Киссинджер назвал три возможных исхода военного конфликта на Украине

Бывший глава Госдепартамента США Генри Киссинджер предположил, что украинский президент Владимир Зеленский намерен «удержать Россию» на фронте и «отбросить российские войска к границам до начала спецоперации». Об этом он заявил в интервью журналу The Spectator.
Этот вариант, по его словам, третий из трех возможных. В этом случае «Москва потерпит поражение», а Киев наладит тесные связи с НАТО или станет частью альянса. Для западных государств такой исход украинского военного конфликта стал бы «существенным достижением».
По словам Киссинджера, тогда НАТО, усиленное Швецией и Финляндией, перевооружит Украину, и Киев получит «мощнейшую армию в Европе». В этом случае России «впервые в новейшей истории» придется иметь дело с Европой как единым целым, а не только Америкой, защищающей Старый Свет своими ядерными силами.
Другой вариант развития украинского конфликта – удержание Россией занятых ей позиций. Тогда Украина потеряет 20% своей территории, а РФ приобретет большую часть Донбасса, «основные промышленные и сельскохозяйственные районы и полосу земли вдоль Черного моря».
Киссинджер предположил, что такой вариант был бы для российского государства победой, «несмотря на все неудачи в начале». Роль НАТО при этом существенно снизится.
Наконец, еще один вариант – Вторая Крымская война, если Россию «попытаются выдавить из Крыма».
В мае Киссинджер выступал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где заявил, что Запад должен повлиять на Украину для возобновления мирных переговоров. По его словам, «идеальным водоразделом стало бы возвращение к status quo». Переговоры должны возобновиться в ближайшие пару месяцев, выразил надежду экс-госсекретарь – если этого не случится, то «сложившуюся напряженность будет преодолеть очень нелегко».
Впоследствии он пояснил, что имел в виду возвращение к положению дел на 24 февраля, до начала военной операции ВС РФ. По его мнению, статус Крыма можно будет обсуждать только после этого — и прекращения огня. «Но журналисты сократили и упростили это», — посетовал Киссинджер.
Он также призвал в Давосе западных политиков прекратить попытки нанести «сокрушительное поражение российским силам на Украине» и отметил, что Россия более 400 лет была неотъемлемой частью Европы и гарантом европейской структуры баланса сил.
Владимир Зеленский раскритиковал 99-летнего Киссинджера – по его словам, экс-госсекретарь будто находится не в 2022 году в Давосе, а в 1938 году в Мюнхене, где «делили» Чехословакию.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг также не стал исключать для Украины возможность территориальных уступок России в ходе переговоров – впрочем, как и долгой последующей войны. По его словам, мир на Украине возможен – вопрос лишь, чего он будет стоить украинскому государству.
«НАТО намерено помогать Украине, чтобы дать ей наиболее сильную позицию за столом переговоров с Россией, которыми должны закончиться боевые действия», — говорил он.
Вариант перелома
В августе 2022 года произойдет «переломный момент» в ходе специальной военной операции России на Украине, заявил ранее в эфире телеканала ITV начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, до конца года активные боевые действия «сойдут практически на нет», а Украина «восстановит контроль над территориями».
«Украина вернется к своим границам 1991 года, других сценариев не будет и никаких других сценариев мы не рассматриваем. Начиная с августа будут происходить определенные события, которые продемонстрируют всему миру, что настал переломный момент», — сообщил он.
Зеленский ранее также говорил о возможности наступления переломного момента, но для этого Украине потребуется гораздо больше западных вооружений.