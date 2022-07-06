«Отвечать нужно жестко и быстро». Болгария заблокировала деньги российского посольства

Посольство России в Болгарии не получило перевод на сумму $890 тыс., так как средства были заблокированы из-за антироссийских санкций Евросоюза. Как заявили в Минфине, блокировка была автоматической и в Софии не принимали никаких решений по этому поводу. В Совфеде призвали принять жесткие ответные меры. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Перевод на счет посольства России в Софии на сумму $890 тыс. заблокирован из-за ограничений Евросоюза. «...Перевод этих денежных средств остановлен, но сами счета не закрыты. Болгария не предпринимала никаких действий по этому поводу, все произошло автоматически на основании санкций ЕС», — сообщил кандидат на пост премьер-министра, исполняющий обязанности вице-премьера и министра финансов Асен Василев. «Будет поставлен вопрос о закрытии посольства». Москва может прекратить отношения с Софией Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова допустила возможность разрыва дипотношений... 01 июля 00:22

«Вопрос об исключении этих средств из санкционного пакета решается на уровне Еврокомиссии, когда поступит решение об их разблокировании, нами будут предприняты соответствующие действия», — добавил он.

В посольстве России подтвердили блокировку средств. Сотрудники диппредставительства уточнили, что эти деньги должны были выплатить дипломатам.

Границы глупости

Председатель болгарской парламентской группы партии «Есть такой народ» Тошко Йорданов назвал блокировку перевода «переходящим все границы глупости», «потому что не имеет ничего общего с тем, что мы являемся недружественным государством. У нас еще нет разорванных дипломатических отношений», — подчеркнул он.

По его мнению, после случившегося Москва имеет все основания для блокировки счетов болгарских дипломатов.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас призвал жестко ответить Болгарии на блокировку счетов посольства России.

«Чем дольше мы будем думать над ответом Болгарии, которая высылает дипломатов, теперь блокирует счета посольства России в Софии, тем более нагло правительство этой когда-то суверенной страны будет себя вести. Отвечать нужно жестко и быстро», — написал он в Telegram.

Россия продолжает дорожить «уже давно не существующими отношениями» во имя исторической памяти, которую «Болгария растоптала», подчеркнул Клишас.

Послы нон грата

Ранее источник «Известий» в дипломатических кругах сообщил, что Россия собирается закрыть свое посольство в Софии после высылки российских дипломатов из Болгарии, а болгарских дипломатов также выдворят с территории России.

«Россия закроет свое посольство [в Софии], нам технически не оставили выхода для дальнейшего функционирования. Болгария по наущению Запада прислала поименный список персон нон грата, где указаны в основном технические сотрудники: начальник службы безопасности, шифровальщик, уборщик, водители. Убрали 70 невзаимозаменяемых сотрудников, в посольстве остается пара десятков человек. Мы поступим зеркально», — подчеркнул собеседник газеты. «В порядке симметричного ответа». Россия высылает 40 немецких дипломатов Россия симметрично ответила на высылку российских дипломатов из Германии, объявив персонами нон... 25 апреля 19:25

28 июня власти Болгарии приняли решение выслать из страны 70 российских дипломатов и представителей технического персонала российских дипведомств. Исполняющий обязанности премьера Болгарии Кирилл Петков утверждал, что сотрудники посольства якобы были уличены в шпионаже, а «их дипломатическая роль была прикрытием». К 3 июля страну покинули около 200 человек (дипломаты и члены их семей).

Из-за высылки дипломатов закроется генеральное консульство в Русе, а в генконсульстве в Варне практически не остается сотрудников.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что посольство в Болгарии после высылки 70 дипломатов не может продолжать работать.

«Что касается фактического положения дел на земле, так сказать, то люди, которых Болгария незаконно выслала, объявила персонами нон грата, они, большая их часть, обеспечивали жизнедеятельность наших дипломатических миссий. Сейчас после этой выходки, совершенно незаконной, по оценке министерства иностранных дел [России], нормально работать посольство не в состоянии», — подчеркнул он.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в свою очередь призвал россиян «бойкотировать курорты Болгарии». «На Черном море Сочи выглядит на несколько порядков привлекательнее... Без русских никто из уважающих себя европейцев не поедет в Болгарию, предпочтя Кипр, Грецию, Турцию», — считает он.