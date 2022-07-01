Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер назвал три возможных исхода военного конфликта на Украине. Во-первых, если российские войска останутся на занимаемых ими позициях, Россия «получит 20% Украины» и большую часть Донбасса. Во-вторых, противники РФ могут попробовать выдавить ее из Крыма. В-третьих, Украина может попытаться выбить российские войска на «стартовые позиции». Зеленский, по его мнению, выберет третий вариант.

Бывший глава Госдепартамента США Генри Киссинджер предположил, что украинский президент Владимир Зеленский намерен «удержать Россию» на фронте и «отбросить российские войска к границам до начала спецоперации». Об этом он заявил в интервью журналу The Spectator.

Этот вариант, по его словам, третий из трех возможных. В этом случае «Москва потерпит поражение», а Киев наладит тесные связи с НАТО или станет частью альянса. Для западных государств такой исход украинского военного конфликта стал бы «существенным достижением».

По словам Киссинджера, тогда НАТО, усиленное Швецией и Финляндией, перевооружит Украину, и Киев получит «мощнейшую армию в Европе». В этом случае России «впервые в новейшей истории» придется иметь дело с Европой как единым целым, а не только Америкой, защищающей Старый Свет своими ядерными силами.

Другой вариант развития украинского конфликта – удержание Россией занятых ей позиций. Тогда Украина потеряет 20% своей территории, а РФ приобретет большую часть Донбасса, «основные промышленные и сельскохозяйственные районы и полосу земли вдоль Черного моря».

Киссинджер предположил, что такой вариант был бы для российского государства победой, «несмотря на все неудачи в начале». Роль НАТО при этом существенно снизится.

Наконец, еще один вариант – Вторая Крымская война, если Россию «попытаются выдавить из Крыма».

В мае Киссинджер выступал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где заявил, что Запад должен повлиять на Украину для возобновления мирных переговоров. По его словам, «идеальным водоразделом стало бы возвращение к status quo». Переговоры должны возобновиться в ближайшие пару месяцев, выразил надежду экс-госсекретарь – если этого не случится, то «сложившуюся напряженность будет преодолеть очень нелегко».

Впоследствии он пояснил, что имел в виду возвращение к положению дел на 24 февраля, до начала военной операции ВС РФ. По его мнению, статус Крыма можно будет обсуждать только после этого — и прекращения огня. «Но журналисты сократили и упростили это», — посетовал Киссинджер.

Он также призвал в Давосе западных политиков прекратить попытки нанести «сокрушительное поражение российским силам на Украине» и отметил, что Россия более 400 лет была неотъемлемой частью Европы и гарантом европейской структуры баланса сил.

Владимир Зеленский раскритиковал 99-летнего Киссинджера – по его словам, экс-госсекретарь будто находится не в 2022 году в Давосе, а в 1938 году в Мюнхене, где «делили» Чехословакию.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также не стал исключать для Украины возможность территориальных уступок России в ходе переговоров – впрочем, как и долгой последующей войны. По его словам, мир на Украине возможен – вопрос лишь, чего он будет стоить украинскому государству.

«НАТО намерено помогать Украине, чтобы дать ей наиболее сильную позицию за столом переговоров с Россией, которыми должны закончиться боевые действия», — говорил он. «Мир на Украине возможен. Вопрос лишь в том, какую цену вы готовы заплатить за этот мир. Насколько готовы пожертвовать территорией, независимостью, суверенитетом, свободой и демократией. И это очень сложная моральная дилемма» Йенс Столтенберг

Вариант перелома

В августе 2022 года произойдет «переломный момент» в ходе специальной военной операции России на Украине, заявил ранее в эфире телеканала ITV начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, до конца года активные боевые действия «сойдут практически на нет», а Украина «восстановит контроль над территориями».

«Украина вернется к своим границам 1991 года, других сценариев не будет и никаких других сценариев мы не рассматриваем. Начиная с августа будут происходить определенные события, которые продемонстрируют всему миру, что настал переломный момент», — сообщил он.

Зеленский ранее также говорил о возможности наступления переломного момента, но для этого Украине потребуется гораздо больше западных вооружений.