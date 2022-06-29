Военная операция РФ на Украине. День 126-й

Глава ЛНР Леонид Пасечник о решении Сирии признать независимость республики:
«Признание нашей независимости еще одним государством открывает очередные перспективы сотрудничества на новом, мировом уровне, ускорит налаживание отношений во многих сферах жизнедеятельности, будет способствовать обоюдному освоению новых рынков сбыта».
Украина получила от США грант на сумму $1,3 млрд в рамках пакета финансирования государственного бюджета — премьер Шмыгаль
Путин о расширении НАТО: У России нет таких проблем с Швецией и Финляндией, «как есть с Украиной»
По словам посла ЛНР в Москве Родиона Мирошника, ВС РФ и силы республики контролируют приблизительно 50% города Лисичанск. В настоящий момент совершается «последний рывок».
Российская армия не наносит удары по гражданским объектам, в Кременчуге не было никакого теракта — Путин
⚡️Зеленский пригрозил вести санкции и разорвать все отношения с Сирией, если та признает независимость республик Донбасса.
❗️Россия будет вынуждена отвечать зеркально в случае размещения в Финляндии и Швеции военной инфраструктуры НАТО — Путин
Владимир Путин прокомментировал шутки лидеров стран G7 о его фотосессиях: «Не знаю, как хотели раздеться, но, думаю, что это было бы отвратительное зрелище».
Минтранс субсидирует тариф для морского транзита в Калининград, чтобы он был равен цене по ж/д — губернатор региона
ООН призывает предоставить гуманитарный доступ повсюду на Украине, чтобы сотрудники организации могли оказывать помощь мирным жителям — представитель генсека
Представитель председателя 67-й сессии Генассамблеи ООН Полина Кубиак заявила, что исключить Россию из ГА всемирной организации возможно только через Совет Безопасности.
Кремль пока не получал письмо от отца плененного в ДНР марокканца Брагима Саадуна, заявил пресс-секретарь президента РФ. Ранее Тахер Саадун написал Путину письмо, попросив его помочь в деле помилования сына, приговоренного в Донецке к смертной казни. «Газета.Ru» собрала все, что известно о «21-летнем дураке, учившемся в киевском вузе и заключившем контракт с ВСУ».
Мосгорсуд оставил под стражей публициста Владимира Кара-Мурзу, обвиняемого по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Он останется в СИЗО до 12 августа.
Зеленский обсудил с сооснователем компании Virgin Galactic Ричардом Брэнсоном перспективы сотрудничества в послевоенном восстановлении Украины. «Визит британского бизнесмена Ричарда Брэнсона в Украину — очередное напоминание, что мир и известные люди продолжают нас поддерживать. Пообщались о сохранении внимания мира к войне в Украине, а также о перспективах сотрудничества в послевоенном восстановлении», — сообщил украинский лидер в Telegram.
Мария Захарова в ответ на заявления о ней министра обороны Британии:
«Британский министр Уоллес, если Вы не хотите на весь мир прослыть конченым лгуном, приведите хоть один пример того, как я «еженедельно угрожаю забросать всех ядерными бомбами». Учитывая, что Вы не найдете ни одной цитаты, я сразу обвиняю Вас в клевете и распространении фейков».
Мария ЗахароваПресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»
Лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде приняли новую концепцию стратегической безопасности. Россия в ней называется «ключевой и прямой угрозой» альянсу. Из числа партнеров НАТО Москва была исключена. Сенатор Андрей Климов напомнил «Газете.Ru», что альянс изначально создавался, чтобы «как минимум сдерживать наше Отечество, а как максимум — его разгромить и уничтожить».
Песков: высказывания британского министра обороны Уоллеса о Путине — это хамство, которое бросает тень на всю страну
Украине не рады в НАТО, заявили в офисе украинского президента. По словам замглавы офиса Игоря Жовквы, лидеры Североатлантического альянса прямо говорят, что Киев им «не нужен». Зеленский заявил, что политика открытых дверей НАТО похожа на старые турникеты киевского метро — всегда открытые, но закрывающиеся перед пассажиром. «Газета.Ru» разбиралась с итогами саммита в Мадриде.
Министр обороны Сергей Шойгу вручил госнаграды участникам спецоперации, проходящим лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка.
Зеленский в ответ на приглашение участвовать в G20:
«Благодарен вам за личное приглашение принять участие в саммите группы 20 и, конечно, я принимаю это предложение. Участие Украины будет зависеть от ситуации с безопасностью в Украине и состава участников саммита».
