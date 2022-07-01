Военная операция России на Украине. День 128-й

18:02

Замглавы МИД России Грушко считает, что Евросоюз принял во внимание предупреждения России о серьезных последствиях в случае запрета на транзит в Калининград.

Тем не менее российские власти продолжают работать над пакетом контрмер на случай, если проблема не будет решена, подчеркнул он.

Ранее Spiegel сообщил, что в ближайшее время блокада Литвой транзита в Калининград может быть отменена, в том числе по просьбе Германии.