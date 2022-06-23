«Исторический момент, символ надежды и сигнал для России». Украину и Молдавию пригласили в ЕС

23 июня стал историческим днем для Украины и Молдавии — саммит ЕС в четверг предоставил этим странам статус кандидата на вступление в Евросоюз. Кроме того, Евросовет решил «признать европейскую перспективу Грузии». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Киеву, Кишиневу и Тбилиси предстоит проделать большую «домашнюю работу» и провести важные реформы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата на вступление в состав сообщества. Об этом в четверг, 23 июня, объявил глава Евросовета Шарль Мишель, поздравив лидеров двух этих стран. «Продолжаются бои, идут зачистки». Что происходит в Горском и Золотом Народная милиция ЛНР сообщила о сдаче украинских военных в плен около Золотого и Горского... 23 июня 21:30

«Соглашение. Евросовет только что принял решение о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидата в члены ЕС. Исторический момент. Сегодняшний день знаменует собой решающий шаг на вашем пути к ЕС. Наше будущее вместе», — написал он в Twitter.

Комментируя решение Брюсселя, украинский президент Владимир Зеленский назвал это «уникальным и историческим моментом в отношениях Украины и ЕС».

«Искренне приветствую решение лидеров ЕС предоставить Украине статус кандидата», — отметил он в своей публикации в Twitter.

Историческим для Молдовы этот день назвала и президент республики Майя Санду. «Мы на пути к ЕС, который принесет больше благополучия, больше возможностей и больше порядка молдаванам в их стране. Нам предстоит сложный путь, который потребует много труда и усилий – и который мы готовы пройти вместе, чтобы обеспечить лучшее будущее для наших граждан. Военная операция на Украине. День 120-й Украина и Молдавия получили статус кандидатов в члены Евросоюза. Евросовет также «признал европейскую... 24 июня 00:01

У Молдовы есть будущее в Европейском союзе!», — цитирует ее «КП».

Что касается Грузии, то Евросовет «решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить статус кандидата, как только будут решены остающиеся приоритеты», указал Шарль Мишель.

«Поздравляю грузинский народ. Исторический момент в отношениях между ЕС и Грузией: будущее Грузии связано с ЕС», — подчеркнул глава Евросовета.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что в Тбилиси готовы работать для получения статуса кандидата в члены Евросоюза.

«Домашняя работа»

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что властям Украины, Молдавии и Грузии предстоит проделать большую работу и провести важные реформы, чтобы продвинуться по пути вступления в ЕС. «Это обидно для нас и нашего народа». Тбилиси обвинил Киев в срыве вступления Грузии в ЕС Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили утверждает, что руководитель фракции «Слуга... 23 июня 23:50

Она также назвала сегодняшнее решение «историческим, которое дает этим государствам европейскую перспективу», а также «моментом глубокого удовлетворения».

«Не может быть большего символа надежды для народов Украины, Молдавии и Грузии в эти беспокойные времена. Конечно, теперь их правительствам предстоит сделать большую домашнюю работу, чтобы продвинуться дальше по этому пути, но я уверена, что они будут работать настолько быстро, насколько возможно, и настолько активно, насколько возможно, чтобы реализовать необходимые реформы», — заявила председатель ЕК на пресс-конференции по итогам первого заседания саммита Евросоюза.

Предоставление статуса кандидатов на вступление в ЕС Украине, Молдавии и Грузии является политическим решение и «сигналом» для России, подчеркнул президент Франции Эмманюэль Макрон.

Саммит ЕС проходит в Брюсселе 23-24 июня. На прошлой неделе Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидатов Украине и Молдавии. По мнению председателя Европарламента Роберта Метсола, это решение для Киева станет «символом надежды» для поддержания духа украинцев, тогда как для реального вступления предстоит «еще сделать очень много шагов», передает ТАСС. Зеленский отреагировал на предоставление Украине статуса кандидата в ЕС Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал в Twitter решение лидеров Евросоюза предоставить... 23 июня 23:52

Как Киев, Кишинев и Тбилиси идут в ЕС

Руководство Украины еще в начале 90-х заявляло, что рассматривает евроинтеграцию как приоритетное направление внешней политики страны. Уже в постановлении Верховной рады от 2 июля 1993 года «Об основных направлениях внутренней и внешней политики Украины» утверждались приоритет европейского вектора и стремление добиваться вступления в ЕС.

В феврале 2019 года Верховная рада юридически закрепила в Конституции Украины курс на вступление в Евросоюз.

Киев официально подал заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. 1 марта Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

В свою очередь, Молдавия подала соответствующую заявку 4 марта. 11 апреля Кишинев получил от ЕС опросные листы, ответы на которые необходимы для предоставления статуса кандидатов на вступление в Евросоюз. Макрон счел «сигналом для России» предоставление статуса кандидатов в ЕС Украине и Молдавии Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов... 23 июня 23:52

Молдавия является ассоциированным членом ЕС — церемония подписания соглашения об ассоциации состоялась почти восемь лет назад, 27 июня 2014 года. 1 июля 2016-го документ вступил в силу.

Экс-президент республики Игорь Додон в конце 2016 года заявлял о намерении аннулировать соглашение с Евросоюзом, но так и не смог этого сделать, а в прошлом году не сумел переизбраться на пост главы государства на второй срок. Сейчас он находится под домашним арестом по уголовному делу о государственной измене.

Грузия подала заявку на членство в ЕС 3 марта. Власти страны также ранее подписали соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Тбилиси участвует в таких программах, как Европейская политика соседства и Евроконтроль, а с 28 марта 2017 года имеет безвизовый режим с ЕС.