В Кремле не видели адресованное Путину письмо отца марокканца, приговоренного в ДНР к смертной казни — Песков
Первый зампредседателя Центробанка Владимир Чистюхин о дефолте:
«Важный, симптоматичный момент, что объявления о дефолте нет, это лишь оценки отдельных аналитических, рейтинговых агентств, экспертов, не более того. Я очень надеюсь, что в конце концов такого рода заключения не последует».
❗️Транзит товаров в Калининград может возобновиться через несколько дней, Евросоюз и Литва достигли компромисса — Reuters
Суд в Киеве обязал убрать русский язык из справок о несудимости. МВД Украины проиграло очередную апелляцию по этому вопросу.
Глобальный экспорт полупроводников в Россию из всех стран сократился почти на 90%, оставив российские компании без чипов, заявила министр торговли США Джина Раймондо. Чипы необходимы для производства широкого спектра продукции, включая вооружение, в том числе высокоточные ракеты и танки.
Американский наемник Александр Дрюке рассказал, что не получил от украинских властей деньги за военную службу.
❗️Депутаты приняли поправку о приостановке работы СМИ на три месяца за первую публикацию фейков.
Ретейлер H&M после ухода с рынков России и Белоруссии потерял перспективную прибыль в размере свыше $22 млн, следует из отчета компании. Магазины в РФ закрыты до сентября 2022 года.
Зеленский упрекнул участников саммита НАТО в том, что Украину не принимают в альянс:
«Я могу сказать, что нам нужно: нам нужны гарантии безопасности и вы должны найти Украине место в общем пространстве безопасности. Политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро: они открыты, а когда подходишь, то турникеты закрываются, пока не заплатишь. Разве Украина еще мало заплатила? Разве наш вклад в защиту и Европы и всей цивилизации до сих пор недостаточен? Так что же еще нужно?»
В Госдуму внесли законопроект о присвоении статуса ветерана участникам боев в составе сил Донбасса.
Подмосковная компания «Черноголовка» ведет переговоры о поставках безалкогольных напитков в сеть быстрого питания «Вкусно — и точка», открытую в бывших помещениях McDonald's. Лимонады марки могут заменить ушедшую с российского рынка Coca-Cola.
На открытии ресторана «Вкусно и точка» на месте бывшего «Макдоналдса» на Пушкинской площади в Москве, 12 июня 2022 годаАнна Егорова/«Газета.Ru»
Лондон обнародовал новый санкционный список в отношении россиян, которых считает «ближайшим окружением Путина». Британское правительство полагает, что, замораживая активы и запрещая въезд в Соединенное Королевство, ограничивает российским властям ресурсы для ведения боевых действий на Украине. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».
Минфин США заявил, что Вашингтон с союзниками за 100 дней заблокировали и заморозили российские активы на $330 млрд.
⚡️Страны НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс.
Лидеры НАТО также утвердили пакет помощи Украине, включающий ускорение поставок нелетального оборудования, усиление киберзащиты и модернизацию оборонной промышленности.
❗️Саммит НАТО принял новую стратегическую концепцию альянса, в которой Россия названа главной угрозой безопасности.
⚡Ограничение Литвой транзита грузов в Калининградскую область «может обернуться вооруженным конфликтом» с РФ, «мы должны защищать свою территорию», заявил сенатор Владимир Джабаров.
Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что для восстановления украинской экономики и инфраструктуры понадобится порядка $1 трлн, что равно пяти ВВП страны.
В МИД РФ прокомментировали возможность референдума на занятых российскими военными территориях Украины.
В министерстве заявили, что жители Херсонской, Запорожской и Харьковской областей должны иметь возможность определять сами свое будущее.
Уничтожен украинский беспилотник, который трижды пытался нанести удар по селу Случевск в Погарском районе, заявил брянский губернатор.
Президент Международного комитета Красного Креста сообщил омбудсмену Татьяне Москальковой, что готовит письмо украинским властям по вопросу об организации посещения удерживаемых на Украине 77 гражданских моряков из России.
Мария Захарова заявила, что Запад затягивает конфликт на Украине, оказывая Киеву политическую поддержку.
Компания H&M оценила убытки от приостановки продаж в России, Белоруссии и Украине.
Приостановка деятельности обошлась ей в 228 млн шведских крон ($22,7 млн).
