Военная операция России на Украине. День 131-й

Финляндия и Швеция сегодня за один раунд завершили переговоры о вступлении в НАТО. Завтра, 5 июля, будет подписан протокол о присоединении стран к альянсу.
Мэр Донецка Кулемзин сообщает, что «продолжается обстрел района привокзального рынка».
«Информация о разрушениях и пострадавших уточняется», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее источник РИА «Новости» сообщил, что Таганроге (Ростовская область) загорелся дом, предположительно, после того, как в него попал беспилотник.
Глава ЛНР Леонид Пасечник считает, что решение москвичей назвать территорию у британского посольства площадью ЛНР — это еще один акт поддержки республики со стороны россиян — ТАСС.
Ранее на сайте мэрии Москвы были размещены результаты соответствующего голосования, в котором приняли участие 109 603 жителя столицы. Выбранный большинством вариант набрал 56,85% голосов.
В Донецке из-за прямого попадания снаряда ВСУ загорелся рынок при железнодорожном вокзале, пишет RT.
По данным издания, продавцы и покупатели спрятались в подвале вокзала. Информации о пострадавших или погибших пока нет.
Как пишет в своем Telegram-канале глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что «уничтожены 10 торговых павильонов, повреждены пожаром магазины «Свет» и «Дары моря», 10 торговых павильонов, линейное отделение полиции».
Впервые с начала марта цена газа в Европе превысила $1800 за тысячу куб. м — данные лондонской биржи ICE. Еще несколько часов назад они превышали $1700.
Источник РИА «Новости» сообщил, что, предположительно, беспилотник упал на частный дом в Таганроге.
Британский премьер Борис Джонсон заявил, что Великобритания не собирается нарушать конвенцию Монтрё для того, чтобы вывезти зерно с Украины к морю — ТАСС.
«Нет, мы не рассматриваем такую возможность. Существуют альтернативные решения, которые не требуют присутствия военных кораблей Великобритании или других стран в Черном море, хотя они и могут потребовать от нас более жесткого подхода».
Сейчас, по его словам, Лондон изучает, насколько возможно вывезти зерно меньшими партиями через реки, в том числе Дунай, и железные дороги.
Американское посольство в Киеве опубликовало в своих соцсетях фото посла Бриджит Бринк, которая обедала вместе с украинскими военными, пишет «Страна». По данным издания, место и время съемки не указано.
Президент Украины Зеленский высмеял некоторых членов делегации от Киева на конференции по послевоенному восстановлению Украины в швейцарском городе Лугано.
Он отметил, что президент Швейцарии сказал, что «видит большую делегацию» от Украины.
«Я их не видел все эти месяцы войны. Я бы их тоже хотел пригласить домой, на Украину. Потому что у нас восстановление нашего государства. Я просто хотел им напомнить. Мне кажется, что это так важно. Я так тонко им напомнил», — сказал Зеленский.
ВСУ обстреляли город Снежное (ДНР) из реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, которые поставляют Киеву страны НАТО.
«По данным военных экспертов опергруппы СЦКК ДНР, находясь на своих позициях в районе н.п. Константиновка, противник произвел запуск ракет из РСЗО M142 HIMARS, поставляемых ВФУ странами НАТО, по н.п. Снежное», — говорится в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.
Отмечается, что пострадали детский сад №6, многоквартирные жилые дома, а также предприятие «Снежнянскхиммаш».
«Коммунисты России» выступили против предложения лидера партии «Справедливая Россия» о переименовании Калининграда.
«Если Миронову хочется, пусть он свою дачу переименует во Владибалтийск, а Калининград пусть не трогает», — сказал РИА «Новости» председатель «Коммунистов России».
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в ближайшее время может покинуть свой пост и стать замминистра иностранных дел, пишет Bild со ссылкой на источники.
Калининградская область уже носит достойное название, поэтому дискуссия о ее переименовании в настоящее время неуместна — ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы областного правительства.
«У нашего города Калининград есть весьма достойное и уже прославленное имя, поэтому сейчас вести дискуссии о каком-то переименовании, по меньшей мере, неуместно».
Ранее глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил дать Калининграду новое название -— «Владибалтийск». По его словам, такое название сразу дает понять, что речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже России. Но политик подчеркнул, что решать этот вопрос должны жители региона.
4 июля 1946 года Кенигсбергская область была переименована в Калининградскую.
TikTok заблокировал отрывок из интервью посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, в котором он назвал Степана Бандеру «борцом за свободу», пишет Der Spiegel.
Издание отмечает, что причина блокировки — нарушение правил сообщества. Позднее TikTok прокомментирует свое решение, пишет Spiegel.
