Военная операция на Украине. День 122-й

Минобороны России показало боевую работу расчета противотанкового ракетного комплекса «Корнет» подразделения ВДВ в ходе спецоперации России на Украине.
Заброшенную огневую позицию бронетехники ВСУ на заброшенном предприятии нашел беспилотный летательный аппарат.
С 18 февраля в Ростовской области границу России пересекли более 1,6 млн человек. Из них более 1 млн — из ЛНР и ДНР, около 600 тыс. — с Украины, сообщил РИА «Новости» губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Народная милиция ЛНР обнаружила в подвале жилого дома ы Горском склад боеприпасов ВСУ. Среди прочего там было множество артиллерийских мин, выстрелы к гранатометам и противотанковые ракетные комплексы.
Один из депутатов Народного совета ДНР — Евгений Гриценко — получил серьезное ранение в бою. Сейчас он на реабилитации, сообщил председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка.
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что статус Украины как кандидата в члены ЕС «не упал с неба». Он призвал граждан не обесценивать значение положения страны.
«Мы говорим: Украине предоставили статус кандидата в ЕС. Давайте говорить: Украина получила статус кандидата в ЕС. Разве он упал нам с неба? Разве мы мало прошли и сделали?»
В Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 9 июля. ⠀ Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал в своем Telegram-канале граждан «быть бдительными».
«Внимательно смотреть, что происходит на улице, в домах, в брошенных домах, смотреть, кто приезжает, как себя ведет».
От трех до пяти лет может уйти на то, чтобы полностью восстановить Мариуполь, сказал ТАСС председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман.