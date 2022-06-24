Военная операция на Украине. День 121-й

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В Минобороны России сообщили о крушении Ил-76 в Рязанской области. По данным ведомства, пострадавшие члены экипажа доставлены в больницы.

«В ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт. При соприкосновении с землей самолет частично разрушился».

РИА «Новости» со ссылкой на региональные власти сообщает, что четыре человека погибли, пятеро госпитализированы.