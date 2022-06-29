«Переговоры принесут ложный мир»: НАТО призывает Киев продолжить военные действия

В Мадриде проходит саммит НАТО. Одна из основных тем — ситуация на Украине. В своих заявлениях западные политики открыто призывают Украину продолжить боевые столкновения с Россией, так как считают, что переговоры приведут лишь «к ложному миру». О том, что намерен делать Запад для победы Украины и что об этом думает Киев, — в материале «Газеты.Ru».

В НАТО считают, что конфликт на Украине должен быть разрешен «только военным путем». Западные партнеры намерены и дальше помогать Киеву в этом. Заявление доведено до сведения украинского президента Владимира Зеленского.

«У нас уже была возможность переговорить с президентом Зеленским. Очень важно продолжать говорить с ним, подчеркивая, что война может быть выиграна только на поле боя и мы должны продолжать поддерживать президента Зеленского и население Украины, чтобы они выиграли на поле боя», – сказал премьер Бельгии Александер Де Кроо по прибытии на саммит НАТО.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс выразила подобное мнение. Она утверждает, что долгосрочный мир придет в Европу только после того, как Украина нанесет поражение России.

«Мы должны это сделать ради европейской безопасности, свободы и демократии. Это единственный способ достичь долгосрочного мира в Европе. Некоторые говорят о возможности переговоров сейчас, пока Россия все еще на Украине. Но я думаю, что это принесло бы ложный мир», – заявила министр, выступая на публичном форуме НАТО в Мадриде.

По ее словам, Западу следует «усвоить уроки прошлого, например, провал Минских соглашений, чтобы обеспечить долгий мир в регионе». «Мой посыл заключается в том, что мы сперва должны нанести поражение России, а затем вести переговоры», – подчеркнула Трасс.

Зеленский полагает, что в случае «проигрыша Украины, проиграет и демократия». «А значит, проиграют США, европейские государства, которые декларируют эти ценности, о которых мы все так много говорим», – сказал он в интервью NBC.

Но для победы Вооруженным силам Украины (ВСУ) требуется как можно больше оружия, подчеркнул президент Украины: «На один наш танк у них [ВС РФ] 10 танков, на одного нашего бойца — у них 10 военных. И какими бы крепкими мы ни были, их в 10 раз больше и это очень сложно. Нам сложно, но мы стоим».

Хотя Зеленский считает, что российская сторона недооценила Украину. Но «недооценка» его «не оскорбляет». «Напротив, это дало нам фору, то время, которое нам понадобилось, чтобы бить потом врага и деоккупировать наше государство», – высказался президент Украины.

В разговоре с NBC он подчеркнул, что «война точно закончится победой Украины».

Что касается новых поставок вооружений Киеву, то страны НАТО готовы продолжить помогать Киеву в вопросе военного оснащения.

«Хорошо, что страны, которые собрались здесь, а также многие другие [государства] вносят свой вклад, чтобы Украина могла защитить себя: предоставляют финансовые средства, гуманитарную помощь, а также поставляют оружие, в котором Украина срочно нуждается», – сказал канцлер Германии Олаф Шольц.

По его словам, страны альянса поставят Киеву столько вооружений, сколько понадобится.

«Послание таково: мы продолжим делать это, будем делать это интенсивно до тех пор, пока это необходимо для того, чтобы Украина могла защищать себя», — сказал он в комментарии журналистам по прибытии на саммит НАТО в Мадриде.

Причем страны Запада неоднократно делали заявления о помощи Украине в окончании конфликта на поле боя, а не за столом переговоров. Например, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал ранее, что «эта война должна быть выиграна на поле боя». Позднее он подтвердил свои слова: «Обычно войны выигрывают или проигрывают на поле боя. <...> Мы будем обсуждать расширение помощи Украине». Он также обвинил Россию в отказе от переговоров.

В Москве его заявления оценили как «из ряда вон выходящие». Глава МИД РФ Сергей Лавров увидел в словах Борреля желание ЕС сделать из Украины «плацдарм для окончательного подавления России».