Андрей МельникLisi Niesner/Reuters
На ближайшую зиму Евросоюз не сможет полностью отказаться от газа из России, уверен постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов — РИА «Новости».
«Что касается ближайшей зимы, то варианта полной замены российского газа у стран Евросоюза нет, и они сами это признают».
Ранее глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер заявил, что, если Россия прекратит поставки топлива, то накопленных запасов хватит на один или два месяца.
Параллельно с этим цены на газ повышаются — впервые с 10 марта, когда газовые котировки в Европе четыре дня подряд били исторические рекорды, 1 тыс. куб. м стоит более $1700 за 1 тыс. куб. м.
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн (Попов) призвал молиться о прекращении кровопролития на Украине. Его обращение появилось на сайте митрополии после того, как в ночь на 3 июля Белгород попал под обстрел со стороны ВСУ.
«Среди погибших были жители Харьковской области, которые приехали, чтобы укрыться от войны в мирном Белгороде. <...> Мы призываем к сугубой молитве об упокоении усопших и о выздоровлении пострадавших, о прекращении кровопролития, которое происходит на украинской земле, но сегодня пришло и в наши дома».
С января по июнь китайская компания BOC Aviation понесет убытки в размере $330 млн из-за антироссийских санкций, говорится на сайте компании.
«После начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС, США, Великобритания, Сингапур и некоторые другие страны ввели санкции, которые повлияли на нашу коммерческую деятельность в России», — отметили в пресс-релизе.
В частности, из-за ограничений BOC Aviation в марте прекратила контракты с российскими авиакомпаниями на аренду 18 самолетов, 17 из них до сих пор находятся на территории РФ.
BOC Aviation указали, что организация приняла решения снизить балансовую стоимость этих 17 самолетов с $803,6 млн до нуля. Чистый ущерб от этого составит чуть больше $580 млн. Но он будет компенсирован за счет залога в размере $222,9 млн.
Источник ТАСС сообщил, что в Ростове-на-Дону правоохранители арестовали создателя сети сообществ по героизации нацистов. Агентство пишет, что он собирался вступить в нацбат на Украине.
Власти Херсонской области рассчитывают, что российский Промсвязьбанк уже в 2022 году будет давать кредиты местным жителям и компаниям, в том числе начнет выдавать ипотеку — ТАСС со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации региона.
Первое отделение ПСБ в Херсоне открылось 29 июня.
Минобороны России показало кадры Лисичанска. Сейчас город находится под контролем сил ЛНР и России — это стало завершающим этапом «операции по освобождению Луганской Народной Республики».
По итогам июня на украинском рынке автомобилей самым популярным стал кроссовер российской сборки Renault Duster — Укравтопром.
За первый месяц лета было продано 168 таких машин. На втором месте находится модель Toyota RAV4, которую приобрели 118 жителей Украины. Третье место занимает Toyota Highlander — 114 единиц.
Всего в июне 2022 года на Украине было продано 2,9 тыс. новых легковых автомобилей.
5 июля Великобритания введет новые санкции против Белоруссии, сообщили в МИД королевства.
Среди ограничений — запрет на импорт белорусского железа и стали, а также запрет на экспорт люксовых товаров, в том числе британских произведений искусства и дизайнерских сумок, и продуктов нефтепереработки.
Такого объединения ЕС и НАТО, как сейчас, между странами не было десятки лет, считает президент Украины Владимир Зеленский. Он утверждает, что этому способствовала его страна.
«ЕС теперь мощно объединен благодаря и нам, Украине. Благодаря нашей реформе актуализировали каждую из ценностей Европы. Поддержка странами НАТО говорит о том, что мы объединили альянс, такого объединения альянса не было десятки лет», — сказал Зеленский в видеообращении на международной конференции по восстановлению Украины.
❗️ В сформированное в Херсонской области правительств войдут местные жители и российские управленцы — военно-гражданская администрация региона.
Глава региона подчеркнул, что правительство станет полноценным органом власти, а не временной администрацией.
Правительство Херсонской области возглавил первый вице-премьер Калининградской области Сергей Елисеев, его замом стал экс-нардеп Рады Алексей Ковалев — ТАСС.
Для восстановления Украины потребуется порядка $750 млрд, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль на конференции в Лугано.
Он считает, что конфискованные российские активы должны стать основным источником этих денег.
Вряд ли НАТО будет спрашивать Финляндию, если решит разместить на ее территории свои военные объекты, считает глава МИД России Сергей Лавров.
«Если там решат американцы размещать военную инфраструктуру НАТО, я не думаю, что господина министра (иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто) кто-нибудь спросит».
Так министр прокомментировал недавнее заявление Хаависто о том, что пока нет необходимости размещать военную инфраструктуру НАТО на территории Финляндии.
