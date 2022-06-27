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Политика

Военная операция на Украине. День 124-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 124-й день

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Военнослужащие на перроне железнодорожной станции Мелитополя

Военнослужащие на перроне железнодорожной станции Мелитополя

Алексей Майшев/РИА «Новости»
Экстренные службы Крыма подтвердили очередной обстрел платформы «Черноморнефтегаза» в Черном море. Великобритания не смогла бы оперативно помогать Украине оружием, если бы не вышла шесть лет назад из состава Евросоюза, заявил премьер-министр Борис Джонсон в интервью телеканалу CNN. Новая Зеландия отправит Украине $2,8 млн для закупки нелетальных военных товаров. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
10:07

Минобороны РФ показало боевую работу расчетов «Мста-Б» и «Акация».

10:06

Бойцы «Ахмата» и Народной милиции ЛНР пытаются взять под контроль территорию «Азота».

9:40

Аксенов объявил режим ЧС в Симферополе и Симферопольском районе из-за сильных дождей — РИА «Новости».

9:38

Из промзоны северодонецкого «Азота» за воскресенье эвакуировано еще более 500 мирных жителей, сообщила Народная милиция ЛНР — РИА «Новости».

9:37

Число беженцев, прибывших в Россию из Донбасса и с Украины, превысило 2,1 млн человек, сообщил источник в силовых структурах — ТАСС.

9:24

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине и дальнейшую помощь этой стране со стороны Оттавы и стран Группы семи — ТАСС.

9:16

Видео работы экипажей вертолётов Ми-8 с установленными системами РЭБ.

9:15

Минобороны РФ показало кадры боевой работы РСЗО «Град».

9:10

Новая Зеландия отправит Украине $2,8 млн для закупки нелетальных военных товаров — ТАСС.

9:05

Украинские войска в понедельник утром обстреляли Петровский район города Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

9:01

Экстренные службы Крыма подтвердили очередной обстрел платформы «Черноморнефтегаза» в Черном море — ТАСС.

9:00

Великобритания не смогла бы оперативно помогать Украине оружием, если бы не вышла шесть лет назад из состава Евросоюза, заявил премьер-министр Борис Джонсон в интервью телеканалу CNN после прибытия на саммит «Большой семерки» в Германии.

8:57

Страны Группы семи возьмут на себя обязательство по бессрочной поддержке Украины, сообщило в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на проект заявления.

8:56

Неизвестные взорвали в Каховке автомобиль местный чиновницы, женщина не пострадала — ГУ МВД Херсонской области — ТАСС.

8:55

Вооруженные силы Украины выпустили по населенному пункту Новобахмутовка в ДНР 20 ракет из РСЗО «Град», сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

8:09

Россия должна защитить свой суверенитет в условиях, когда НАТО воюет с ней руками украинцев, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в интервью белорусскому телеканалу СТВ.

По ее словам, переговоры между Россией и Украиной должны проходить с учетом реально складывающейся ситуации и на условиях, которые российская сторона публично выдвинула.

8:08

Народный совет ДНР допускает отмену смертной казни после окончания на ее территории военных действий и завершения судов и трибуналов над военными преступниками, сообщила ТАСС председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

8:06

Силы Луганской народной республики и российской армии зашли в Лисичанск сразу с пяти направлений, кольцо вокруг оставшейся украинской группировки активно сужается к центру города, сообщил ТАСС источник, близкий к Народной милиции ЛНР.

08:05

Правительство Японии расширит индивидуальные и экспортные санкции против российских физических лиц и организаций в связи с ситуацией вокруг Украины — ТАСС.

Как сообщил в понедельник телеканал NHK, соответствующее заявление сделал японский премьер-министр Фумио Кисида на проходящем в Германии саммите Группы семи.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 124-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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