс. за штуку. Все эти предметы находятся в санкционных списках Евросоюза.