Сегодня прошел телефонный разговор глав Минобороны России и Таджикистана Сергея Шойгу и Шерали Мирзо. Они обсудили вопросы региональной безопасности, а также состояние российско-таджикистанского военного и военно-технического сотрудничества, сообщает российское оборонное ведомство.
Запад активно поддерживает Киев на словах, но реальной помощи становится все меньше, уверен бывший глава военной разведки Чехии генерал-майор Андор Шандор — Parlamentní listy.
Он выразил мнение, что основная проблема — сокращение «советского наследства», то есть отправлять Украине уже почти нечего.
«Запасы и возможности оружейной промышленности ограничены и ясно, что сам альянс [НАТО] и не подозревал, что на территории Европы будет долговременный конфликт. Проблема в том, что у нас не так много техники для длительной войны. Мы даже не представляем, как перестроить мирную промышленность на военный лад», — заявил он.
Польский президент Анджей Дуда вслед за главой МИД Латвии заявил, что Балтийское море становится «внутренним бассейном НАТО».
Ранее Эдгар Ринкевич, комментируя планы Швеции и Финляндии вступить в Североатлантический альянс сказал, что «Балтийское море становится морем НАТО».
На международной конференции по восстановлению экономики Украины Зеленский также заявил, что восстановление его страны требует колоссальных инвестиций и финансирования.
Он призвал всех принять участие в проекте.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что на конференции Киев представит план, в котором будет описан широкий перечень проектов в области инфраструктуры, безопасности, инвестиций в климат и цифровую экономику, а также диверсификацию энергоресурсов.
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале шуточное видео подписания Зеленским акта о капитуляции:
Британский подданный Эйден Аслин, приговоренный в ДНР к смерти, подал кассационную жалобу — РИА.
Две мирные жительницы получили ранения из-за обстрела украинскими силовиками Куйбышевского и Петровского районов Донецка, утверждает Штаб территориальной обороны ДНР — ТАСС.
В швейцарском Гуано началась международная конференция по восстановлению Украины, она продлится два дня. Зеленский на открытии пригласил участников конференции на Украину — РИА.
❗️ВСУ интенсивно обстреливают Донецк, в течение последнего часа открывая огонь каждые 10-15 минут, утверждает представительство ДНР — ТАСС.
ЕК предложила Украине создать международную платформу по восстановлению страны после завершения конфликта — ТАСС.
На сайте оператора визовых центров Финляндии в России компании VFS Global ограничена возможность записи на подачу документов. Технические сложности обнаружили туристы при входе в свои личные кабинеты на интернет-ресурсе ВЦ, пишет TourDom.ru.
Коммунальные службы восстановили подачу электричества, водоснабжение и водоотведение в микрорайоне Авиагородок в Мелитополе, которые были нарушены в воскресенье из-за удара со стороны ВСУ — ТАСС.
Евросоюзу необходимо уменьшить зависимость не только от нефтегазового сектора России, но и от ядерного топлива и другой продукции «Росатома», заявил эстонский евродепутат, замглавы комиссии Европарламента по иностранным делам Урмас Паэт, слова которого приводит «Интерфакс».
«Несмотря на то, что уже немало слов было сказано о необходимости сократить зависимость Запада от энергетических источников в России, сектор атомной энергетики до сих пор остается вне действия санкций», — отмечают Паэт и его коллеги в письменном запросе комиссару ЕС по энергетике. Они обратили внимание, что в странах ЕС насчитывается 18 атомных реакторов, построенных по российским технологиям и на сегодня полностью зависимых от поставок атомного топлива из России. Эти реакторы, как отмечают в Европарламенте, расположены в пяти странах ЕС, их суммарная мощность составляет 11% совокупной мощности атомных реакторов в ЕС.
По мнению Паэта, эту зависимость больше нельзя игнорировать, учитывая события на Украине.
Минфин РФ предлагает продлить запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов до конца января 2023 года — ТАСС.
Москвичи выбрали территорию для наименования в честь ЛНР — у посольства Великобритании, передает РИА.
ВСУ трижды за полчаса обстреляли Донецк из ствольной артиллерии калибра 152 мм, утверждают в представительстве ДНР — ТАСС.
Военный беспилотный летальный аппарат турецкого производства типа Bayraktar, который будет передан в дар Украине, доставлен в Литву, сообщил министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас — ТАСС.
Минобороны России предлагает признавать для поступивших на службу в ВС РФ российских граждан, проживающих в ДНР и ЛНР, их воинские звания, документы об образовании и прохождении ими военной службы, полученные в вооруженных силах и правоохранительных органах Украины — ТАСС.
