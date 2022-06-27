27 июня 2022, 09:04 Политика Военная операция на Украине. День 124-й Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 124-й день Мария Шустрова

close 100% Военнослужащие на перроне железнодорожной станции Мелитополя Алексей Майшев/РИА «Новости»

Экстренные службы Крыма подтвердили очередной обстрел платформы «Черноморнефтегаза» в Черном море. Великобритания не смогла бы оперативно помогать Украине оружием, если бы не вышла шесть лет назад из состава Евросоюза, заявил премьер-министр Борис Джонсон в интервью телеканалу CNN. Новая Зеландия отправит Украине $2,8 млн для закупки нелетальных военных товаров. «Газета.Ru» ведет хронику событий.