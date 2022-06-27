«Будете выпендриваться, мы его заберем». Как в Прибалтике обсуждают блокаду Калининграда

РФ примет экономические меры в ответ на ограничения транзита в Калининградскую область через территорию Литвы, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев. Он утверждает, что шаги Москвы могут «перекрыть кислород прибалтийским соседям». Экс-главу МВД Латвии Мариса Гулбиса, предложившего «забрать» Калининград, Медведев назвал «очередным придурком». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Россия может принять экономические меры в ответ на запрет Литвой транзита в Калининградcкую область. Об этом зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью «АиФ», фрагмент из которого опубликован в понедельник, 27 июня. В Латвии заявили о готовности ЕС и НАТО «забрать» Калининград Бывший министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис заявил о готовности Европы и НАТО «забрать»... 27 июня 23:32

Решение о запрете транзита российских товаров Медведев назвал «хамским», утверждая, что вина якобы «всецело лежит на Литве и все отрицательные последствия наступят именно для этой прибалтийской республики».

По его словам, «Вильнюс не спасут ссылки на то, что он лишь послушно исполняет решения, принятые ЕС», поскольку даже в ходе принятия санкций обсуждаются исключения, чтобы не нарушить фундаментальные многосторонние и двусторонние договоренности.

«На этих шагах, кстати, ЕС даже не настаивал, понимая возможные проблемы. Но Литва подобострастно расшаркалась перед американскими благодетелями, в очередной раз проявив свои дебильные русофобские установки. «Это не блокада». Боррель — о ситуации с калининградским транзитом Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что... 23 июня 19:39

Скажем прямо, ограничение транзита — часть той самой «войны по доверенности», которую Запад развязал против России.

Естественно, РФ примет ответные меры, и они будут очень жесткими», — указал Медведев, добавив, что значительная часть этих шагов носит экономический характер и якобы «способна перекрыть кислород прибалтийским соседям, которые предприняли вражеские действия».

Кроме того, Россия может применить ассиметричные меры, что вызовет критическое нагнетание конфликта. «Такая эскалация — плохой выбор. И пострадают от нее обычные граждане Литвы, уровень жизни которых по европейским меркам просто нищенский. Литовские политические деятели выслуживаются, а граждане пытаются как-то выжить в этом театре абсурда. И тем, и другим это удается все хуже», — заявил зампред российского СБ.

Ситуация с транзитом

Напомним, Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. «Прямые последствия недружественных действий». Москва высылает греческих дипломатов Послу Греции в Москве выразили решительный протест из-за «конфронтационного курса властей страны... 27 июня 20:39

27 июня советник главы Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис заявил, что Вильнюс продолжит применять антироссийские рестрикции. По его словам, власти Литвы на консультациях с Еврокомиссией согласовали принципы ограничений транзита грузов РФ в Калининград, несмотря на напряженность в отношениях с Россией из-за этой ситуации.

Будрис отметил, что с ЕС удалось установить правила калининградского транзита.

Он подчеркнул, что Вильнюс не стремился ввести «блокаду» Калининграда. «Осуществляется транзит пассажиров и грузов в и из Калининграда через территорию Литвы. Литва выполняет свои обязательства, но также реализует свои суверенные права — мы контролируем грузы и пассажиров. И за товары, не подпадающие под санкции, нас никто не упрекнул», — пояснил Будрис. После заявления в СБУ. Как артистам из России остаться в украинском эфире Минкультуры Украины опубликовало требования к артистам из России для включения... 27 июня 19:26

«Мы заберем Кенигсберг»

Комментируя эту ситуацию, экс-министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис заявил, что ограничение транзита в Калининградскую область — это сигнал России о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» Калининград.

«Это первый шаг Европы и НАТО по отсечению Калининграда, бывшей столицы Восточной Пруссии, от России.

Я начал думать, что Европа прекрасно понимает, что делает. Литовцы еще лучше все поняли. Я думаю, русским послан четкий сигнал — если вы будете выпендриваться, мы заберем Кенигсберг», — сказал бывший глава латвийского МВД в эфире TV24. Военная операция на Украине. День 124-й Президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить «ударом» в случае атаки из Приднестровья. США... 27 июня 23:45

По его оценкам, президент США Джо Байден якобы должен был из-за начала специальной военной операции на Украине обратиться к российскому президенту с заявлением: «Владимир, мы сейчас отнимаем Калининград».

На эти высказывания Дмитрий Медведев отреагировал в своем Telegram-канале:

«Там какой-то очередной придурок, бывший министр из Латвии, послал сигнал о том, что НАТО и Евросоюз забирают у нас Калининград. Видать, выпил или съел что-то плохое.

Предлагает начать третью мировую войну. В себя придет – бояться каждого шороха у двери будет.

И правильно. Память у нас хорошая…» — заключил зампред Совбеза РФ.