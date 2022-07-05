Военная операция России на Украине. День 132-й

В центре Праги появилась скульптура под названием «Венок». Она посвящена украинским матерям, сообщает РИА «Новости».
Композицию создала чешская художница Вероника Псоткова. Она отметила, что ее произведение символизирует нацию Украины, женственность и молодость, а также олицетворяет восходящее солнце.
По данным СМИ, скульптура, изготовленная из тонкого металла, подвешена в воздухе на высоте нескольких метров. Она расположена по адресу Dlouhá 731/33.
Рок-группы Anacondaz и LOUNA не выступят на ежегодном музыкальном фестивале «Улетай», говорится на странице организаторов во «Вконтакте».
«К сожалению, группа LOUNA не сможет выступить на фестивале «Улетай-2022» по независящим ни от организаторов, ни от артистов причинам».
До этого музыкальные коллективы не раз высказывались против спецоперации России на Украине.
Президент Эстонии Алар Карис считает, что Москва и Таллин должны продолжать двусторонние отношения — ТАСС.
Первое дело боевиков «Азова», которые участвовали в диверсионно-штурмовой группе «Медведи SS», направлено в суд — Генпрокуратура ДНР. По версии следствия, они проводили террористические и диверсионные действия, теперь им грозит смертна казнь.
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич считает, что российских спортсменов нужно лишить возможности выступать на любых спортивных состязаниях. Его слова приводит The Guardian.
«Международное сообщество должно быть достаточно смелым, чтобы последовать примеру организаторов Уимблдона и полностью запретить выступления россиян не только в знак солидарности с Украиной, но и в качестве акта спортивной справедливости».
По его мнению, «Россия всегда использовала спорт для пропаганды».
Генштаб ВСУ подтвердил, что разрабатываются правила, ограничивающие в период военного положения право военнообязанных покидать место жительства без разрешения военкоматов.
ФРГ готова провести конференцию по вопросам восстановления Украины, а в 2024 году — конференцию по реформам на Украине.
«Восстановление свободной и демократической Украины является нашей общей целью. Восстановление и реформы — элементы того, что мы будем считать стратегическими задачами на ближайшие годы. Поэтому Германия примет также международную экспертную конференцию по восстановлению. Также Германия готова провести конференцию по реформам на Украине в 2024 году», — заявила министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце (по «Европейской правде»).
Она также напомнила, что правительство Германии предоставит €426 млн грантов для прямой поддержки Украины.
В Ростехе сообщили, что центральный НИИ точного машиностроения войдет в состав концерна «Калашников».
На Украину прибыло уже много оружия Запада, но Киев так и не получил системы залпового огня HIMARS и зенитно-ракетные комплексы NASAMS, заявил бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер, пишет РИА «Новости».
По его словам, они в пути. А противотанковые комплексы Javelin, переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger, гаубицы и другое оружие уже передано ВСУ.
1 июля пресс-секретарь Пентагона Тодд Бриссил сообщил, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму около $820 млн. По его словам, в этот пакет войдут дополнительные боеприпасы для американских РСЗО HIMARS, два норвежских зенитно-ракетных комплекса NASAMS и другое.
Первые немецкие арендодатели начали сокращать часы подачи горячей воды и отопления, пишет РИА «Новости» со ссылкой на немецкую газету Bild.
Отмечается, что в саксонском Диппольдисвальде горячая вода будет идти только в определенное время — с 4 до 8 утра, с 11 утра до 1 часа дня и с 5 до 9 вечера. Такое решение было принято из-за высоких цен на газ и электричество.
Ранее газета Bild писала, что каждый второй житель Германии на фоне проблем с поставками российского газа боится замерзнуть грядущей зимой. 91% населения страны начали ограничивать себя в расходах.
Московские полицейские запретили депутату из республики Тыва Роману Тамоеву развернуть сине-желтый флаг региона на Красной площади, сообщает газета «Коммерсантъ».
