Военная операция РФ на Украине. День 126-й

13:37

⚡️Госдума приняла закон о контроле за деятельностью иноагентов.

▪️ уточняются понятия «иностранный агент», «иностранное влияние», «иностранный источник», «политический деятель»;

▪️ иноагентами могут быть признаны любые российские или иностранные организации или физические лица, если (1) получают иностранную поддержку или находятся под иностранным влиянием и (2) ведут политическую деятельность, либо собирают сведения о военно-технической деятельности России, которые можно использовать против безопасности страны, либо публикуют материалы для неограниченного круга лиц, либо финансируют такую деятельность;

▪️ политической деятельностью не считаются защита традиционных семейных ценностей, деятельность в области науки, культуры, здравоохранения, соцподдержки, пропаганды здорового образа жизни, спорта, защиты природы и благотворительность;

▪️ вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырех;

▪️ будет еще создан реестр тех, кто аффилирован с иностранными агентами;

▪️ иностранным агентам запрещается преподавательская, просветительская, воспитательная деятельность в отношении несовершеннолетних, запрещено производить информационную продукцию для несовершеннолетних;

▪️ иностранным агентам предлагается ограничить возможность инвестировать в компании, стратегически важные для обороны и безопасности государства;

▪️ закон начнет действовать с 1 декабря.