«Важно лично сказать Путину, что мы о нем думаем». Почему ЕС не бойкотирует G20

Владимир Путин принял приглашение на саммит G20 в ноябре. В Кремле пока не знают, как президент будет участвовать в мероприятии — очно или по видеосвязи. При этом со стороны ЕС идут сигналы о том, что Европа бойкотировать саммит не собирается, несмотря на возможный приезд Путина на встречу. Исключение России активно продвигали США, однако в Вашингтоне не смогли найти необходимой поддержки внутри G20. Чего ждать от саммита, — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин готов поучаствовать в саммите «большой двадцатки», заявил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, Москва подтвердила, что ее участие в данном мероприятии предусматривается.

«Они пока приглашают в очном формате, но просто еще времени много, надеюсь, что пандемия [COVID-19] позволит провести этот важный форум в очном формате, но просто боюсь загадывать», — добавил Ушаков, также пояснив, что пока сложно говорить о том, в каком формате Путин будет присутствовать на встрече.

Как указал помощник президента России, Индонезия — председатель саммита G20 в этом году — пригласила российскую сторону, несмотря на давление со стороны западных государств. Ушаков также подчеркнул, что Москва заинтересована во встрече, и вопрос вокруг G20 будет обсуждаться в рамках визита главы Индонезии Джоко Видодо в Москву 30 июня.

Сообщения Кремля об участии Путина в форуме появились на фоне ряда заявлений представителя Евросоюза о том, что Европа не собирается бойкотировать саммит в случае участия в нем президента России. К примеру, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что реакция Запада на продолжение российской военной спецоперации на Украине не должна подрывать роль «большой двадцатки».

«Я даже не знаю, кто там [на саммите G20] на самом деле появится и каким будет конкретный состав. Но ясно одно: G20 должна продолжать играть свою роль», — отметил Шольц, также добавив, что совместная работа в рамках «большой двадцатки» имеет важное значение, с чем «согласны все».

Как указал канцлер ФРГ, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также отмечала, что Евросоюз не желает бойкотировать G20. Шольц подчеркнул, что это общее убеждение внутри объединения.

Фон дер Ляйен выступила не только против бойкота предстоящего саммита «большой двадцатки», но и высказалась в отношении возможного очного участия Путина. По ее словам,

для ЕС имеет значение личный контакт с президентом России, чтобы объединение могло донести свою позицию по украинскому кризису.

«Важно лично сказать Путину, что мы думаем о нем и как мы расцениваем такого рода действия <…>. Одно совершенно ясно: обычного бизнеса не получится, поэтому не будет и нормальности», — подчеркнула глава ЕК.

Почему ЕС не хочет бойкотировать G20

Последние заявления представителей ЕС по отказу от бойкота G20 из-за России, говорят о том, что в Европе есть понимание невозможности изоляции Москвы, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Так, программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев считает, что политика изоляции России в мировом масштабе сразу была бесперспективной, что стало понятно еще в марте.

«Американцам и европейцам понадобилось несколько месяцев, чтобы в этом убедиться.

В Европе прекрасно понимают, что они уже начинают себя изолировать от остального мира и то, что остальные мировые государства имеют дело с ЕС и США не потому что они этого хотят, а поскольку, к сожалению, от них пока никуда не деться.

То есть в позиции полуизоляции находится уже сам Запад, и европейцы, как наиболее осторожные и опытные люди, пытаются этого избежать», — указал эксперт. «Россия — грозная держава, и мы не хотим воевать с русским народом» Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется вести... 15 июня 15:12

С этим отчасти согласен и директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев. По его словам, заявления по линии Евросоюза связаны с тем, что на Западе есть идеология, а есть практических подход, в том числе в экономической сфере.

«Идеология не может победить практику в отношении России. Поэтому зарубежные деятели должны делать выбор, если они пытаются изолировать Москву, то это получается палка о двух концах. То есть любая изоляция прилетает им обратно, в частности по линии газа, нефти или зерна. Россия — часть мировых процессов любого уровня и содержания, поэтому, изолировав ее, Европа изолирует и себя. Так что тут делается выбор между идеологией и практикой, и последняя в данном случае побеждает», — отметил эксперт.

