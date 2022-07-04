Военная операция России на Украине. День 131-й

10:20

❗️ Выступившая против спецоперации журналистка Овсянникова вернется в Россию

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, в марте появившаяся в прямом эфире программы «Время» с плакатом против спецоперации, заявила в соцсетях, что вернется в Россию ради суда о судьбе ее 11-летней дочки.

«Я вынужденно лечу в Россию… Мне очень горько лететь туда, где все пропитано ненавистью и милитаристской символикой. Но, к сожалению, это мой единственный шанс увидеть своих детей и повлиять на их будущее», — написала она на своей странице. Овсянникова допустила, что по прибытии в аэропорт ее могут задержать сотрудники правоохранительных органов.

14 марта Овсянникова ворвалась в студию Первого канала во время съемки с плакатом против спецоперации России на Украине. Останкинский суд Москвы оштрафовал ее на 30 тыс. руб. по статье об организации публичного мероприятия без заранее поданного уведомления. Также ей грозит штраф до 50 тыс. руб. за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ.