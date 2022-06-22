22 июня 2022, 08:37 Политика Военная операция на Украине. День 119-й Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 119-й день Леонид Цветаев

close 100% Военнослужащий РФ на пшеничном поле в Мелитопольском районе Запорожской области, июнь 2022 года Алексей Майшев/РИА «Новости»