Google грозит новый оборотный штраф за повторный отказ удалить запрещенный контент, заседание суда по этому вопросу пройдет 12 июля, сообщили ТАСС в суде.
Силы ЛНР уже движутся в направлении донецкого Северска, отдохнуть пока не получится, отметил глава МИД республики Владислав Дейнего — ТАСС.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал сдачу Лисичанска и Северодонецка успешной военной операцией украинских войск. Об этом сообщает РИА «Новости». По его словам, в ходе этой операции украинские войска должны были сковать основные силы противника, нанести им потери, выиграть время поставок оружия из Запада и улучшить вторую линию обороны, а также приготовить для ВСУ условия для наступательных действий на других участках фронта.
Арестович отметил, что все задачи были выполнены, и украинские войска скоро смогут вернуться в Лисичанск. «Одно из главных достижений этой операции — это сломанный красноармейский стереотип «ни шагу назад», который восемь лет по инерции довлел над нашей военной мыслью и стоил нам и Иловайска, и падения ДАПа [донецкого аэропорта] 32-го блокпоста», — сказал он. Произошедшее можно назвать рождением национальной военной школы, считает Арестович.
Переговоры с Канадой по вопросу поставки турбин для газопровода «Северный поток» продолжаются при поддержке Еврокомиссии. Об этом заявила представитель Министерства экономики и защиты климата ФРГ Беате Барон, передает ТАСС.
Мишустин: надо перейти от догоняющей к опережающей модели развития во всех отраслях, только так возможно вернуть внутренний рынок — РИА.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что посольство РФ в Болгарии после высылки 70 дипломатов не может продолжать работать, сообщает ТАСС.
«Что касается фактического положения дел на земле, так сказать, то люди, которых Болгария незаконно выслала, объявила персонами нон грата, они, большая их часть, обеспечивали жизнедеятельность наших дипломатических миссий. Сейчас после этой выходки, совершенно незаконной, по оценке министерства иностранных дел, нормально работать посольство не в состоянии. Естественно, мы будем отвечать нашим болгарским коллегам взаимностью», — сказал он.
Дамаск осознает, что «Россия проводит спецоперацию на Украине для защиты своей безопасности», сирийские власти полностью поддерживают это решение, заявил посол Сирии в РФ Рияд Хаддад — ТАСС.
На острове Змеиный был установлен флаг Украины после вывода оттуда российских Вооруженных сил. Об этом заявила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает УНИАН.
«Флаг Украины установлен на острове Змеиный. Военная операция завершена и сейчас территория вновь возвращена под юрисдикцию Украины», — сказала Гуменюк.
ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО «Град» по Петровскому и Кировскому районам Донецка, утверждают в представительстве ДНР — ТАСС.
Россияне столкнулись с дефицитом билетов на поезд до Калининграда, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на билетное агентство «Городская авиакасса».
Как выглядит Лисичанск после окончания боев:
Министр иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Венесуэла поддерживает спецоперацию России на Украине, сообщает ТАСС.
«Мы обсудили целый ряд вопросов касательно специальной военной операции. Со своей стороны, со стороны нашего правительства, президента, мы выразили свою поддержку», — заявил Фариа. Он добавил, что Каракас видит готовность Москвы к проведению переговоров с Киевом.
Россия не испытывает особых сложностей в ситуации с санкциями, введенных странами Европы, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданию Polska Times.
По его словам, в краткосрочной перспективе антироссийские санкции неэффективны. «К сожалению, эффекты придут в среднесрочной перспективе — через год, два, пять лет. Напротив, в краткосрочной перспективе из-за роста цен на сырье Россия выходит из этого невредимой, поскольку получает прибыль за поставки газа и нефти», — отметил он.
Антироссийские санкции ЕС спровоцировали заторы на границе России с Эстонией и изменения в работе логистических компаний — ERR.
Украинский беспилотник сбросил бомбу на жилой дом в Курской области, расположенный поблизости от украинской границы, утверждает Telegram-канал Baza.
Операция по освобождению Лисичанска была молниеносной, противник бросил оружие и бежал, утверждает Пасечник — ТАСС.
В правительстве Белгородской области заявили, что у них нет информации об увеличении числа погибших после обстрела Белгорода.
«Четыре человека погибли, как вчера и заявлял губернатор. На данный момент у нас нет информации об увеличении числа погибших», — сообщили РБК в пресс-службе администрации региона.
Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «освобождение» территории ЛНР важным событием в ходе специальной военной операции РФ на Украине — ТАСС.
Путин сообщил, что подпишет указ о присвоении звания Героев России генералам Лапину и Абачеву, предложил наградить всех отличившихся участников спецоперации — РИА.
❗️Путин: подразделения, участвовавшие в освобождении ЛНР, должны отдохнуть и нарастить возможности — РИА.
