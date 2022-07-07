«Премьер сошел с ума». Две трети британцев выступают за отставку Джонсона

Западные СМИ посвятили в четверг свои первые полосы премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Журналисты считают, что ему пора уйти в отставку. За уход Джонсона также выступили две трети британцев, среди которых – писательница Джоан Роулинг и главный мышелов резиденции премьера – кот Ларри.

«Последняя битва»

«Джонсон сражается за свою жизнь», «Вам придется испачкать свои руки в крови, чтобы избавиться от меня», «Отчаявшийся, заблуждающийся премьер цепляется за власть» — такими заголовками на первых полосах пестрят мировые СМИ в четверг.

The Guardian оценивает попытку Бориса Джонсона удержаться у власти как «отчаянную» и «ошибочную». В статье говорится, что премьер-министр «увяз в беспрецедентном противостоянии» со своим кабинетом.

По мнению редакции Daily Telegraph, Джонсон «смертельно ранен» после среды — дня, «не похожего ни на что в современной политической истории», когда в отставку ушли около 50 сотрудников правительства страны. В статье также говорится о перспективах вынесения премьеру второго вотума недоверия. Авторы материала полагают, что глава кабинета министров наберет лишь 65 голосов из 360.

The Times констатирует, что Джонсон «сражается за свою жизнь» после «дня хаоса». Газета отметила, что даже ближайшие соратники начинают отворачиваться от премьера. Издание также опубликовало карикатуру, на которой Джонсон лежит в гробу, подняв руку и спрашивая: «Могу я оставить обои?»

Журналисты Financial Times рассуждают о скорости, с которой авторитет Джонсона «иссяк». По мнению редакции, теперь премьер – «усохшая фигура». В статье говорится, что

его уход «давно назрел» — после нескольких месяцев «дрейфа и беспорядка», когда инфляция приближается к 11%, а миллионы людей беспокоятся о том, как свести концы с концами.

«Борис наблюдает за мятежом» — гласит заголовок Daily Mail. Авторы статьи отмечают, что Джонсон защищается своей победой на выборах в 2019 году и «строит окопы для драки». А в редакции Daily Mirror уверены, что «пришло время опустить занавес» для премьерства Джонсона. А его попытки удержаться на посту расценивают как проявление «высшего тщеславия» и «оскорбление страны». «Последнее, что нужно стране, — это выборы». Почему от Бориса Джонсона бегут министры Британские чиновники массово уходят в отставку, заявляя о несогласии с действиями... 06 июля 23:11

Daily Express сообщает, что это его «последняя битва», а сам премьер предупредил свою партию, чтобы она «поддержала его или столкнулась с политическим забвением». «Вам придется окунуть руки в кровь», чтобы избавиться от премьер-министра — пишет Sun со ссылкой на неназванного союзника Джонсона. Другой источник сказал изданию, что премьер «сошел с ума».

«Пойти ко дну вместе с кораблем»

«Я не собираюсь уходить в отставку, и, откровенно говоря, последнее, что нужно этой стране, — это выборы», — подчеркнул Джонсон в среду. Он напомнил, что получил мандат по результатам выборов 2019 года, на которых победил с подавляющим большинством голосов.

Две трети британцев выступают за отставку Джонсона, показал накануне опрос YouGov (британская компания, занимающаяся социологическими и маркетинговыми исследованиями). Этого мнения придерживаются даже избиратели-консерваторы и те, кто проголосовал за выход Великобритании из Европейского союза.

Британская писательница Джоан Роулинг также призвала премьера покинуть должность.

«Боже милостивый. Когда твоя лопата начинает плавиться от палящего жара земного ядра, прекращай рыть [себе могилу]», — написала она в соцсетях, добавив к посту хештег #JohnsonMustGo («Джонсон должен уйти»). Скандал с британским политиком вошел в сотню самых популярных мемов года Бывший министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок оказался в списке ста самых популярных мемов страны... 08 декабря 15:22

Уход в отставку премьер-министра «поддержал» и главный мышелов его резиденции — кот Ларри, которого взяли из приюта в 2011 году. В Twitter-аккаунте кота появилось объявление, в котором говорится, что он больше не может жить в одном доме с нынешним премьер-министром: «Либо он уйдет, либо я».

Но Джонсон «был бы счастлив пойти ко дну вместе с кораблем», считают в редакции The Washington Post.

«Джонсон, начавший премьерство с исторической победы на выборах, заигрывает с возможностью завершить его историческим поражением. Это почти благородно. Премьер-министр, который, казалось, никогда серьезно не относился к этой должности, теперь борется за то, чтобы удержаться на ней», — говорится в статье.

Авторы материала считают, что бывшие сторонники Джонсона теперь предпочли бы, чтобы он ушел в отставку, а внутренне соревнование за кресло премьера «могло бы состояться без выборов».

В статье Independent говорится, что, хотя Джонсон «в безопасности» еще на год после вотума недоверия в прошлом месяце, его противники могут изменить правила и провести второй вотум недоверия уже в конце июля.

«В качестве альтернативы депутаты-консерваторы могли бы объединиться с оппозицией, чтобы победить его в вотуме недоверия, выдвинутым Палатой общин, — но на это они обычно очень неохотно идут», — отмечается в материале.