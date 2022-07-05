«Гордиться нечем»: почему Украина отзывает скандального посла Мельника из Берлина

Власти Украины собираются сменить скандального посла в Берлине Андрея Мельника, пишут СМИ. Как ожидается, дипломат отправится в Киев до осени, где его может ждать повышение до замминистра иностранных дел. Информация о возможной смене посла появилась на фоне нового скандала с участием Мельника — он отказался считать Бандеру виновным в массовых убийствах евреев, чем вызвал жесткую критику не только со стороны Берлина, но и Польши с Израилем.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник может вскоре покинуть свой пост, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на источники в украинском правительстве. По информации издания,

дипломата возвращают в Киев для перевода на новую должность, не исключается, что ей станет пост замминистра иностранных дел Украины.

Отъезд Мельника из Берлина может произойти до начала осени.

«Это предложение было сделано министерством президенту Украины [Владимиру Зеленскому]. Андрея Мельника очень ценят за его работу», — указывают источники издания.

С чем именно связано возможное решение Киева по смене посла, на данный момент неизвестно, так же, как и возможная кандидатура на замену Мельнику в качестве руководителя украинской дипмиссии в Германии. Официально пока власти Украины смену дипломата не подтверждают. Шольц — «колбаса», Бандера — «борец за свободу»: чем известен посол Украины в Берлине Мельник занимает пост посла в Берлине уже восемь лет, но получил особую популярность лишь в последний год своей работы благодаря активной критике руководства Германии — в 2021 году по линии «Северного потока — 2», а с конца февраля 2022 года — из-за «недостаточной помощи» Киеву. Дипломат не раз попадал в различные скандалы за свои жесткие выпады в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца, которого он называл... Читать дальше

Почему Киев может убрать скандального посла из Берлина

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают возможную смену руководителя украинской дипмиссии в Германии. Так, руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов связывает такой шаг с тем, что посол Мельник проштрафился в известном интервью, в котором он хотел отбелить «черного кобеля» по имени Бандера, тем самым затронув интересы Польши и Израиля — жертв бандеровских формирований во время Второй мировой войны.

«Мельник фактически подтвердил, что не понимает роль Бандеры в геноциде и нацизме. Жаль, что ему никто еще не припомнил слова о том, что «Азов» — мужественные бойцы, которых он очень уважает.

В итоге по совокупности явных проколов, включая оскорбления в отношении первых лиц Германии, Мельник отыграл свое. Теперь он использованный материал как посол, в Киеве понимают, что в ФРГ к нему нет никакого уважения. Вероятно, в Киеве также осознают, что они сами себя выставляют на посмешище с учетом всего того, что натворил Мельник — гордиться Украине нечем.», — пояснил эксперт. «Немецкое оружие для Украины уже в пути». Украинский посол продолжает троллить Германию Неоднократно критиковавший действия Берлина посол Украины в ФРГ Андрей Мельник снова упрекнул Германию... 26 мая 13:57

В то же время научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов считает, что история с послом Мельником, в том числе со всеми скандалами, которые окружали его деятельность, по крайней мере для него стала «историей успеха».

«Эта скандальность сделала его максимально узнаваемой персоной как на Украине, так и в Германии. Своими резонансными заявлениями он неоднократно вторгался в информационное пространство обеих стран. На родине, вероятно, его рассматривают как одного из «героев дипломатического фронта», отстающего позицию Киева, невзирая на репутационные издержки. В Германии же его, скорее всего, воспринимают как посла-скандалиста, в чем-то похожего на экс-посла США в Берлине Ричарда Гренелла, который действовал в схожей манере и был известен едва ли не угрозами в адрес официальных лиц ФРГ и представителей немецкого бизнеса», — отметил эксперт.

При этом вероятный уход Мельника сопровождается показательным покаянием, продолжил Соколов, потому что он долгое время критиковал Германию за недостаточную помощь Киеву, а после опубликования объемов немецких поставок демонстративно извинился за свои слова, в том числе в адрес канцлера и президента Германии.

Ждать ли улучшения отношений Киева и Берлина

Неоднозначный стиль работы Мельника в качестве посла Украины не раз осуждался немецкими политиками и СМИ, в особенности после инцидента с фактически прямым оскорблением канцлера ФРГ Олафа Шольца.

С точки зрения Владислава Белова из Института Европы РАН, каких-либо изменений в отношениях Германии и Украины на фоне возможной смены Мельника ожидать не стоит. По его мнению, Мельник является лишь «пешкой» властей Украины, которые дали ему право беспардонно вмешиваться во внутренние дела ФРГ.

«Ни Шольц, ни Штайнмайер, ни Германия в целом не забудут оскорблений со стороны Мельника. Но пока это все терпит, ради того, чтобы не давать России использовать критику посла Украины в своих целях.

Зеленскому продолжат позволять куражиться, оправдываясь тем, что он якобы единственный, кто борется с «мировым злом». Для Запада важно одно — борьба с Россией, а все остальное Украине прощается», — добавил эксперт. Шольц ушел от ответа. Чем закончился скандал вокруг посла Украины в ФРГ В начале мая посол Украины Андрей Мельник раскритиковал канцлера ФРГ за его отказ посетить Киев... 15 мая 18:08

С этим отчасти согласен Артем Соколов из ИМИ МГИМО, по его словам, вряд ли можно ожидать каких-то изменений в украино-германских отношениях после возможной смены Мельника.

«Отношения двух стран, по крайней мере с конца февраля текущего года, развиваются по разным трекам, но посольство в Берлине тут не является главным действующим лицом. Посол Украины в большей степени символическая и техническая фигура. Вряд ли Берлин рассматривал Мельника как серьезного игрока, способного оказать позитивное или негативное влияние на украино-германские отношения. Это не та персона, которая играла какую-то существенную роль», — пояснил эксперт.

При этом специалисты не исключают, что сменить Мельника могут на более сдержанного дипломата, по крайней мере в первое время от нового посла не стоит ждать каких-либо серьезных критических выпадов. Однако любой преемник дипломата также будет продвигать антироссийскую повестку Киева в Германии, считают они.