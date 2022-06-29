«Верните нам улыбку». В Марокко пытаются спасти 21-летнего наемника, осужденного в ДНР

Подданный Королевства Марокко Саадун Брагим, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР в составе украинских вооруженных формирований, в зале суда в Донецке

Кремль пока не получал письмо от отца плененного в ДНР марокканца Брагима Саадуна, заявил пресс-секретарь президента РФ. Ранее Тахер Саадун написал Путину письмо, попросив его помочь в деле помилования сына, приговоренного в Донецке к смертной казни. «Газета.Ru» собрала все, что известно о «21-летнем дураке, учившемся в киевском вузе и заключившем контракт с ВСУ».

«Владимир Владимирович, верните нам улыбку»

Отец 21-летнего марокканца Брагима Саадуна, приговоренного судом ДНР к смертной казни через расстрел — за «наемничество» и попытку свержения власти — обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщила главред RT Маргарита Симоньян. По ее словам, Тахер Саадун передал послание через арабскую редакцию телеканала иновещания.

«Уважаемый Владимир Владимирович, мы очень надеемся, что Вы поспособствуете помилованию нашего сына и вернете улыбку и спокойствие в нашу семью, которая считает, что Брагим впутался в эту ситуацию совершенно напрасно», — говорится в письме.

Отец пленного также рассчитывает на «милосердие и мудрость» Путина, поскольку «он и сам является отцом и знает об отцовских чувствах не понаслышке».

«Кроме того, Вы верите в Господа Бога, который всегда призывает к миру, терпимости и прощению грехов. Во время Вашего правления в России была отменена смертная казнь, что стало торжеством жизни», — подытожил отец марокканца.

Кремль при этом пока не ознакомился с посланием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет. Пока не получали [письмо]», — цитирует его ТАСС.

Донецкие психиатры заявляют

Одновременно с этим источник агентства, знакомый с материалами дела, сообщил: психиатрическая экспертиза в ДНР «выявила психопатию» у Брагима Саадуна. «Однако поставленный экспертами Саадуну диагноз к заболеваниям не относится», — добавил он.

Психопатия не входит в перечень официальных психиатрических диагнозов МКБ-10, однако в американском DSM-5 указано, что психопатия и социопатия являются синонимами антисоциального (диссоциального) расстройства личности.

Собеседник агентства также уточнил, что Саадун прошел обучение в киевском университете и получил одну из технических специальностей.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил марокканца Брагима Саадуна и двух британских подданных Эйдена Аслина и Шона Пиннера к смертной казни.

«После того, как будет подано обращение об обжаловании или не будет, тогда мы выходим уже на то, что министерство юстиции Донецкой народной республики будет принимать решение в рамках своих полномочий по выполнению наказания. Сам факт осуждения этих преступлений — сигнал о том, что ничего не остается незамеченным, ничего не остается безнаказанным», — подчеркнул глава ДНР Денис Пушилин.

В Генпрокуратуре ДНР сообщали, что в результате полученных показаний Пиннера, Аслина и Брагима установлена их причастность к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 УК ДНР («Совершение преступлений группой лиц»), ст. 323 УК ДНР («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») и ст. 430 УК ДНР («Наемничество»). Свою вину они признали частично, за исключением последнего пункта. Все трое были включены официально в ряды Вооруженных сил Украины.

В Минобороны РФ отмечали, что, согласно позиции Москвы, приезжающие добровольно воевать в Донбасс иностранные боевики не считаются комбатантами. По международному праву наемничество определяется в полном соответствии с приложением к Женевской конвенции. Судили Саадуна Брагима и британцев по законам ДНР, которую официально не признают Марокко и Британия. Наемничество в международном праве Определение наемника сформулировано в статье 47 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям, касающейся защиты жертв международных вооруженных конфликтов: Читать дальше

27 июня глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщила в эфире телеканала «Россия 24», что Марокко подало запрос в связи с приговором Саадуну.

«От Марокко есть определенные сигналы, движение», — заявила министр. По ее словам, родственники Саадуна связывались с адвокатами, предоставленными ему со стороны ДНР. В частности, был запрос на общение.

«Также выразили они желание предоставить своего адвоката, насколько я знаю, этот запрос был удовлетворен, в плане того, что возможность пообщаться с родственниками и адвокатом была», — сказала Никонорова.

«Молодой дурак»

Брагим Саадун «не до конца понимал всех масштабов военных действий на Украине, когда пошел служить в ВСУ», рассказала Delfi его подруга Дарья.

«Мне кажется, он до конца не понимал, во что ввязывается. В целом, для него это было чем-то вроде поиска себя. <…> Он думал, что на Востоке ситуация, может, и обострится, но до Киева точно не дойдет. Он не осознавал масштабов происходящего и не понимал, куда он направляется», — сообщила девушка журналистам.

По ее словам, через некоторое время после начала боевых действий Брагим и его сослуживцы были деморализованы, поскольку условия службы становились сложнее ввиду недостаточного количества продовольствия и снаряжения. Поэтому, говорит Дарья, он и решил сдаться в плен.

«Учитывая ситуацию, он, наверно, уже не очень рад, что выбрал этот путь», — добавила она.

По словам адвоката Брагима Елены Весниной, парень, поссорившись на родине с отцом, приехал на Украину, чтобы учиться, и сменил несколько университетов в Киеве. Ранее он не принимал участия в военных действиях, однако во время обучения его завербовали.

«Просто молодой дурак. Было, видимо, скучно в своем Марокко. Говорит, поссорился с семьей, именно с папой. Доказать что-то хотел. Потом кто-то из англичан его просто вербанул», — сказала юрист Telegram-каналу SHOT.

По данным другого адвоката Игоря Вагина, в Марокко он не смог поступить в вуз и устроиться на работу. На Украину молодой человек приехал в 2019-м, учил русский и даже поступил в вуз в Киеве, но вскоре бросил учебу и заключил контракт с ВСУ. После трехмесячного курса молодого бойца его отправили в Донецкую область воевать.