Запрещать и контролировать: Литва отказала в отдельной дороге для транзита товаров в Калининград

Советник президента Литвы Аста Скайсгирите завила, что балтийская республика не допустит строительства на своей территории зеленого коридора в Калининград для транзита товаров, которые попали под антироссийские санкции ЕС. Ранее глава Калининградской области предложил построить дорогу, ограниченную забором, чтобы перевозить товары из российских регионов.

Власти Литвы не разрешат проводить зеленые коридоры для перевозки грузов в Калининградскую область из российских регионов через территорию своей страны. Об этом заявила советник президента балтийской республики Аста Скайсгирите в эфире национального радио LRT.

«Необходимо не только запрещение транзита грузов из санкционного списка, но и контроль. Поэтому, когда в публичном пространстве кто-то говорит о зеленых коридорах, мы подчеркиваем: не может быть и мысли о том, чтобы Литва не контролировала, что происходит на ее территории», – подчеркнула она.

По словам Скайсгирите, Литва не предпринимала никаких несогласованных действий – власти исполняют предписанные ЕС антироссийские санкции: «Это дело не Литвы и Калининграда, а ЕС и России».

Также сегодня, 7 июля, депутат сейма Литвы Лайма Люция Андрикене сообщила об обсуждении в законодательном собрании страны выдачи разовых разрешений на транзит в Калининградскую область цемента. Санкции в отношении этого материала вступят в силу в воскресенье, 10 июля.

«Никаких квот или тому подобного быть не может... Такое поведение ЕС было бы логичным и не трактовалось бы как ослабление санкций против Российской Федерации», — утверждает Андрикене.

Двумя днями ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил один из вариантов решения проблем с транзитом товаров, попавших под санкции. По его мнению, следует создать сухопутный коридор без возможности выезда на территорию Литовской Республики.

Алиханов отметил, что эту дорогу для автомобилей (грузовиков и легковушек) и поездов можно ограничить специальным забором.

«Подобные вещи были связаны с западноберлинским транзитом [до объединения ГДР и ФРГ]. Подобные вещи можно было бы применять в новых договоренностях и по калининградскому транзиту, я уверен», – сказал глава региона в эфире программы «60 минут».

18 июня Литва сообщила, что прекращает пропускать через свою территорию транзит товаров, попавших под санкции ЕС, из российских регионов в Калининград. Ограничения коснулись грузовых автоперевозок и транзита по железной дороге.

Российская сторона считает такие меры незаконными и противоречащими международным договоренностям. Но в Литве и ЕС настаивают: действия литовских властей соответствуют санкционному режиму. Тем не менее Литва обратилась в Еврокомиссию с просьбой составить пояснительную записку по ситуации. Пока ЕК не дала разъяснений, пишет ТАСС.

При этом ранее агентства Bloomberg и Reuters, ссылаясь на источники, сообщали, что власти ЕС могут разрешить транзит в Калининград через Литву, но в Вильнюсе считают, что такое решение противоречило бы санкциям против России, пишет «Коммерсантъ».

Пока единственная альтернатива сухопутным перевозкам грузов в Калининград — морской путь. Он идет в обход территории Литвы. По словам губернатора Калининградской области, для поставок по морю может понадобиться 22 судна разного типа для ввоза и вывоза товаров из региона.

Алиханов отметил, что сейчас власти региона ждут политического решения по вопросу транзита грузов. При этом морской транзит, как посчитали в Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», в среднем обойдется на 30% дороже, чем наземные перевозки.

Пока российские власти продумывают ответные меры для Литвы. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что, помимо запрета ввоза и вывоза товаров в РФ через Прибалтику, который ранее предложили региональные власти, есть и другие меры.

«Естественно, регион и его руководство тоже формулируют свои предложения к возможным действиям. Если иные методы окажутся безрезультатны, это вполне нормальная практика», – сказал Песков, подчеркнув, что ситуация в Калининграде «чрезвычайно важна» для Кремля.

Он добавил, что власти России проводят «интенсивную работу» для решения этой проблемы. «И по-прежнему, естественно, мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему», – подчеркнул представитель президента России.

В то же время спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что ответные меры должны быть чувствительными. Но она не стала называть, какими именно.

«Тем не менее мы предупредили Литву и Европейский союз о возможных наших мерах. Внимательно следим за этой ситуацией. Надеемся, что все же возобладает разум, будут найдены политико-юридические решения, которые не будут препятствовать перевозке грузов в Калининград», – добавила она.