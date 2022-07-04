Почему начались беспорядки в Узбекистане — и к чему они привели

Власти Узбекистана отказались от изменений конституции страны в части суверенитета Республики Каракалпакстан после массовых беспорядков в регионе. За субъектом сохранится автономия, а также право на выход из государства. При этом протесты в регионе были подавлены силовым путем, погибли минимум 18 человек. Удастся ли Ташкенту с помощью уступок избежать распада страны — в материале «Газеты.Ru».

Нижняя палата парламента Узбекистана приняла решение о сохранении в конституции положений, касающихся Республики Каракалпакстан. Речь идет о пяти статьях основного закона государства, в том числе статьи 70 о суверенитете региона и статьи 74 о его праве на выход из состава страны путем референдума. Кроме того, депутаты решили продлить общественное обсуждение проекта поправок к конституции Узбекистана до 15 июля.

Соответствующие шаги законодателей стали ответом на массовые беспорядки в Каракалпакстане, которые вспыхнули в начале июля на фоне сообщений о намерении властей Узбекистана внести изменения в те пункты конституции государства, которые прямо касаются суверенитета региона.

Отказаться от этих предложений призвал сам президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, посетивший регион после подавления протестных выступлений силами правоохранительных органов. «Вбивают клин»: зачем американские дипломаты отправились в турне по Средней Азии Американские дипломаты отправляется в турне по странам Средней Азии. За пять дней, с 23... 23 мая 20:13

Протесты продолжались с 1 по 2 июля, начавшись как демонстрация, которая в итоге переросла в беспорядки. Силовикам удалось восстановить общественный порядок и задержать группу организаторов протестов, попытавшихся осуществить захват органов местной власти. А с 3 июля в Каракалпакстане ввели чрезвычайное положение, установив комендантский час с 19.00 до 5 утра, а также возбудили ряд уголовных дел за посягательство на конституционный строй Узбекистана.

В результате беспорядков, по информации узбекистанского МВД, пострадали свыше 240 человек и погибли как минимум 18. В ведомстве отдельно указали на факты нападения на силовиков, также отметив попытку захвата международного аэропорта в городе Нукус — столице Каракалпакстана — протестующими, завладевшими оружием за счет атаки на военный пост в Ходжалинском районе.

Почему Ташкент пошел на уступки

Не все эксперты склонны оценивать решение Ташкента как поражение. В частности, профессор НИУ ВШЭ Андрей Казанцев полагает, что президент Узбекистана продемонстрировал свое умение решать кризисы политическим путем.

«С одной стороны, он показал силу властей за счет подавления протестных выступлений, а с другой, показал, что эта сила не глупая и готова договариваться в тех случаях, когда это в интересах государства.

На самом деле вопрос об отделении Каракалпакстана в реальности не особо стоит. Этого сделать никто не даст, а его право на отделение было еще с советского времени, и Мирзиёев его подтвердил. Так что ни о каких развалах Узбекистана или отступлениях президента говорить не стоит», — отметил эксперт.

С ним отчасти согласен директор Института новейших государств Алексей Мартынов. По его словам, никакого поражения Ташкента не прослеживается, но вызывает удивление степень недоработки конституционной реформы.

«История с этим регионом достаточно запутана еще с советских времен, он входил в Хорезмскую ССР, потом числился за Киргизией, а затем и Казахской АССР, в итоге попав к Узбекистану. То есть на нем отразились все особенности и хитросплетения непростого складывания территориальных границ внутри Советского Союза. Если проводить аналогию, то Каракалпакия по своему статусу и факту существования похожа на Автономную республику Крым, попавшую в состав Украины во время СССР. Каракалпакстан находится в примерно таком же статусе, только в составе Узбекистана», — объяснил эксперт. «Неоосманистские игрушки Эрдогана»: чего Турция хочет от стран Центральной Азии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает уделять повышенное внимание государствам Центральной Азии... 30 марта 23:44

Узбекистанский блогер, автор Telegram-канала «Наблюдения под чинарой» Ферузхан Якубходжаев уверен, что пока нельзя сделать окончательный вывод в отношении того, что именно происходило в Республике Каракалпакстан.

«В любом случае для нового периода Узбекистана, стартовавшего с приходом к власти президента Шавката Мирзиёева, это ненормальная активность. Обычно, если где-то в стране начинается какая-то протестная активность, власти стараются быстро удовлетворить запросы людей или хотя бы объяснить им, в каких объемах и сроках их претензии могут быть урегулированы.

То, что произошло в Каракалпакстане, показывает, что какие-то инструменты не сработали или были не вовремя применены — не вовремя доехали, не вовремя начали разговаривать или не с теми вели диалог. Поэтому президент решил сам лично закрыть этот вопрос, полетев в Каракалпакстан. Власти в данном случае решили пойти на уступки, чтобы не проливать кровь», — указал Якубходжаев.

Ждать ли новых протестов

На данный момент никаких демонстраций внутри Каракалпакстана не наблюдается, в том числе на фоне установления комендантского часа на территории региона.

По информации местных СМИ, до решения властей по режиму ЧП один из организаторов протеста Даулетмурат Тажимуратов обещал собрать новый митинг к 5 июля.

С точки зрения Андрея Казанцева из НИУ ВШЭ, власти страны будут действовать методом кнута и пряника.

«То есть они сказали, что волноваться не о чем и все свободы у Каракалпакстана будут сохранены, но они также готовы оказывать силовое давление, если протесты будут продолжены. Это достаточно сбалансированный подход», — считает эксперт.

В то же время Алексей Мартынов из Института новейших государств убежден, что на самом деле никаких особых проблем с регионом у Узбекистана обычно не было, и текущий вопрос закрыл шаг по сохранению положений конституции.

«Недоработанной конституционной реформой воспользовались оппоненты действующей власти, которые как правило аффилированы с различными внешними организациями, в основном турецкими. Однако беспорядки довольно быстро были пресечены, без жертв не обошлось, но это можно считать традиционной историей для Центральной Азии. К тому же довольно оперативно поправка к конституции была снята», — отметил эксперт. «Компромисс невозможен»: почему союзники России снова стреляют друг в друга На границе Киргизии и Таджикистана снова неспокойно. Пока потери в нынешней перестрелке не идут... 17 апреля 14:10

Узбекистанский блогер Ферузхан Якубходжаев также не исключил, что действия Ташкента фактически привели к остановке протестов. Однако, по его словам, для полной ликвидации протестной волны необходимы дальнейшие действия по внимательному изучению проблем Каракалпакстана.

«Данное решение как минимум сведет на нет номинальные претензии, поскольку ими как раз были суверенитет и независимость. Однако дестабилизирующий фактор в Каракалпакстане все же есть, поскольку там присутствует определенный старый традиционный региональный сепаратизм. Но это касается абсолютного меньшинства жителей региона», — пояснил Якубоджаев.

Многие СМИ неправильно понимают ситуацию внутри Каракалпакии, считая автономную республику каким-то моноэтническим региональным образованием, продолжил собеседник «Газеты.Ru», то есть думают, что там живут 2 млн каракалпаков.

«Но это не так, в Каракалпакстане довольно пестрый этнический состав, в частности, там также живут узбеки, корейцы и казахи. Более того, мы братские народы с совершенно нечуждыми культурами. Тому же узбеку не нужен переводчик, чтобы понять каракалпака — во многом наши языки ближе, чем русский и украинский», — подчеркнул Якубоджаев.