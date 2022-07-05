Танцевавшей с Путиным экс-главе МИД Австрии угрожают убийством

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль покинула страну из-за угроз убийством, сообщают американские СМИ. Журналисты связывались с ней из-за скандального уголовного дела бывшего разведчика Эгисто Отта, который якобы передавал секретные сведения России. Сама экс-глава МИДа отрицает знакомство с Оттом и какую-либо осведомленность о его деяниях.

Карин Кнайсль, возглавлявшая МИД Австрии с 2017 по 2019 год, покинула страну, опасаясь расправы – ей угрожали убийством. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на слова самой Кнайсль.

«В сообщениях, адресованных репортеру Washington Post, Кнайсль заявила, что она «не дает интервью» и что она эмигрировала из Австрии из-за «угроз убийством», — говорится в публикации.

Статья посвящена уголовному делу австрийского чиновника Эгисто Отта. По данным газеты, Отт управлял агентами контрразведки Австрии, а также служил в качестве офицера разведки в Турции и Италии. Его подозревают в продаже гостайны российской стороне и обеспечении Москвы информацией о «врагах Кремля на Западе», утверждается в материале.

Дело Отта – один из многих отголосков прошлогоднего роспуска разведслужбы Австрии, БВТ — Федерального ведомства защиты конституции и борьбы с терроризмом. Вена решила сформировать новые спецслужбы. На этом фоне «Европа начала беспокоиться, что Австрия делится данными с Россией», говорится в статье WP, и поэтому многие европейские разведки перестали делиться с Веной информацией. Смена игрока С 1 декабря 2021 года в Австрии заработало новое ведомство — Управление государственной безопасности и разведки (DSN). Читать дальше

Европейские чиновники из сферы безопасности и материалы уголовного дела подтверждают, что Отт вместе с другими австрийскими офицерами разведки намеревался реорганизовать австрийские спецслужбы в виде департамента, подчиненного МИДу Австрии.

В тот период именно Карин Кнайсль была главой внешнеполитического ведомства Австрии. При ней Вена весьма дружелюбно выстраивала отношения с Москвой.

В ответ на просьбу WP о комментарии Кнайсль заявила, что никогда не слышала как о плане Отта, так и о самом Эгисто Отте. Сам бывший разведчик также отрицает, что передавал государственные тайны России. «Они [обвинители] смотрели слишком много телевизора», заявлял Отт австрийским журналистам.

Кто такая фрау Кнайсль

Карин Кнайсль в 2018 году вышла замуж за бизнесмена Вольфганга Майлингера. На свадьбу был среди прочих гостей приглашен президент России Владимир Путин.

Большой резонанс вызвал танец Кнайсль и Путина. Критики осудили ее за реверанс, сделанный после танца – ряд экспертов заявил, что это «знак подчинения президенту России». «Все было спонтанно»: как Путин попал на свадьбу Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль совершенно не ожидала, что президент России Владимир Путин... 25 августа 20:18

Британская газета The Guardian заявила, что танец Кнайсль с Путиным подрывает единую политику Евросоюза по отношению к России на украинском направлении.

Спустя пару лет, в 2020 году уже бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль обратилась в полицию, обвинив мужа Вольфганга Майлингера в рукоприкладстве. Экс-министр сказала, что во время ссоры несколько раз ударила мужа по груди. В ответ мужчина дважды дал пощечину супруге.

Майлингер утверждал, что пытался успокоить жену. По его словам, Кнайсль сильно переживала из-за COVID-19 и связанного с коронавирусом кризиса. Полиция выписала супругам запрет на пребывание в одном доме и приближение.

Говоря об отношениях с Россией, Кнайсль заявляла, что необходимо продолжать диалог между Кремлем и Европой. Она отметила, что при общении главой МИД России Сергеем Лавровым, у нее всегда присутствовало ощущение диалога.

«Как раз его не хватает США и Европе, которые фактически повторяют одно и то же снова и снова», — сказала Кнайсль.

В июне 2021 года Карин Кнайсль вошла в совет директоров «Роснефти».

«Тот факт, что мне выпала честь войти в совет директоров «Роснефти», весьма знаменателен: в этом есть высокая оценка аналитика, который также является женщиной и знает не понаслышке об энергетической отрасли. Выражаю благодарность всем, кто поверил в меня в этой должности», — говорила она впоследствии.

В феврале 2022 года Карин Кнайсль заявила, что Путин был прав в своих словах и предупреждениях в мюнхенской речи 2007 года. Тогда президент РФ раскритиковал однополярную модель мира и обвинил США в переходе национальных границ во всех сферах, а также указал на продвижение НАТО к российским границам.

«В то время говорили о новой холодной войне, которая скоро начнется, до начала войны в Грузии, так что речь прозвучала фактически в промежуточной фазе. О некоторых вещах, возможно, лучше судить 15 лет спустя, и я пришла к выводу, что президент Путин тогда был очень прав в своих словах и в своих предупреждениях», — сказала Кнайсль.

По ее словам, с тех пор ситуация в мире обострилась, а нынешние дипломатические встречи и переписки — последствия бездействия, которое длилось последние 15 лет. Прежде всего, со стороны западных государств. «Когда несколько дней назад я еще раз посмотрела это выступление, мне показалось, что оно много разъясняет. Сразу чувствуется, сколько в нем личного, сколько размышлений», — отметила Кнайсль.