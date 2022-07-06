Госизмена и золото. Какие законопроекты депутаты приняли в последний день весенней сессии

В последний день весенней сессии Госдума одобрила многие законопроекты, в том числе об ужесточении наказания за шпионаж и госизмену, засекречивании данных о золотовалютных резервах, закрытии «контрсанкционной информации» и возможности не спрашивать у россиян разрешения на передачу их биометрических данных. Всего с января 2022 года депутаты приняли 361 закон.

6 июля завершилась весенняя сессия Государственной думы. С января текущего года российские депутаты приняли 361 закон, из них 35,2% — социально значимые. «По итогам седьмого созыва этот показатель составил 21,5 %», — озвучил на последнем заседании данные статистики председатель нижней палаты Вячеслав Володин. Кроме того, на 1,5% выросло число законов прямого действия — до 63,4%, добавил он.

В последний день рабочей сессии депутаты одобрили следующие проекты законов:

Об обеспечении ВС

Законопроект об обеспечении Вооруженных сил РФ при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны предполагает, что юрлица будут не вправе отказываться от заключения ряда контрактов. «В связи с проведением специальной операции возникает потребность в быстром ремонте вооружения и военной техники и обеспечении материально-техническими средствами», отмечается в документе. «Обязаны компенсировать убытки». В Госдуме предложили США расплатиться за COVID-19 Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин считает, что США должны понести ответственность... 06 июля 16:57

Когда закон подпишет президент, правительство получит право расконсервировать мобилизационные мощности и объекты, а также право разбронировать материальные ценности госрезерва.

О призывах к действиям против безопасности РФ

Поправки устанавливают уголовную ответственность за призывы к действиям, направленным против безопасности России. Наказанием за такое преступление станут штрафы до полумиллиона рублей, лишение свободы на срок от двух до четырех лет, а если призывы будут распространяться через интернет или СМИ, то до пяти лет.

О госизмене

В законопроекте сказано, что госизменой будет считаться переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта. Нарушителям грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, а также штрафы в размере до 500 тыс. руб. Председатель Госдумы Володин пригрозил США возвращением Аляски в состав России США не должны распоряжаться российскими ресурсами за границей, потому что у России есть что... 06 июля 17:16

Также гражданам РФ, допущенным к гостайне и при этом выехавшим за пределы страны несмотря на то, что право на выезд для них было ограничено, грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Норма коснется и сотрудников, уже ушедших со службы, поскольку ограничения из-за допуска к гостайне действуют еще пять лет после увольнения.

Закон также вводит уголовную ответственность за участие россиян за пределами РФ в деятельности и организации работы нежелательной в России иностранной или международной неправительственной организации. До принятия закона наказание предусмотрено только за участие в таких НПО на территории России.

О биометрии россиян

Биометрические данные россиян разрешили передавать в Единую биометрическую систему, не получая от них разрешений. При этом передача биометрии будет происходит с обязательным уведомлением об этом ее владельца.

Закон вступит в силу 1 марта следующего года.

О наказании за опасное вождение

Согласно законопроекту, за повторное опасное вождение без водительского удостоверения будет грозить штраф до 250 тыс. руб., либо лишение свободы на срок до года. Нарушителям также запретят занимать определенные должности в течение двух лет. Госдума запретила расплачиваться за товары и услуги криптовалютой Нижняя палата российского парламента приняла закон о регулировании оборота цифровых финансовых... 06 июля 16:53

Если лишенный прав водитель причинил тяжкий вред другому человеку, то ему будет грозить уже до 5 лет принудительных работ с запретом конкретной деятельности в течение трех лет, либо от 3 до 7 лет лишения свободы.

Нарушившему ПДД водителю, по вине которого умер человек, может грозить от 5 до 12 лет. Если жертв несколько — до 15 лет.

Если человек с судимостью за оставление места происшествия, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью или смерть пострадавшего снова оказался за рулем автомобиля, его смогут наказать штрафом до 300 тыс. руб., либо лишением свободы до 2 лет и принудительными работами сроком на 2 года.

О засекречивании данных о золотовалютных резервах

В связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций информация о размерах золотого запаса и валютных резервов должна быть засекречена, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Принятая депутатами инициатива также предусматривает регулирование корпоративных отношений и введение ряда мер по регулированию финрынка.

О закрытии «контрсанкционной информации»

В третьем чтении также приняли норму об ограничении распространения в СМИ и интернете контрсанкционной информации — это любые сведения о совершенных и планируемых сделках во внешней торговле, если распространение таких данных может повлечь введение санкций против сторон сделки, россиян и российских компаний. Распространять их можно только с письменного согласия сторон сделки.

Требования не распространяются на руководителей и уполномоченных представителей органов госвласти, а также сотрудников Банка России.

О российском движении детей и молодежи

Движение должно будет содействовать проведению государственной политики в интересах детей и молодежи.

Цели движения — участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга детей, создание возможностей для их многостороннего развития и самореализации, подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе.

Первое пленарное заседание осенней сессии запланировано на 13 сентября.