Военная операция России на Украине. День 132-й

14:51

Московские полицейские запретили депутату из республики Тыва Роману Тамоеву развернуть сине-желтый флаг региона на Красной площади, сообщает газета «Коммерсантъ».

«По задумке своей я хотел с флагом Тувы ходить и опрашивать людей. Мне друг посоветовал вначале спросить у полиции. Сотрудники оперативно встали в стойку, говорят, нельзя [раскрывать флаг — «Газета.Ru»]. Говорю им, что я же не какой-то провокатор, я патриот, что это же субъект РФ. На что мне отвечают, что нельзя, есть определенный закон — почитайте, изучите законодательство».

При этом ни Тамоев, ни сотрудники полиции не смогли найти какого-то закона или нормативного акта, который запрещал бы раскрывать тувинский флаг.

«Что у нас теперь все что желто-голубое вне закона? Меня, как гражданина, это прямо удивило. У нас огромное количество регионов, на гербах и флагах которых имеются голубые, желтые цвета. Например, у соседней Бурятии желто-бело-голубой флаг, у Калмыкии — тоже», — напомнил тувинский депутат.

По его словам, опрос показал, что об этом регионе большинство опрошенных ничего не знают, а флаг путают с украинским.