«В дополнение к этому группа имеет нереализованную курсовую прибыль в размере 353 млн крон по отношению к внутренней дебиторской задолженности в российских рублях», — говорится в отчете компании.
Представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что для российского золота, импорт которого запретили в США, найдутся «более прагматичные покупатели».
МИД РФ вызвал временную проверенную в делах Норвегии в Москве, ей заявили о недопустимости блокировки доставки грузов на Шпицберген.
❗️Вопрос в том, «кто следующий» для России после Украины, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
⚡️Госдума приняла закон о контроле за деятельностью иноагентов.
▪️ уточняются понятия «иностранный агент», «иностранное влияние», «иностранный источник», «политический деятель»;
▪️ иноагентами могут быть признаны любые российские или иностранные организации или физические лица, если (1) получают иностранную поддержку или находятся под иностранным влиянием и (2) ведут политическую деятельность, либо собирают сведения о военно-технической деятельности России, которые можно использовать против безопасности страны, либо публикуют материалы для неограниченного круга лиц, либо финансируют такую деятельность;
▪️ политической деятельностью не считаются защита традиционных семейных ценностей, деятельность в области науки, культуры, здравоохранения, соцподдержки, пропаганды здорового образа жизни, спорта, защиты природы и благотворительность;
▪️ вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырех;
▪️ будет еще создан реестр тех, кто аффилирован с иностранными агентами;
▪️ иностранным агентам запрещается преподавательская, просветительская, воспитательная деятельность в отношении несовершеннолетних, запрещено производить информационную продукцию для несовершеннолетних;
▪️ иностранным агентам предлагается ограничить возможность инвестировать в компании, стратегически важные для обороны и безопасности государства;
▪️ закон начнет действовать с 1 декабря.
Мария Захарова заявила, что Россия использует все способы для возврата своих замороженных активов.
В Херсонской области открыли первое отделение российского Промсвязьбанка.
В регионе будут доступны все услуги, которые оказывает банк на территории России, отметил глава военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо.
Банк России готов существенно увеличить лимит на переводы физических лиц за рубеж с нынешних $150 тыс. в месяц, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров Банка России, 29 апреля 2022 годаБанк России
❗️Великобритания ввела санкции против Владимира Потанина в связи с приобретением Росбанка.
Лондон также ввел санкции в отношении Саида Гуцериева и губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка вручил награды военнослужащим, отличившимся в ходе военной операции.
Владимир Путин поручил «для обеспечения технологической независимости и безопасности государства» реализовать меры по формированию спроса на отечественные твердые полезные ископаемые в критически важных секторах (металлургия, оборонная, химическая, медицинская промышленность, строительство).
В их числе редкие редкоземельные металлы, титан, литий, марганец, бериллий, тантал, вольфрам.
❗️Глава ЦБ Набиуллина предупредила о риске девальвации в случае попыток вернуть курс рубля к прежним значениям.
«Попытки иметь тот курс который был при старых условиях — это просто искусственный курс. Либо потом произойдет резкая девальвация, как у нас уже бывало».
Главное из заявлений представителя МИД РФ Марии Захаровой: ▪️поставки стран Запада оружия создают угрозы безопасности не только на Украине, но и за ее пределами;
▪️власти Украины наращивают «дезинформационную кампанию против России»;
▪️Захарова назвала фейками утверждения Киева, что ВС РФ нанесли удар по торговому центру в Кременчуге;
▪️предоставление Украине статуса кандидата в ЕС направлено на освоение территории этой страны, а не на ее развитие, считает Захарова.
Около 500 украинских военных и иностранных наемников бежали из Лисичанска в Северск, сообщили в МВД ЛНР.
❗️Глава Минэка Максим Решетников заявил, что если текущая ситуация с рублем продлится еще несколько месяцев, многие предприятия в России могут закрыться — рентабельность многих производств при нынешнем курсе уже стала отрицательной.
Глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко пригласила Тину Канделаки посетить город после того, как Госдепартамент включил их в списки санкций.
В Херсонской области намерены создать собственную почту.
Заместитель главы военно-гражданской администрации региона Екатерина Губарева отметила, что украинская структура перестает выполнять свои функции.
В МИД РФ заявили, что Россия надеется принять участие в трибунале по преступлениям в Донбассе.
Власти США внесли пять китайских компаний в черный список за то, что они якобы поддерживали российский оборонно-промышленный комплекс в обход международных санкций, пишет Reuters.
