«Сейчас во всем виновата Россия». Посол Митрофанова — об обвинениях премьера Болгарии

Парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству страны. Комментируя результаты голосования, премьер-министр Кирил Петков в последнем выступлении обвинил в своей отставке в том числе посла России в Болгарии Элеонору Митрофанову. Российский дипломат сочла его слова «удобным объяснением» и плодом «антироссийской истерии». Конфликт между Петковым и Митрофановой возник еще в марте — на фоне военной спецоперации РФ на Украине.

Последнее слово премьера

По словам Кирила Петкова, голосование парламента – «лишь маленький шаг на очень длинном пути». Он уверен, что оппозиция, инициировавшая вынесение вотума недоверия правительству, не понимала, что «таким образом им не победить болгарский народ». Свергнутый премьер пообещал, что продолжит «битву за победу», чтобы однажды Болгария стала «нормальной и успешной» страной — «без людей, правящих из тени, без мафии». Премьер Болгарии обвинил посла России и трех политиков в своем уходе с поста Премьер-министр Болгарии Кирил Петков обвинил трех политиков и посла России Элеонору Митрофанову в своем... 23 июня 13:37

Петков заявил, что в его отставке виноваты бизнесмен и бывший депутат Делян Пеевски, лидер выдвинувшей вотум недоверия партии ГЕРБ Бойко Борисов, глава вышедшей из правительственной коалиции партии «Есть такой народ» Слави Трифонов — и посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.

«Для меня было честью возглавлять правительство, которое свергли Пеевски, Борисов, Трифонов и Митрофанова», — приводит его слова издание Novinite.

Как сообщила радиостанция BNR, Петков отметил, что, будучи у власти, он стремился защищать интересы страны, а «проникновение российских интересов» стало возможным из-за действий оппозиционной партии «Возрождение».

Издание Politico уточнило, что против премьера и его кабинета министров проголосовали 123 депутата из 239. Как пишет The Guardian, став премьер-министром полгода назад, 42-летний Петков «поклялся бороться с коррупцией», занял «твердую проевропейскую и пронатовскую позицию» с тех пор, как на Украине началась спецоперация. Он также поддержал санкции ЕС и отказался платить за российскую нефть рублями. Из-за этого Болгария осталась без российского газа.

Издание отметило, что правящая коалиция потеряла большинство из-за споров о бюджетных расходах и о том, должна ли Болгария разблокировать вступление Северной Македонии в Евросоюз. В МИД прокомментировали обвинения в причастности посла РФ к отставке кабмина Болгарии Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление... 23 июня 13:37

Согласно информации ТАСС, теперь решение вопроса о правительстве страны переходит в руки президента Болгарии Румена Радева. Ему предстоит вручить новый мандат на право сформировать правительство победителю досрочных парламентских выборов — коалиции «Продолжаем перемены». Если ей это не удастся, то мандат получит коалиция из партии ГЕРБ и Союза демократических сил. Если и в этом случае успеха не будет, то глава государства имеет право передать мандат любой из партий, представленных в парламенте. В случае, если все три попытки сформировать правительство потерпят крах, президент распустит парламент, назначит техническое правительство и определит дату новых досрочных выборов в парламент.

Конфликт Петкова и Митрофановой

Комментируя обвинения Петкова, Митрофанова заявила, что подобная позиция «удобна» для болгарских властей.

«То, что Митрофанова виновата — это, наверное, такое удобное для них объяснение, поскольку сейчас вообще Россия во всем виновата. Но на самом деле в прошлом году был огромный правительственный и парламентский кризис, три раза проходили выборы в парламент, наконец, он собрался», — сказала посол в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, когда в стране «начались трудности», возникла «антироссийская истерия», хотя традиционно болгарский народ хорошо относился к России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА «Новости», что Петков «устал и начал заговариваться». Посольство России в Болгарии отреагировало на обвинения отставленного премьера Российское диппредставительство в Болгарии не вмешивается во внутренние дела этой страны, заявили... 23 июня 13:37

«В списке (виновных в отставке правительства) не хватает Бэтмена и Женщины-кошки», — заявила российский дипломат.

После 24 февраля Митрофанова вызвала критику болгарских властей, когда в видеопоздравлении с Днем освобождения от османского ига (3 марта) сравнила российскую спецоперацию с русско-турецкой войной 1877-1878 годов. Ее обращение было размещено в Telegram-канале посольства России в Болгарии. Позже она заявила телеканалу «Россия 24», что болгарский народ не поддерживает «ни риторику, ни действия своего правительства в отношении спецоперации на Украине».

24 марта Reuters со ссылкой на слова Петкова сообщил, что Болгария решила отозвать своего посла в ответ на «недипломатичные, резкие и грубые» комментарии Митрофановой.

«Я не думаю, что есть болгарский гражданин, который может быть счастлив видеть, как иностранный дипломат оскорбляет болгар и болгарское правительство ... Мы страна, которая уважает свои институты, и такое поведение неприемлемо», — подчеркнул болгарский премьер.