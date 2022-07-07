Военная операция России на Украине. День 134-й

09:13

Бывший депутат Сейма Матеуш Пискорский полагает, что союзники по НАТО не поддержат Польшу в войне с Россией из-за Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пискорский подчеркнул, что Россия проводит специальную военную операцию на всей территории Украины, а это означает, что ввод польских войск даже в западные территории страны будет расцениваться как открытый конфликт с РФ.