70 иностранных банков из 12 стран присоединились к российскому аналогу SWIFT, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
⚡️Джо Байден заявил о намерении создать постоянный штаб одного из армейских корпусов США в Польше.
СК требует арестовать адвоката обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафрнова Дмитрия Талантова по делу о дискредитации российской армии, сообщил его адвокат Павел Биянов.
❗️Снижение ключевой ставки в России займет от 2 до 2,5 лет, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
⚡️США усилят американское военное присутствие по всей Европе, сообщает агентство AFP со ссылкой на президента Джо Байдена.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны НАТО будут продолжать осуществлять поставки вооружений на Украину столько, сколько потребуется.
❗️Главное из утреннего брифинга Минобороны РФ:
▪️в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода большие потери нанесены 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ. МО РФ утверждает, что 108-й батальон разгромлен полностью. Из 350 человек этого подразделении осталось только 30 военнослужащих;
▪️в действующих на Лисичанском направлении подразделениях 115-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ критическая ситуация с продовольствием;
▪️за сутки уничтожены четыре пункта управления, в том числе батальонов теробороны «Харьков-1» и «Харьков-2» и база подготовки иностранных наемников в районе Николаева;
▪️поражено два украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах Калинов, Александрово-Калиновск, а также два артиллерийских взвода в районе Авдеевки;
▪️оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 39 пунктов управления, шесть складов с боеприпасами, артиллерийские и минометные подразделения в 68 районах;
▪️в районе Баштанки Николаевской области сбит в воздухе самолет МиГ-29 воздушных сил Украины;
▪️в районе Троицкое Одесской области на огневой позиции уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1»;
▪️ПВО РФ за сутки сбили два самолета Су-25 в районе села Курулька Харьковской области, села Квитневое Херсонской области и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе Архангельского Николаевской области;
▪️также сбиты девять украинских беспилотников;
▪️перехвачено семь украинских баллистических ракет «Точка-У» и восемь реактивных снарядов системы залпового огня;
▪️всего с начала военной операции уничтожены: 221 самолет, 134 вертолета, 1391 беспилотник, 351 зенитный ракетный комплекс, 3853 танка и других боевых бронированных машин.
Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что России нужно стимулировать импорт для стабилизации курса рубля.
Министр финансов РФ Антон СилуановАлександр Астафьев/РИА «Новости»
Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что переговоры с РФ можно будет вести только после военной победы Украины.
«Мы обязаны добиться поражения России на Украине. Мы должны это сделать ради европейской безопасности, свободы и демократии. Это единственный способ достичь долгосрочного мира в Европе. Некоторые говорят о возможности переговоров сейчас, пока Россия все еще на Украине. Но я думаю, что это принесло бы ложный мир», — сказала она.
Лиз ТрассGlobal Look Press
Норвегия в партнерстве с Великобританией поставит Украине высокоточную реактивную артиллерию, заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.
Осло ранее передал Киеву 22 САУ М109 с запасными частями, а также артиллерийские боеприпасы к ним.
Британский подданный Шон Пиннер, приговоренный к смертной казни в ДНР, обжаловал решение суда, сообщил Верховный суд ДНР.
Его адвокат Юлия Церковникова сообщила ТАСС, что жалоба приостановила вступление смертного приговора в законную силу.
Генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело по факту гибели шести человек при обстреле Попасной.
В Херсонской области задержаны члены украинской теробороны, сообщила военно-гражданская администрация региона.
Как утверждают в ВГА, задержанные действовали по указанию СБУ и готовили теракты.
Норвегия отказалась пропустить российские грузы на Шпицберген.
Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Он рассказал, что норвежский МИД не разрешил тресту «Арктикуголь» привезти в Баренцбург продовольственные товары для российских шахтеров из-за санкций.
«Своим волевым решением норвежские власти пытаются оставить российских шахтеров без продуктов питания, что аморально по своей сути. Это нарушает права человека и принципы гуманизма», — сказал Косачев.
Константин КосачевИлья Питалев/РИА «Новости»
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что шотландцы не захотят отделяться от Соединенного Королевства по причине роста геополитической напряженности из-за ситуации на Украине.
Президент Индонезии Джоко Видодо едет в Киев в составе делегации.
«Мы начали эту миротворческую миссию с благими намерениями. Надеюсь, станет легче», — сказал он.
Производители соков столкнулись с проблемами импорта сырья в Россию в связи с «резким изменением» подхода таможни к классификации товаров, пишет «Коммерсантъ»
С сентября 2021 года у них другой код, который попадает под продуктовое эмбарго, введенное в 2014 году.