«По задумке своей я хотел с флагом Тувы ходить и опрашивать людей. Мне друг посоветовал вначале спросить у полиции. Сотрудники оперативно встали в стойку, говорят, нельзя [раскрывать флаг — «Газета.Ru»]. Говорю им, что я же не какой-то провокатор, я патриот, что это же субъект РФ. На что мне отвечают, что нельзя, есть определенный закон — почитайте, изучите законодательство».
При этом ни Тамоев, ни сотрудники полиции не смогли найти какого-то закона или нормативного акта, который запрещал бы раскрывать тувинский флаг.
«Что у нас теперь все что желто-голубое вне закона? Меня, как гражданина, это прямо удивило. У нас огромное количество регионов, на гербах и флагах которых имеются голубые, желтые цвета. Например, у соседней Бурятии желто-бело-голубой флаг, у Калмыкии — тоже», — напомнил тувинский депутат.
По его словам, опрос показал, что об этом регионе большинство опрошенных ничего не знают, а флаг путают с украинским.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров ограничить России доступ к морским перевозкам, чтобы ослабить ее экономику, написал он в Twitter.
«Ориентированная на экспорт экономика России в значительной степени зависит от морских перевозок, обеспечиваемых иностранными флотами. Призываю партнеров: ограничьте доступ России к своим услугам <…>».
TikTok разблокировал отрывок из интервью посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, в котором он говорил о Степане Бандере как о «борце за свободу». Компания не обосновала прежнее решение о блокировке, сообщил журнал Der Spiegel.
В Кремле на вопрос о том, есть ли основания для введения более серьезного уровня защиты в субъектах России, которые подвергаются обстрелу, ответили, что там устанавливается тот уровень опасности, который соответствует моменту.
Сегодня губернаторы Брянской и Курских областей заявили об обстрелах со стороны ВСУ приграничных населенных пунктов.
Курсы доллара и евро на Мосбирже стремтся вверх: евро достиг 63 руб., а доллар превысил 61 руб.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется, что ратификация протоколов о вступлении Финляндии и Швеции займет меньше года, как это было ранее с Северной Македонией в 2020 году.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин согласился с депутатом Сергеем Обуховым от КПРФ, который назвал Украину террористическим государством.
«Вы правильно сказали: Украина превратилась в террористическое государство. Их президент возглавляет преступный режим. Нам надо делать все для того, чтобы успешно была завершена СВО [специальная военная операция]», — заявил Володин.
Парламентарий добавил, что депутаты должны обеспечить бесперебойное снабжение российской армии, выполняющей боевые задачи на Украине, решив вопрос укрепления военно-промышленного комплекса.
На Неделе высокой моды в Париже прошел показ коллекции haute couture от Dior. Он был оформлен полотнами украинской художницы Олеси Трофименко, сообщает The Guardian.
На полотнах, которые украсили стены Музея Родена, где проходило модное шоу, были изображены различные интерпретации Древа жизни.
В пресс-релизе Dior отмечается, что полотна, вытянувшиеся от пола до потолка, символизируют «женскую сущность, продолжение жизни и светлое будущее». В саму коллекцию вошли наряды, вдохновленные работами Трофименко: кремовые, бежево-серые, черные макси-платья, украшенные вышивкой с цветочными мотивами, а также пальто в фольклорном стиле.
Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев и мэр Докучаевска Александр Качанов подписали соглашение о сотрудничестве. При подписании документа присутствовал глава ДНР Денис Пушилин, сообщает ТАСС.
Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова, это не предполагают перепрофилирования гражданских предприятий для нужд армии.
В магазинах России начали продаваться ноутбуки Apple, которые ввезли по параллельному импорту, пишут «Известия». Сообщается, что разницы в цене между официальными и «серыми» моделями нет.
Начало продажи MacBook подтвердили в re:Store, «М.Видео–Эльдорадо», «Ситилинке», «Связном», Ozon и Wildberries. Техника доступна с гарантией как от производителя, так от ретейлера.
По словам собеседников «Известий», стоимость MacBook опустилась почти до уровня февральских цен. Эксперты считают, что такая тенденция связана с укреплением рубля, параллельным импортом, а также невысоким спросом на фоне опасений, что из-за санкций многие сервисы Apple могут перестать работать.
Войска Украины нужно «отодвинуть» до Киевской области, чтобы их ракеты перестали угрожать населению Донбасса — РИА «Новости» со ссылкой на Народную милицию ЛНР.
После того, как ЛНР взята под контроль сил республики и ВС России, корпуса ДНР и ЛНР перемещаются на донецкое направление — глава ДНР Денис Пушилин.
Дефицит газа в Европе может спровоцировать «битву за его распределение» среди стран, полагает лидер крупнейшей оппозиционной немецкой партии ХДС (Христианско-демократического союза) Фридрих Мерц.
«Вероятно, внутри ЕС возникнут серьезные конфликты за распределение [газа] — как в 2015 и 2016 годах, когда был кризис с беженцами», — сказал политик в интервью изданию NOZ.
По его мнению, нужно создать план распределения топлива, который бы утвердили все члены ЕС.
Военные России, которые вернулись из плена ВСУ, рассказали о многочисленных фактах насилия над ними, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.
В ведомстве заверили, что дадут каждому случаю правовую оценку и примут решение о возбуждении уголовного дела. Сейчас российские военные находятся в медучреждениях.
Также приводится история одно военнослужащего ВС РФ, который попал в плен из-за того, что у него закончились боеприпасы. По его словам, бойцы ВСУ отвезли его в Харьков, завязав глаза и связав руки. Там они били его палками и дубинками по телу, но лицо не трогали. Он добавил, что такие же приемы использовали сотрудники СБУ и угрожали расправой, если он не зачитает на камеру подготовленный ими текст.
Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что 29 июня состоялся обмен 144 украинских пленных на 144 российских военнослужащих.
Впервые с 10 июня курс евро на Мосбирже превысил 62 руб., а курс доллара впервые с 8 июня стал выше 60 руб.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина ведет все к тому, чтобы войска РФ не останавливались у границ ЛНР и ДНР — РИА «Новости».
С 5 июля Швеция и Финляндия могут участвовать в работе НАТО — они считаются приглашенными странами, заявил генсек альянса.
Volvo Group в течение года сократит часть персонала в российских подразделениях в связи с изменившимися рыночными условиями, но не собирается уходить с рынка России. Об этом в компании рассказали РИА «Новости».
❗️ Постпреды стран НАТО в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали протоколы о присоединении этих государств к альянсу.
❗️ Минобороны прорабатывает варианты противодействия силам НАТО, которые могут быть расставлены в Финляндии и Швеции после их вступления в альянс — пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
❗️ Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении территории у посольства Великобритании в Москве названия «площадь ЛНР».
Это решение принято на основе онлайн-голосования москвичей.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал украинцев переходить на электромобили, сообщает Autoconsulting.
«Мы столкнулись с топливным кризисом. Поэтому электромобили на сегодняшний день являются нашим приоритетным направлением».
Он обратил внимание, что, вернув пошлины на ввоз автомобилей из Европы, правительство Украины отменило пошлины на электротранспорт. Электромобили могут ввозиться в страну без ограничений и каких-либо налогов.
Глава Службы внешней разведки Нарышкин заявил, что Россия сейчас борется за свое историческое будущее, «в противостоянии с Западом победа останется за РФ».
Сергей НарышкинЕвгений Биятов/РИА «Новости»
Цены на электроэнергию в Европе обновили исторические максимумы на фоне сокращения поставок природного газа по трубопроводам из России, сообщает газета Financial Times.
Глава Минобороны сообщил, что за последние 10 дней на Украине уничтожены 170 иностранных наемников, а 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули страну.
По его словам, западные страны продолжают поставлять украинским войскам вооружение, надеясь затянуть конфликт на Украине. Шойгу подчеркнул, что уже доставлено более 28 тыс. тонн военных грузов. Министр добавил, что часть вооружения уходит на Ближний Восток, а также попадает на черный рынок.
Офицер ВСУ, который попал в госпиталь из-за осколочного ранения, пообщался с журналистом издания Politico Кристофером Миллером и рассказал о потерях ВСУ и низком моральном духе военных.
«Три недели назад в его части к северу от Попасной было 60 солдат. Сегодня у него 20», — пишет Миллер.
Журналист отметил, что российские танки и артиллерия — это главная проблема для ВСУ, так как у украинской армии нет ответа, а поставляемых с Запада вооружений критически не хватает.
«Он [украинский офицер. — «Газета.Ru»] рассказал, что поражение и потеря Луганской области деморализуют. Его рота была на фронте в Донбассе еще задолго до 24 февраля и ни разу не отводилась на отдых. Только раненные получают передышку, заявил он», — пишет Миллер.
Всего, по данным Минобороны РФ, с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
◾ 231 самолет
◾ 134 вертолета
◾ 1451 беспилотный летательный аппарат
◾ 353 зенитных ракетных комплекса
◾ 3910 танков и других боевых бронированных машин
◾ 716 боевых машин реактивной системы залпового огня
◾ 3092 орудия полевой артиллерии и миномета
◾ 4016 единиц специальной военной автомобильной техники
❗ В Минобороны России заявили, что
◾ В Харькове ВС России уничтожили до 150 бойцов ВСУ и 12 единиц военной техники Украины.
◾ За сутки поражены два пункта управления ВСУ в ДНР, четыре склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в Харьковской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 18-ти районах.
◾ В рамках контрбатарейной борьбы поражено: четыре украинских артиллерийских взвода РСЗО «Ураган» и «Град», а также один артиллерийский взвод гаубиц «Гиацинт-Б».
◾ Также войска России ударили по трем пунктам управления ВСУ, двум складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, одной радиолокационной станции ЗРК С-300, а также по живой силе и военной технике ВСУ в 63-х районах.
◾ Во время воздушного боя российским истребителем сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.
◾ Системы ПВО РФ сбили три украинских БПЛА, три тактических ракеты «Точка-У», восемь снарядов РСЗО.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о запуске процесса ратификации членства Швеции и Финляндии в альянсе.
Ночью, когда стартовала онлайн-распродажа, сайт IKEA перестал работать, сообщалось о массовых сбоях при заказе товаров.
Казахстан готов стабилизировать ситуацию на мировых и европейских рынках за счет своего углеводородного потенциала, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Он заявил, что обеспокоен «угрозами энергетической безопасности в мире».
«Наша страна привержена развитию устойчивых связей с ЕС, самым крупным торговым партнером Казахстана», — отмечается в сообщении пресс-службы Токаева.
СБУ задержала помощника нардепа от партии «Слуга народа» Юрия Здебского. Его подозревают в госизмене, сообщает издание «Страна» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Имя подозреваемого не разглашается. На видео СБУ он помечен как «агент ФСБ «Атлант».
По версии спецслужбы, помощник парламентария передавал разведданные о международном сотрудничестве Украины, внутриполитическом курсе, укреплении границы с РФ и проведении АТО на востоке страны. За это он якобы получал от полутора до четырех тысяч долларов.
Росгвардейцы эвакуировали гражданских из населенного пункта в ЛНР во время минометного обстрела, сообщает RT.
Издание отмечает, что, подвергаясь ежедневным обстрелам, люди провели в погребе более 40 дней.
Губернатор Калининградской области заявил, что страны ЕС действуют «вражеским образом, ухудшая жизни миллиона с лишним человек», так как «европейцы ставят [жителей региона] в условия, ограничивающие наши гуманитарные, в том числе, возможности существования нормального».
Он в очередной раз напомнил, что у российской стороны есть ответ на санкции Запада: «Что-то подсказывает, что мы окажемся сильнее».
Так он прокомментировал РИА «Новости» ситуацию с блокировкой транзита в Калининград через страны ЕС.
Казахстан рассматривает возможность расторжения контракта на аренду судна «Жибек жолы» из-за «нелегального вывоза» зерна — министр индустрии и инфраструктурного развития страны Каирбек Ускенбаев.
«При получении судна в аренду, естественно, есть ограничения, что он [арендатор. — «Газета.Ru»] не имеет права тем заниматься, этим заниматься. Если он занялся какой-то деятельностью, которая не соответствуют правовым нормам, которые действуют в Казахстане и международном праве, конечно, данный договор будет расторгнут и судно будет отозвано».