Россияне с 15 июля смогут как туристы посещать через сухопутную границу Эстонию и Финляндию, которые уже сняли ограничения на въезд, рассказали в Ассоциации туроператоров — РИА.
Мирная жительница поселка шахты Гагарина в Горловке ДНР ранена из-за обстрела со стороны ВСУ, утверждает мэр города Иван Приходько — ТАСС.
Путин на встрече с Шойгу: Лапин и Суровикин доложили мне свои предложения по ситуации в Донбассе — РИА.
❗️Шойгу: потери украинской армии за две недели составили 5 469 человек, уничтожены 196 украинских танков и бронемашин, 12 самолетов и один вертолет — РИА.
❗️«Северный поток - 2» не сертифицирован и не может быть запущен, заявил представитель Минэкономики ФРГ — ТАСС.
Мирное население Лисичанска оказывает содействие чеченским подразделениям в выявлении бойцов ВСУ, переодетых в гражданскую одежду и оставшихся в городе, утверждает помощник главы Чечни, командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов — ТАСС.
Партия «Единая Россия» открыла первый гуманитарный центр в Запорожской области Украины, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак — ТАСС.
ВСУ выпустили по Донецку восемь снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган», утверждают в ДНР — ТАСС.
Поездки между Россией и Европой станут дешевле из-за снятия ограничений, пишет портал Profi.Travel.
Протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО будут подписаны 5 июля, страны войдут в альянс после ратификации этих документов всеми 30 членами НАТО, сообщила штаб-квартира альянса — ТАСС.
10 грузовых автомобилей с 60 тоннами гуманитарной помощи отправлены из Ростовской области в ДНР и ЛНР — ТАСС.
ВСУ отступали из Лисичанска без приказа командования, утверждают в МВД ЛНР — ТАСС.
Военнослужащие ВСУ во время отступления из Лисичанска якобы грабили дома местных жителей, отбирали у них машины и даже велосипеды, чтобы добраться до подконтрольных Киеву Северска, Краматорска и Славянска, утверждает помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал объяснить, почему Финляндию можно взять в НАТО, а Украину — нельзя.
«В конце концов, у полной интеграции Украины в Запад нет больше альтернативы. А Запад — это, в частности, и Североатлантический альянс. Теперь это вопрос к ним. Вы нам рассказывали одно, теперь Швеция и Финляндия вступили. Интересно послушать, как вы теперь будете обосновывать, почему Украину нельзя брать», — сказал он в интервью изданию «Левый берег».
В верховный суд ДНР поступила кассационная жалоба осужденного марокканца Саадуна Брагима — РИА.
Генконсульство Греции возобновило выдачу виз в РФ после технической приостановки, заявили в посольстве страны — ТАСС.
Экс-журналистка Первого канала Марина Овсянникова прилетела в Москву. Самолет, на котором она возвращалась из Европы на родину, приземлился в столичном аэропорту «Внуково», сообщает Telegram-канал SHOT.
Подразделения ВСУ, отступившие из Лисичанска в Северск, потрепаны, в них осталось до 40% личного состава, утверждает помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев — ТАСС.
28 многоквартирных и 65 частных домов оказались повреждены после обстрела ВСУ Белгорода утром 3 июля, сообщил мэр города Антон Иванов — ТАСС.
❗️Число погибших после обстрела в Белгороде увеличилось до пяти человек — еще двоих нашли вчера, все из одной семьи, сообщила РИА Новости их родственница.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не считает альтернативой вступлению в НАТО предоставление гарантий безопасности от стран Запада.
«У нас война, мы понимаем, что в НАТО нас завтра и послезавтра не возьмут. И так возникает тема гарантий», — пояснил он.
По его словам, гарантии безопасности необходимы, чтобы решить конкретные проблемы между сегодняшним моментом и моментом, когда Украина станет участником механизма коллективной безопасности.
Биржевые цены на газ в Европе впервые с 10 марта превысили $1700 за тысячу кубов, растут примерно на 7% — РИА.
Подразделения России ведут наступление на Северск сразу с двух направлений, утверждает помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев — ТАСС.
Количество раненых в поселке Гольмовский в пригороде Горловки возросло до пяти человек — ТАСС.
Эстония с начала кризиса на Украине приняла более 49 тыс. беженцев из этой страны, сообщил портал ERR.
Песков: российская спецоперация на Украине идет по плану, продвигается в соответствии с имеющимися планами и корректировками — РИА.
Путин в этом году не будет поздравлять Байдена и американцев с Днем независимости, этот год стал кульминацией недружественной политики со стороны США, сказал Песков — РИА.