Как США пытались заблокировать Россию

Саммит G20 должен состояться в ноябре на острове Бали, в этом году председателями мероприятия выступает Индонезия. Президент Индонезии отверг призывы к исключению России из саммита и организации, чего еще в марте начали требовать в США в рамках общей кампании Запада по попытке изоляции Москвы из-за ситуации на Украине. «Половина зала уйдет»: что ждет Россию на G20 Несмотря на давление со стороны США, Индонезия направила приглашение на саммит G20 президенту России... 23 апреля 10:41

Помимо Видодо, против блокирования Москвы выступили и еще несколько представителей G20, в частности Китай. А ряд западных СМИ открыто указали на провал Белого дома в изоляции России не только на G20, но и в мире в целом.

Собственно, заявления по линии представителей ЕС указывают, что даже в Брюсселе не поддерживают требования Вашингтона.

В России слова той же фон дер Ляйен назвали попыткой сохранить «хорошую мину лица при плохой игре». Как отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, бойкот саммита G20 навредил бы именно НАТО и Евросоюзу, которые остались бы со своим демаршем в явном меньшинстве.

«Распалась бы иллюзия глобального консенсуса против России, которую западники пестуют в своих рядах. Опозорились бы перед всем миром <…>. НАТО и ЕС = однополярный мир неравенства и несправедливости. «Двадцатка» и другие объединения, где равенство — главный принцип взаимодействия и где проблемы решаются, а не генерируются = мир многополярный», — подчеркивал Косачев.

Чего ждать от саммита G20

Зачастую мероприятия в рамках «большой двадцатки» носят экономическую направленность, поскольку сама организация является собранием государств, представляющих 75 % мировой торговли и две трети населения всего мира.

Однако, как отмечали в ЕК, в этом году «обычного бизнеса не получится» якобы из-за действий России на Украине. К тому же, среди гостей значится президент Украины Владимир Зеленский.

С точки зрения Сергея Ознобищева из Института стратегических оценок, российская тема действительно может стать частью предстоящего саммита, в особенности в случае личного приезда Путина на форум.

«Поедет ли Путин на G20 или нет — это решать президенту. Не исключено, что он будет участвовать на саммите в онлайн-формате, чтобы не слушать какие-то выпады в адрес России от западных коллег. Скорее всего, его присутствие на встрече может стать дополнительным раздражителем для некоторых участников, а значит в своих выступлениях они будут постоянно обращаться к российской теме», — пояснил эксперт. «Говорить преждевременно»: в Кремле не подтвердили приезд Путина на саммит G20 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия будет готовиться к саммиту G20... 29 апреля 15:49

В то же время Тимофей Бордачев из клуба «Валдай» считает, что вряд ли стоит ожидать серьезной политизации саммита из-за позиции западных государств в отношении России. По его мнению, мероприятие должно пройти в обычном режиме.

«Все будет нормально. Вряд ли стоит ожидать каких-то скандалов, поскольку западники не хотят себя ставить в антагонизм в отношении остальных государств. Поэтому они не станут политизировать саммит, так как этого не поймут остальные — ни китайцы, ни корейцы, ни индийцы, ни индонезийцы, ни Саудовская Аравия.

То есть никто не хочет скандалов, кроме американцев, но США, скорее всего, даже не поедут на встречу», — подчеркнул эксперт.

Кто именно будет представлять США на мероприятии, на данный момент неизвестно. Американский президент Джо Байден не исключал, что Вашингтон пересмотрит характер своего присутствия на саммите из-за России. С апреля американские представители и так бойкотировали все мероприятия в рамках «большой двадцатки» с участием своих российских коллег, в том числе по линии министров экономики. Правда, в последнее время в Госдепе не исключают, что госсекретарь США Энтони Блинкен может провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на встрече глав МИД стран G20, которая планируется в начале июля.