Военная операция России на Украине. День 128-й

К концу июля в ЛНР можно будет купить сим-карты с российским кодом +7, сообщил первый замгендиректора оператора сотовой связи «Лугаком» Эдуард Егоров.
❗️ Приволье и Шипиловка взяты под контроль Народной милиции ЛНР, заявили в Луганске.
Власти республики добавили, что во время боев за эти населенные пункты ВСУ понесли крупные потери в живой силе и технике.
Верховный суд ДНР подтвердил, что марокканский наемник Саадун обжаловал смертный приговор. Жалоба его адвоката поступила в суд — ТАСС.
РИА «Новости» публикует видео, как следователи в прифронтовом районе Донецка зафиксировали последствия артиллерийского удара со стороны ВСУ:
На фоне роста киберугроз в ранее были мобилизованы дополнительные силы, и сейчас российские сайты лучше выдерживают хакерские атаки. При этом в последнее время несколько снизилось и число атак — начальник Управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева.
Еврокомиссия предложила выделить Киеву первый транш экстренной макрофинансовой помощи в размере €1 млрд — глава ЕК фон дер Ляйен.
Если Болгария отправит на родину российских дипломатов, то в Москве поставят вопрос о сохранении дипломатического присутствия РФ в этой стране — замглавы МИД России Грушко.
Замглавы МИД России Грушко считает, что Евросоюз принял во внимание предупреждения России о серьезных последствиях в случае запрета на транзит в Калининград.
Тем не менее российские власти продолжают работать над пакетом контрмер на случай, если проблема не будет решена, подчеркнул он.
Ранее Spiegel сообщил, что в ближайшее время блокада Литвой транзита в Калининград может быть отменена, в том числе по просьбе Германии.
Еще двум иностранным наемникам — Дилану Хилли и Эндрю Хиллу — предъявлено обвинение по статьям УК ДНР «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти», «Наемничество» и «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Ведутся следственные действия, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на информированный источник.
Немецкие власти одобрили в первом полугодии 2022 года поставки военных товаров Украине на сумму около €562 млн, в Минэкономики.
Coca-Cola и PepsiCo ранее завили, что уходят с российского рынка из-за спецоперации России на Украине.
Первой группе пленных украинский военных с «Азовстали» (из группировки «Медведи SS») грозит высшая мера наказания, их дело уже готово к отправке в суд в ДНР — РИА «Новости» со ссылкой на местные издания.
Зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук сообщил, что все контакты с США по его линии по темам экономики и экологии полностью заморожены — ТАСС.
Запуск железнодорожного сообщения между Запорожской областью и Крымом — это дело считаных дней, уверен член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов (по ТАСС).
Запорожская АЭС находится под контролем РФ, работают два энергоблока, уровень радиации в пределах нормы, пишет ТАСС со ссылкой на региональные власти.
В конце мая МИД РФ назвал оправданным взятие Запорожской АЭС под охрану российскими ВС, чтобы предотвратить утечки радиоактивных материалов.
С начала спецоперации России на Украине более 290 тыс. жителей Херсонской области пересекли границу РФ в Крыму, сообщил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.
По его словам, большинство жителей Херсонской области хотят, чтобы регион вошел в состав России.
ЦБ России установил официальные курсы валюты на 2-4 июля:
▪️ доллар 53,77 рубля (+1,26)
▪️ евро 56,36 рубля (+1,72)
Если Стокгольм и Хельсинки попытаются затянуть выполнение обязательств по экстрадиции курдов в Турцию, то Анкара опять будет препятствовать вхождению Швеции и Финляндии в НАТО — турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Россия может закрыть посольство в Софии.
Российский посол в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что намерена поставить перед российским руководством «вопрос о практически закрытия посольства».
«Мы не можем функционировать. 70 человек, из которых 36 человек — это технический, весь технический персонал, включая бухгалтеров, охрану, инженеров. Если мы не восстановим нормальную работу посольства, то это будет огромный ущерб нашим двусторонним отношениям, которым уже 148 лет», — подчеркнула посол.
Ранее МИД Болгарии отклонил ноту российского посольства, в которой дипломаты потребовали отменить решение об объявлении персонами нон грата 70 российских дипломатов и технических сотрудников с членами семей.
В МИД России заявили, что признание НАТО России «прямой угрозой» — это серьезная заявка на противостояние со страной по всем фронтам и с использованием всех инструментов — РИА «Новости».
Глава Крыма Сергей Аксенов в ответ на сообщения о задымлении в районе Крымского моста заявил, что в этом районе проходят учения — никакой опасности для республики нет.
Почти 40 детей прибыли в лагеря Тюменской области из подшефного Краснодона для отдыха, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.
Депутаты Киевского городского совета намерены ввести полный запрет на публичное использование в столице книг на русском языке, спектаклей, концертов и другого «русскоязычного культурного продукта» — ТАСС.
На Украине собирают деньги на собственную «армию дронов» из 200 беспилотников воздушной разведки для того, чтобы контролировать границу с РФ протяжностью 2470 километров, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров — РИА «Новости».
В голосовании по выбору места для площади ЛНР в Москве приняли участие уже более 50 тысяч человек — РИА «Новости». Большинство за то, чтобы назвать так территорию у британского посольства.
⚡️ Более 10 тысяч мирных жителей остаются в Лисичанске, где идут бои — Марочко со ссылкой на разведданные – РИА «Новости».
Глава подконтрольной Украине «военной администрации Луганской области» Сергей Гайдай сообщил о передаче военнослужащим Луганской территориальной обороны 10 школьных автобусов, опубликовав фотографию машин с соответствующей маркировкой — РИА «Новости».
Механизм ограничения закупочных цен на нефть из РФ в ближайшее время не заработает, сообщают источники Bloomberg — ТАСС.
Еще один мирный житель получил ранение из-за обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
Вопрос о возможности закрытия посольства РФ в Болгарии будет рассматриваться МИД, при необходимости докладываться президенту, сообщил Песков РИА «Новости».
Интенсивность обстрелов Донецка за последние несколько дней снизилась, заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов — РИА «Новости».
Украина начинает программу по массовой закупке разведывательных беспилотников и обучению операторов под названием «Армия дронов», заявили в государственной службе специальной связи и защиты информации — РИА «Новости».
Откорректированные правила транзита подсанкционных товаров в Калининград могут быть прописаны в новом пакете санкций ЕС против РФ, сообщает Bloomberg.
ЮНЕСКО включила украинский борщ в список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране — РИА «Новости».
Бойцы отряда спецназа «Ахмат» из Чечни и второго корпуса Народной милиции ЛНР форсировали реку Северский Донец и подошли к городу Новодружеску, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Новодружеск расположен менее чем в восьми километрах к северо-западу от Лисичанска — РИА «Новости».
Силы ДНР наступают в направлении Славянска и Угледара, сообщает Мининформации республики — ТАСС.
Эрдоган сообщил, что ведется подготовка телефонных разговоров с президентами России и Украины — ТАСС.
Один мирный житель получил ранение из-за обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.
Порядка 300 тысяч жителей ЛНР с 2019 года получили российское гражданство, сообщили в Центре общественных связей МВД республики — ТАСС.
Обе нитки «Северного потока» будут остановлены на плановый ремонт с 11 по 21 июля — ТАСС со ссылкой на оператора.
РФ не может игнорировать действия Норвегии по блокировке грузов на Шпицберген и не хочет эскалации напряженности вокруг Шпицбергена и надеется на здравомыслие Норвегии по этому вопросу, заявили в МИД РФ — ТАСС.
Евросоюз разрабатывает новые санкции в отношении России, которые затронут российское золото — ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Правительство ФРГ запустило в Германии процесс ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО, сообщили в кабмине — ТАСС.
Nvidia перестала продлевать и продавать российским компаниям новые лицензии на программное обеспечение для облачного гейминга. Из-за этого решения технологической компании цены на услуги уже начали расти, сообщает «Коммерсантъ»
❗️ Защита приговоренного к смерти в ДНР наемника из Марокко подала апелляцию на приговор — ТАСС со ссылкой на адвоката.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины и иностранные наемники Киева, которые находятся в районе Лисичанска, не смогли использовать и половины поставленного странами Запада оружия, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев — ТАСС.
Вооруженные силы Украины дважды за 15 минут обстреляли Донецк из артиллерии калибра 155 мм, которая стоит на вооружении стран НАТО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня
Курская администрация предупредила жителей Глушковского района, что неподалеку от поселка Теткино (граничит с Сумской областью) российские военные выполняют боевые задачи в рамках спецоперации на Украине — ведут огонь по заранее выявленным целям, попросила не волноваться — РИА «Новости».