«Лаборатория Касперского» планирует выпустить свою операционную систему для компьютеров и смартфонов, но пока срок не называет — РИА.
ФАС выдала предупреждение Google LLC за навязывание разработчикам мобильных приложений оплаты исключительно через платежную систему Google — ТАСС.
Росгвардия после сообщения, что нашла доказательства работы наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб, показала документы и свидетельства очевидца — РИА.
Ромир: рост цен на лекарства замедляется
В мае цены на лекарственные препараты сократились на 1% по сравнению с апрелем. Индекс «Цена здоровья», который отражает изменения цен на лекарственные препараты на основе фактических покупок россиян, составил 155%, говорится в исследовании.
Годовой рост цен также замедляется до 14% — динамика значительно ниже, чем в прошлом месяце (+19%), но выше уровня начала года. В январе 2022 лекарства выросли в цене на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что назначил главу Северодонецка, идет поиск кандидатуры на пост главы Лисичанска — ТАСС.
Киссинджер считает, что для установления режима прекращения огня России следует вернуть Украине ее земли.
«По оценке эксперта, под контролем РФ сейчас находятся 15% «довоенной» территории Украины. Спорная территория — это небольшой уголок Донбасса, около 4,5% территории, и Крым. Крым, в частности, имеет для России выходящее за рамки нынешнего кризиса значение», — сказал Киссинджер. Он добавил, что конфликт не должен перерасти «из войны за свободу Украины в войну за будущее России».
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в мае он не призывал к обязательному отказу Украины от ряда своих территорий в пользу России ради урегулирования конфликта. Об этом он сказал в интервью Time.
Киссинджер выразил беспокойство в связи с тем, что конфликт между Украиной и Россией «может вылиться во что-то неуправляемое». «Я не говорил, что территорию надо отдавать. Я просто имел в виду, что ее нужно обсуждать отдельно на любых переговорах. Я искренне выступаю за свободу Украины и ее значительную роль в Европе», — сказал экс-госсекретарь.
Сокращение поставок энергоресурсов из РФ — это цена за освобождение от влияния России на европейские политические решения, хотя это и создает трудности для многих стран ЕС. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в статье в итальянской газете la Stampa.
По его словам, к концу текущего года ЕС сократит импорт российской нефти на 90%, к тому же он стремительно сокращает импорт газа. «Эти решения постепенно освобождают нас от зависимости, которая долгое время влияла на наши политические решения», — сказал Боррель.
Как убежден глава европейской дипломатии, санкции должны привести Москву к «изменению своих стратегических расчетов». Он отметил, что ЕС не хочет воевать с Россией, а экономические санкции — это ядро ответа на ситуацию на Украине.
❗️Российские авиакомпании сообщают о проблемах с перестраховкой самолетов в Российской национальной перестраховочной компании — она отказывается покрывать риски авиаперевозчиков в отношении техобслуживания воздушных судов, пишет газета «Коммерсантъ».
Более 4,5 млн человек въехали с Украины в Польшу с 24 февраля этого года, свыше 2,5 млн человек выехали обратно, сообщила польская служба пограничной охраны — ТАСС.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов допустил уничтожение транспортного комплекса Прибалтики. Об этом пишут «Ведомости».
По его словам, это может произойти, если Россия применит ответные санкции из-за запрета на транзит ряда товаров в Калининградскую область через Литву. В то же время глава региона отметил, что в первую очередь Россия будет добиваться отмены запрета на транзит, и только если это не получится, введет санкции. При этом он не стал раскрывать, какие ответные меры подготовила Калининградская область.
Мэр Горловки сообщил о гибели жительницы поселка Гольмовский в результате обстрела ВСУ — ТАСС.
Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил благодарность российским военнослужащим, которые принимали участие в «освобождении» территории республики. Он утверждает, что территории ЛНР, «освобожденные» союзными силами ЛНР и РФ, «никто никому уже не отдаст» — ТАСС.
Электро- и водоснабжение, работа канализации в районе Авиагородка в Мелитополе нарушены в результате обстрела со стороны ВСУ, утверждает военно-гражданская администрация города — ТАСС.
❗️Папа Римский Франциск заявил, что после поездки в Канаду (24-30 июля) хотел бы посетить Москву и Киев — Reuters.
В Лисичанске разрушения есть только в центре, спальные районы города практически не пострадали, утверждает посол ЛНР в РФ — ТАСС.
❗️Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовал в своем Twitter список условий прекращения огня со стороны Киева.
Согласно его посту, украинская сторона требует от России немедленного прекращения огня, вывода войск с территории Украины, возвращения похищенных граждан, выдачи военных преступников, создания механизма репараций и признания суверенных прав Украины.
Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин утверждает, что потери украинских подразделений в боях с Народной милицией ДНР за прошедшие сутки якобы превысили 60 человек — ТАСС.
Возгорание зафиксировано на заводе «Донпластавтомат» в Донецке в результате обстрела со стороны ВCУ, утверждает мэр города Алексей Кулемзин — ТАСС.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что хочет последовать примеру Канады и обдумывает конфискацию российских активов в стране для передачи Украине. Она также допустила, что для реализации этой идеи, возможно, потребуется принять новый закон.
Две женщины и сотрудник МЧС ДНР ранены в поселке Гольмовский в пригороде Горловки в результате обстрела со стороны украинских силовиков, утверждает мэр Горловки Иван Приходько — ТАСС.
ВСУ выпустили из РСЗО «Град» 40 ракет по населенному пункту Гольмовский и 20 ракет по Новобахмутовке в ДНР, утверждают в представительстве республики — ТАСС.
СКР изучит обнаруженные в Лисичанске и Северодвинске документы о действиях иностранных наемников на Украине — ТАСС.
Мирная жительница в Александровке в ДНР погибла из-за обстрела со стороны украинских силовиков, утверждают в штабе территориальной обороны ДНР — ТАСС.
Один из крупнейших мировых экспортеров калия «Беларуськалий», который попал под санкции, начал отгрузку продукции через Россию, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.
❗️ Выступившая против спецоперации журналистка Овсянникова вернется в Россию
Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, в марте появившаяся в прямом эфире программы «Время» с плакатом против спецоперации, заявила в соцсетях, что вернется в Россию ради суда о судьбе ее 11-летней дочки.
«Я вынужденно лечу в Россию… Мне очень горько лететь туда, где все пропитано ненавистью и милитаристской символикой. Но, к сожалению, это мой единственный шанс увидеть своих детей и повлиять на их будущее», — написала она на своей странице. Овсянникова допустила, что по прибытии в аэропорт ее могут задержать сотрудники правоохранительных органов.
14 марта Овсянникова ворвалась в студию Первого канала во время съемки с плакатом против спецоперации России на Украине. Останкинский суд Москвы оштрафовал ее на 30 тыс. руб. по статье об организации публичного мероприятия без заранее поданного уведомления. Также ей грозит штраф до 50 тыс. руб. за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ.
Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил пункты выдачи российских паспортов и сим-карт и отделение российского Промсвязьбанка в Херсоне, а также провел совещание с властями региона по широкому кругу вопросов, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов — ТАСС.
Китай начал экспортировать палладий, которого почти нет в стране. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные китайской таможни.
Отмечается, что в период с января по май КНР экспортировал 5,2 тыс. тройских унций этого металла в Италию, Канаду и Гонконг, при этом в прошлом году экспорт составлял всего 55 тройских унций. Предполагается, что речь может идти о палладии российского происхождения.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в обозримом будущем государства-члены НАТО не дадут согласие на вступление его страны в альянс. «Не вижу сейчас предпосылок для изменения альянсом своей практической политики относительно членства Украины в альянсе», — сказал он в интервью изданию «Левый берег».
Глава МИД предположил, что в ближайшее время НАТО продолжит подтверждать, что «дверь открыта и решение Бухарестского саммита остается в силе», однако вряд ли организация изменит свою позицию и подобно ЕС начнет делать конкретные шаги по обеспечению вступления Украины в альянс.
Представители гостиничного бизнеса опасаются, что государство попытается искусственно ограничивать цены в российских отелях, пишет TourDom.ru.
Число беженцев, прибывших в Россию с территории Украины и Донбасса, превысило 2,3 млн человек, сообщил источник ТАСС в силовых структурах.
По последним данным ООН, с начала спецоперации РФ более 16 млн украинцев покинули свои дома, свыше 8 млн из них выехали за пределы страны, став беженцами.
Каждый второй автомобилист в России позитивно относится к возможному выходу новых китайских автопроизводителей на российский рынок, выяснил «Ромир».
65% респондентов отметили, что выбор автомобилей в той или иной мере ухудшился. При этом 22% не ощутили значимых изменений в доступности выбора. На ассортименте значительно сказался уход с российского рынка ряда иностранных автопроизводителей. 55% автомобилистов отрицательно отнеслись к уходу иномарок из России. 17% оценивают такое развитие событий положительно.
«С уходом ряда иностранных автопроизводителей образовался вакуум на рынке, но нельзя сказать, что он быстро заполняется. Все ожидают, что ушедшие компании заменят азиатские автопроизводители, в первую очередь китайские. За последние годы они значительно повысили к себе доверие за счет уже продаваемых Chery, Geely и Haval, поэтому автомобилисты позитивно оценивают появление новых марок на рынке. Уже сейчас идут активные разговоры о сборке китайских автомобилей на заводе «Москвич», запуске продаж суббренда Omoda от Chery, премиальной марки Hongqi. Я думаю, что нас ожидает еще ряд громких заявлений и появлении новых игроков на нашем рынке до конца года», – отметил руководитель практики «Тайный покупатель» бизнес-направления Ромир М-Стандарт Валерий Храпов.