Окончательное решение будет принято после того, как Турция выяснит, кто является фрахтователем и кто отправлял груз, и даст свою правовую оценку.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Турция начала расследование происхождения зерна на сухогрузе «Жибек жолы». Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что турецкие таможенники задержали грузовое судно под российским флагом по требованию Киева, потому что на нем якобы перевозилось украинское зерно.
Подданный Швеции, который сдался в плен на мариупольском комбинате «Азовсталь», отверг обвинения в участии в боевых действиях в ДНР на стороне ВСУ, сообщил источник ТАСС.
«В ходе допроса швед заявил, что не стрелял, в боевых действиях не участвовал», — указал собеседник агентства.
«Единая Россия» привезла в ЛНР и ДНР 40 тыс. книг русских авторов для школ и библиотек.
«Когда заходим в школы, смотрим по каким книгам учились дети... Это просто за гранью морального понимания, моральных оценок», — приводит РИА «Новости» слова секретаря генсовета партии Андрея Турчака во время визита в Луганск в рамках акции » Книги — Донбассу».
В течение июля Новошахтинский НПЗ возобновит работу после атаки украинских беспилотников — ТАСС со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева.
22 июня на территории загоревшегося НПЗ были обнаружены фрагменты двух беспилотников. По словам главы региона, пострадавших в результате пожара не было, персонал эвакуировали.
Минфин Японии объявил о новых антироссийских ограничениях. На этот раз из-за конфликта на Украине запрещается импортировать золото из России и предоставлять ей услуги по бухгалтерскому учету, аудиту, консалтингу и трастовые услуги.
Volvo Group в течение года планирует сократить часть своих сотрудников в России, сообщает «Коммерсантъ».
При полном взятии российскими военными под свой контроль Запорожской области будет целесообразно выйти на полную мощность работы Запорожской АЭС в Энергодаре. Пока на крупнейшей в Европе АЭС работают два из шести энергоблоков, рассказал в интервью ТАСС глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.
«Наша задача сегодня — это не прерывать главный цикл на АЭС».
Балицкий утверждает, что АЭС до сих пор подает электричество на Украину. Из-за переизбытка энергии ее отправляют в Запорожье и города Днепропетровской области, где в основном ее используют для работы заводов.
«Просто не можем их отключить, хотя, будь моя воля, давно бы отрубили».
Брянский губернатор сообщил, что со стороны Украины было обстреляно село Зерново Суземского района, пострадавших нет — РИА «Новости».
Курский губернатор рассказал подробности обстрела двух приграничных с Украиной населенных пункта.
Российские следователи установят обстоятельства обстрела съемочной группы телекомпании НТВ в ДНР — ТАСС.
Телеканал ранее сообщил, что при выполнении профессиональных обязанностей корреспондент Илья Ушенин и оператор Максим Беликов попали под плотный минометный огонь под Славянском со стороны ВСУ. Оператора ранило в руку.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что нужно ограничить долю иностранного участия в значимых для российской энергетики проектах, чтобы защитить нацинтересы, пишет РИА «Новости».
Источник ТАСС сообщил, что следователи ДНР предъявили обвинение в наемничестве на стороне ВСУ подданному Швеции, который сдался в плен на металлургическом заводе «Азовсталь» в Мариуполе.
Если до 10 июля Евросоюз не решит вопрос с транзитом в Калининград, то власти региона предложат российскому правительству принять ответные меры, предупредил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
«Десятое июля — это дата очередного раскрытия санкционных пакетов, поэтому я думаю, что они ориентируются просто на нее в своей внутренней работе еэсовской, чтобы успеть до формального раскрытия по номенклатуре принять исключение для нас».
РИА «Новости» публикует видео удара украинских войск по Стаханову в ЛНР. По данным агентства, это произошло вечером 4 июля.
Два населенных пункта в Курской области, которые находятся на границе с Украиной, подверглись обстрелу со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Сегодняшнее утро вновь началось с артиллерийского обстрела приграничных населенных пунктов Глушковского района».
Он уточнил, что огонь ведется по деревне Марково и поселку Теткино. Более подробные данные чиновник пообещал предоставить позднее.