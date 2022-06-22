Военная операция на Украине. День 119-й

Военнослужащий РФ на пшеничном поле в Мелитопольском районе Запорожской области, июнь 2022 года
Алексей Майшев/РИА «Новости»
Американский президент Джо Байден заявил, что ситуация вокруг Украины станет состязанием на выносливость между Западом и Россией. В Белом доме «потрясены» словами пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что Москва считает возможной смертную казнь для американцев-наемников, взятых в плен под Харьковом. Военно-гражданская администрация Запорожской области призвала упразднить границы с РФ. Канада тем временем ищет способы отправки ФРГ турбин для «Северного потока». «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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Германия напала на СССР в 3 часа 15 минут утра 22 июня 1941 года без объявления войны, бомбардировке подверглись города Украинской ССР Киев, Житомир, Севастополь, города Белорусской ССР Гродно, Брест, Лида, города Прибалтики и другие. От первых ударов пострадала советская авиационная техника (1200 самолетов было уничтожено, большинство даже не поднимались в воздух), склады, порты и железнодорожные узлы. Какими были действия руководства страны и что запомнили очевидцы о первом дне Великой Отечественной войны — в материале «Газеты.Ru».
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