Росгвардия обнаружила доказательства работы наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб, утверждают в ведомстве — ТАСС.
Менее половины москвичей испытывают беспокойство по поводу западных санкций, выяснили социологи. Меньше трети из жителей российской столицы сталкивались с трудностями в приобретении привычных товаров.
Москвичи прежде всего сожалеют об уходе IKEA, McDonald`s, брендов одежды и производителей смартфонов. Но в целом уход иностранных компаний не слишком беспокоит опрошенных. Преобладает мнение, что санкции пойдут стране на пользу и станут стимулом к развитию. Однако быстрого импортозамещения опрошенные ждут в сфере производства продуктов питания, но не в других отраслях.
Российские сервисные центры испытывают нехватку аккумуляторов и экранов для смартфонов Huawei и Samsung. О возникшем дефиците запчастей пишет газета «Известия» со ссылкой на сотрудников авторизованных сервисных центров и экспертов рынка.
За сутки в ДНР от обстрелов со стороны ВСУ погибли пять мирных жителей, ранены 20 человек, утверждают в республике — ТАСС.
С 1 июля правительство Турции расширило список городских районов, где иностранцам запрещено получать вид на жительство по первичному договору долгосрочной аренды недвижимости. Так, в список попали самые популярные и «русские» микрорайоны Антальи — Лиман, Сарысу и Хурма. Новоиспеченные релоканты, по отзывам, испытывают «стресс и ужас». Закрытие районов связано с тем, что из-за политических событий в Турцию прибыло рекордно много россиян, белорусов и украинцев с целью получения ВНЖ, пишет TourDom.ru.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что командование украинской армии отвело свои войска от Лисичанска, но пообещал, что они вернутся в город, передает ТАСС.
«Стены мы отстроим, землю отвоюем, а людей надо беречь больше всего. И если командование армии и забирает людей с определенных точек фронта, где враг имеет наибольшее огневое преимущество, в частности это касается и Лисичанска, это означает только одно — что мы вернемся благодаря нашей тактике, наращиванию поставок современного оружия», — сказал он.
Размещение баз НАТО на территории Финляндии и Швеции не защитит эти страны, а напротив поставит под удар города, где будет расположена военная инфраструктура, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин — ТАСС.
Американская фармакологическая компания MSD приняла решение прекратить поставки в Россию лекарственных средств и вакцин против ветряной оспы, кори, краснухи и паротита — за исключением тех препаратов, которые не имеют аналогов в России, сообщает газета «Коммерсантъ».
Министерство финансов РФ предложило сократить более 1,6 трлн рублей расходов из бюджета по госпрограммам в 2023-2025 годах, пишет газета «Ведомости».
Минобороны России обнародовало в понедельник кадры работы военной автомобильной инспекции и военной полиции Западного военного округа на блокпостах в ходе специальной военной операции. В Министерстве пояснили, что военнослужащие проверяют население и автомобили, чтобы исключить проникновение на подконтрольную ВС РФ территорию диверсионно-разведывательных групп ВСУ.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что ВСУ возобновили в понедельник утром обстрелы ДНР, под огнем оказался поселок шахты им. Ю.А. Гагарина, входящий в состав города Горловки. Кроме того, в 06:05 украинские военные открыли огонь по Горловке со стороны находящегося под их контролем поселка Ленинское (Пивденное).
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе анонсировал очередной пакет военной помощи Украине в размере $74 млн и пообещал, что его страна выступит на стороне Киева в Международном суде в ходе рассмотрения иска против РФ — ТАСС.
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон выступает за конфискацию подпавших под санкции российских активов в пользу Украины и прорабатывает этот вопрос — ТАСС.
Посол Сирии в РФ Риад Хаддад сообщил ТАСС, что Запад во главе с США вместе с Турцией переправляют на Украину боевиков запрещенных в России международных террористических организаций.
Портал Business Insider сообщил, что ВСУ вынуждены были сократить использование беспилотников из-за их неэффективности против российских систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы. На фоне такого развития событий Украина просит у стран Запада современные истребители, пишет издание.
МИД Великобритании сообщил о рассмотрении возможности проведения в 2023 году конференции по восстановлению Украины. Отмечается, что Соединенное Королевство планирует войти в ее наблюдательный совет для координации процесса между Киевом и его союзниками и учредить офис в Лондоне.