Украина не пересматривала своего намерения вступить в НАТО, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«Но для вступления в НАТО одного нашего желания недостаточно. Нужно, чтобы и альянс этого хотел», — сказал украинский министр.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт на Украине закончится победой Киева.
В Бердянске продолжают разминирование порта. Власти города предупредили о возможных взрывах при обезвреживании.
Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Красильников заявил, что некоторые западные компании после своего ухода с российского рынка возвращаются обратно в Россию через третьи страны.
По его словам, при уходе компании из России в стране могут остаться субподрядчики или «дочки».
Россия выплатила более 4 млрд рублей беженцам, прибывшим с Украины и из Донбасса, сообщает ТАСС.
Главное из заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга:
▪️Саммит НАТО примет новую cтратегическую концепцию, которая станет чертежом строительства будущего альянса;
▪️Лидеры НАТО подтвердят на саммите приверженность повышению оборонных расходов;
▪️Увеличение числа сил реагирования НАТО с 40 до 300 тысяч произойдет к следующему году;
▪️Процесс приема Финляндии и Швеции в НАТО идет беспрецедентно быстро, дата их присоединения зависит от ратификации протокола о вступлении.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (в центре) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (второй слева) после подписания меморандума, в котором Турция соглашается на членство Финляндии и Швеции в НАТО, Мадрид, Испания, 28 июня 2022 годаBernat Armangue/AP
Саммит НАТО заявил Владимиру Зеленскому, что конфликт должен быть разрешен военным путем и альянс будет продолжать помогать Киеву для этого, рассказал премьер Бельгии Александр Де Кро.
Сайт «Роскосмоса» подвергся DDoS-атаке после публикации космических снимков центров принятия решений НАТО, заявили в пресс-службе госкорпорации.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что вопрос вступления в НАТО Швеции и Финляндии является выбором этих стран, но государства должны осознавать последствия для отношений с Россией.
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что против задержанного экс-мэра Херсона возбудили уголовное дело.
Игорь Колыхаев руководил городом при украинской власти.
❗️Губернатор Курской области заявил, что сбитый накануне под Курском беспилотник был украинским Ту-141, произведенным еще в советское время.
Около одной трети украинских военных сдались в плен в районе пригорода Лисичанска, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал «наказать» сотрудников российских СМИ, которые поддерживают действия ВС РФ в ходе военной операции.
«Отдельно хочу сказать про ответственность тех российских пропагандистов, которые лгут про этот террор, которые пытаются оправдать действия российской армии. Каждый из вас также будет наказан», — заявил Зеленский.
Генсек ООН Антониу Гутерриш раскритиковал рост инвестиций в ископаемые энергоресурсы на фоне ситуации вокруг Украины и призвал активнее поддерживать переход к возобновляемой энергетике.
Запасов семян для следующей посевной у фермеров Херсонской области нет, поэтому завозить их намерены из России, сообщил руководитель департамента сельского хозяйства военно-гражданской администрации области Игорь Григорьев.
Херсонская область начала подготовку к референдуму о присоединении к РФ, регион станет полноценным субъектом, заявил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН признать Россию «террористическим государством» и исключить ее из Совета Безопасности ООН.
Украинский президент обвинил Россию в терроризме в связи с пожаром в торговом центре в Кременчуге, в котором Киев обвиняет Россию, пишет ТАСС. «Мы должны привлечь ее [Россию] к ответственности за терроризм», — заявил Зеленский, призвав к созданию трибунала для РФ.
Верховный суд ДНР получил кассационную жалобу адвоката подданного Великобритании Шона Пиннера, приговоренного к смертной казни по обвинению в наемничестве. Его адвокат попросила смягчить наказание до пожизненного лишения свободы.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что государства — члены НАТО должны увеличить военные расходы в свете событий на Украине.
«Альянс НАТО хранит безопасность наших граждан каждый день. Но в ближайшие 10 лет угрозы вокруг нас будут лишь нарастать. Нам необходимо, чтобы все союзники поглубже покопались [в своих резервах] с целью усилить сдерживание и обеспечить оборону в предстоящее десятилетие», — указал Джонсон.
Москва учтет гуманитарный аспект в ответе на визовый режим для россиян на Украине, заявили в МИД РФ.
Визовый режим для россиян начинает действовать на Украине с 1 июля.
Украинский беспилотник был сбит поздно вечером 28 июня в районе Курска.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.