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что получение заявки на вступление в НАТО для Швеции и Финляндии еще не означает их принятия в альянс. По его словам, этот процесс займет время — ТАСС.
Все жилые объекты в ДНР, со степенью разрушений до 30%, восстановят в ближайшие несколько месяцев, сообщил врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Владимир Ярошевский — ТАСС.
Открывшийся в Луганске пункт оформления документов выдал первые 90 российских паспортов, сообщили в МВД ЛНР — ТАСС.
❗️ МИД Болгарии отклонил ноту посольства России, решение об отзыве 70 российских дипломатов и сотрудников российских диппредставительств осталось в силе — ТАСС.
Посол РФ в Болгарии Митрофанова намерена поставить вопрос о закрытии посольства России в Болгарии перед руководством.
Телефонный код Донецка в июле будет изменен с +38 (062) на +7 (856), сообщил мэр города — РИА «Новости».
Правительство Германии возмущено действиями Литвы по вопросу транзитных перевозок в Калининградскую область из регионов РФ, сообщило издание Der Spiegel — ТАСС.
Shell в настоящее время оценивает требования указа президента РФ о смене оператора «Сахалин-2», сообщил представитель компании — ТАСС.
Свыше 290 тысяч жителей Херсонской области пересекли границу РФ в Крыму с начала специальной военной операции на Украине — ТАСС.
Авиакомпания S7 может вернуть самолеты Boeing 737 MAX зарубежным владельцам при разрешении спецкомиссии, сообщили в Минтрансе — ТАСС.
СК России: 95% пленных, которые были освобождены Киевом в результате обмена, подвергались пыткам, российские следователи проверят эти факты — РИА «Новости».
Запасы газа в ПХГ Европы восполнены на 31,9 млрд куб. м., сообщили в «Газпроме» — ТАСС.
Для достижения уровня заполненности ПХГ Европы начала допандемийного сезона отбора надо закачать 40,5 млрд куб. м газа.
⚡️ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:
▪️ Указ о смене оператора «Сахалина-2» нельзя рассматривать как общую тенденцию к национализации, каждый случай будут рассматривать отдельно;
▪️ Детали относительно установленной указом Путина смене оператора проекта «Сахалин-2» определит кабмин;
▪️ Послание Зеленского, переданное президентом Индонезии Путину, не было в письменной форме;
▪️ Российские военные в ходе военной спецоперации не работают по гражданским целям, они бьют по военной инфраструктуре и местам обучения наемников;
▪️ Кремль не видит рисков остановки поставок СПГ на фоне указа Путина о смене оператора проекта «Сахалин-2».
Глава Еврокомиссии выступила по видеосвязи перед депутатами Верховной рады и рассказала, какие реформы украинским властям необходимо провести, чтобы были созданы условия для вступления Украины в ЕС. Перед ней по залу пронесли и установили у трибуны флаг Евросоюза — РИА «Новости».
⚡️ Сводка Минобороны России о ходе военной спецоперации:
▪️ Вооруженные силы РФ продолжают наступление в районе Лисичанска. За прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта Матросская, Желатиновый завод, населенный пункт Тополевка.
▪️ Союзные силы вышли непосредственно к Лисичанску.
▪️ Украинская армия в данном районе несет большие потери – около 200 человек. Отмечается неорганизованный отход отдельных подразделений ВСУ из Лисичанска.
▪️ Вторым отделом управления Государственного бюро расследований Украины по городу Краматорск в отношении командования и 171 бойца 42 батальона 57 мотопехотной бригады, оборонявшихся в «Горском котле», возбуждены уголовные дела.
▪️ Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены два пункта управления, пять складов с боеприпасами, а также живая сила и военная техника ВСУ в 26-и районах.
▪️ В ходе контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражены два взвода реактивных систем залпового огня и два артиллерийских взвода, обстреливавших населенные пункты ДНР.
▪️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 32 пункта управления ВСУ, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей в Одесской области, три склада боеприпасов в ДНР, а также живая сила и военная техника в 297-и районах. ▪️ Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины. Также сбиты 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.
▪️ И перехвачены восемь реактивных снарядов системы залпового огня.
Официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь КонашенковВадим Гришанкин/Министерство обороны России/РИА «Новости»
Инфляция в зоне евро установила в июне новый абсолютный рекорд в 8,6% в годовом исчислении, следует из данных евростата — ТАСС.
Страны Европейского союза по итогам июня впервые в истории импортировали больше сжиженного природного газа из США, чем трубопроводного газа из России, сообщил глава Международного энергетического агентства на своей странице в Twitter — ТАСС.
Практически весь подвижной состав РЖД импортозамещен, сообщил глава холдинга Олег Белозеров — ТАСС.
Российские строители к концу 2022 года восстановят 500 км дорог и 15 мостовых сооружений на взятых под контроль территориях Донбасса, сообщил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин — ТАСС.
Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что число военнослужащих из ДНР, которые были переданы украинской стороной в рамках обмена, — 49 человек. Также Украине в рамках обмена были переданы 37 участников нацбатов, это было условие Киева. Они не были замешаны в военных преступлениях.
Он добавил, что представители нацбатальонов, которые переданы Украине в рамках обмена, не смогут больше воевать из-за физических увечий.
В Мурманске остановило работу генконсульство Норвегии. В Калининграде закрылась канцелярия посольства Латвии, предоставление консульских услуг и прием заявлений на визы прекращены, латвийский флаг снят — РИА «Новости».
Лавров заявил, что НАТО не скрывает намерений провести следующую линию обороны альянса в Южно-Китайском море.
Пушилин заявил, что участники украинских нацбатальонов, которым предъявлены обвинения в совершении военных преступлений, не подлежат обменам.
Блокада Литвой транзита в Калининград может быть вскоре отменена, в том числе по просьбе Германии — в Берлине возмущены действиями Литвы по блокаде транзита и настаивают на снятии запрета — РИА «Новости» со ссылкой на статью Spiegel.
Власти Кузбасса организовали трехнедельную культурно-досуговую программу отдыха в регионе для школьников из Горловки ДНР, с которой Кемеровская область в июне заключила договор о сотрудничестве, сообщается в пятницу на официальном сайте кузбасского правительства — ТАСС.
Украина несколько раз срывала обмен военнопленными с ДНР, получился обмен только с четвертой попытки, заявил Пушилин — ТАСС.
Более 30 граждан ЛНР освобождены в результате обмена пленными между Россией и Украиной, сообщила РИА «Новости» уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова.
Власти Херсонской области при формировании тарифов на коммунальные услуги взяли за основу тарифы соседнего Крыма, сообщается в Telegram-канале военно-гражданской администрации области.
❗️ Запасов самолетной техники России хватит на 3-4 года, заявил спецпредставитель президента Иванов — ТАСС.
В ЛНР откроют в ближайшее время еще несколько пунктов выдачи паспортов РФ, сообщил замглавы МВД республики Михаил Параскеев — ТАСС.
Украинские военные обстреляли населенный пункт Ровеньки в ЛНР, выпустив две ракеты из американской реактивной системы залпового огня Himars, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Газпром» подает газ для Европы через Украину в объеме 42,1 млн куб. м через «Суджу», заявка через «Сохрановку» отклонена Украиной — ТАСС.
Цена газа в Европе растет на 4,5% на фоне сообщений о частичном возобновлении работы Freeport LNG лишь в октябре и о смене оператора проекта «Сахалин-2», свидетельствуют данные лондонской биржи ICE — ТАСС.
Более 20 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик пересекли за сутки границу России в Ростовской области — ТАСС.
Колонну волонтеров организации «Добро и дело. Кубань» обстреляли на территории Донбасса, сообщает в своем Telegram-канале телеканал «Краснодар» со ссылкой на волонтеров.
Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что союзные подразделения взяли под контроль населенные пункты Спорное, Золотаревка и Белая гора, активно развивается наступление на Северск, куда из Лисичанска отходят украинские войска — РИА «Новости».
В народной милиции ЛНР заявили, что украинские войска потеряли за сутки 38 человек и 8 бронетранспортеров.
Власти Херсонской области приняли решение о введении с 1 августа коммунальных платежей, сообщил в своем Telegram-канале замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
МЧС России доставило 35 тысяч тонн гуманитарных грузов на Украину и в Донбасс с начала гуманитарной миссии — ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Более 50 украинских военных уничтожены силами ДНР и РФ за сутки, также украинские войска потеряли пять БТР и шесть автомобилей, заявили в Народной милиции ДНР.
Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе минувшего саммита Группы семи (G7) пытался убедить главу США Джо Байдена в незаменимости российской нефти — ТАСС со ссылкой на газету New York Post.
Украинские войска в 09:15 выпустили по Ясиноватой 5 снарядов калибром 155 мм — представительство ДНР в СЦКК.
Остров Змеиный в Черном море остается под контролем флота и Воздушно-космических сил России, заявил депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк — РИА «Новости».
Посол России определила ситуацию дипломатического конфликта с Болгарией как беспрецедентную и провокационную. Элеонора Митрофанова не исключила разрыва дипотношений с Болгарией — ТАСС.
Москвичи выберут территорию для наименования в честь Луганской народной республики в «Активном гражданине», сообщается на сайте мэра.
Наименование в честь ЛНР предлагается дать территориям у посольств Британии, Бельгии или Германии.
Украинские войска за минувшие сутки 67 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 541 боеприпас, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Цена газа для жителей взятой под контроль части Запорожья снижена в разы по сравнению с февральской — РИА «Новости».
«Газпром» в два раза от договорного объема сократил поставки газа в Словакию, сообщил генеральный директор государственной компании «Словацкая газовая промышленность», являющейся импортером газа в республику, Рихард Прокыпчак — ТАСС.
Первый за восемь лет автобус из Херсона в Симферополь отправился по расписанию в 6.30 — РИА «Новости».
Российские военные медики развернули мобильные госпитали для пострадавших и оставшихся без медобеспечения мирных жителей Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ — ТАСС.
Украинские войска выпустили 20 ракет из «Града» по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Акции японских участников «Сахалина-2» упали на фоне ситуации с указом президента РФ Владимира Путина, в котором говорится, что оператором проекта станет теперь российское ООО — ТАСС.
Новый жилой микрорайон в Мариуполе сдадут осенью 2022 года, в нем будет более тысячи квартир — РИА «Новости».
Семь человек на территории Донецкой народной республики получили ранения в результате обстрелов украинских войск за минувшие сутки, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
В ЛДПР предложили добавить Z и V в список букв, которые можно использовать на российских автомобильных номерах — РИА «Новости».
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в интервью испанской газете El Mundo допустил, что доверие между Россией и Евросоюзом однажды удастся восстановить.
Российские военные строители проведут реконструкцию мемориального комплекса Саур-Могила в ДНР — РИА «Новости».
Российские военные и силы ЛНР продвигаются по Лисичанску к центру города уже по четырем направлениям, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник — ТАСС.
Российские военные строители развернули на территории ДНР три завода по производству бетона для строительства социальной инфраструктуры — ТАСС.
Украинские власти настаивают на том, что для бесперебойных поставок зерна им нужны поставки оружия, которые им обещали западные страны — газета The New York Times.
Министерство обороны США изучает порядка 1 300 предложений компаний по разработкам оружия и оборудования, которое в дальнейшем может быть поставлено на Украину, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что западная помощь Киеву поступает сейчас в количестве, недостаточном для установления военного паритета с Россией — ТАСС.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что передислокация российских войск с острова Змеиный может изменить ситуацию в Черном море в пользу украинской стороны, но отмечает, что это не гарантирует ей безопасность — ТАСС.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что для завершения конфликта на Украине не требуется уход Владимира Путина с поста президента России — ТАСС.
Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, что не станет больше играть в хоккей с президентом России Владимиром Путиным.
Силы ЛНР и России взяли под контроль ряд населенных пунктов Луганской и Донецкой областей, что позволило начать наступление на Северск — ТАСС со ссылкой на источник.
Бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер заявил, что конфликт на Украине может закончиться тремя способами — ТАСС.
По его словам, Россия может остановиться на текущих позициях, это будет для нее победой. Второй вариант – продолжение боевых действий, что может вовлечь Запад в «войну с Россией». А третий сценарий – возврат к ситуации до 24 февраля.
Автобусное сообщение между Крымом и Херсоном, Мелитополем и Бердянском заработало после восьми лет перерыва, первый рейс отправился из Симферополя в Херсон — РИА «Новости».
Правительство Австралии объявило о введении санкций в отношении уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и трех министров правительства РФ, а также еще 12 российских граждан — ТАСС.