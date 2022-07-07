Запрещать и контролировать: Литва отказала в отдельной дороге для транзита товаров в Калининград

Власти Литвы не разрешат проводить зеленые коридоры для перевозки грузов в Калининградскую область из российских регионов через территорию своей страны. Об этом заявила советник президента балтийской республики Аста Скайсгирите в эфире национального радио LRT.
«Необходимо не только запрещение транзита грузов из санкционного списка, но и контроль. Поэтому, когда в публичном пространстве кто-то говорит о зеленых коридорах, мы подчеркиваем: не может быть и мысли о том, чтобы Литва не контролировала, что происходит на ее территории», – подчеркнула она.
По словам Скайсгирите, Литва не предпринимала никаких несогласованных действий – власти исполняют предписанные ЕС антироссийские санкции: «Это дело не Литвы и Калининграда, а ЕС и России».
Также сегодня, 7 июля, депутат сейма Литвы Лайма Люция Андрикене сообщила об обсуждении в законодательном собрании страны выдачи разовых разрешений на транзит в Калининградскую область цемента. Санкции в отношении этого материала вступят в силу в воскресенье, 10 июля.
«Никаких квот или тому подобного быть не может... Такое поведение ЕС было бы логичным и не трактовалось бы как ослабление санкций против Российской Федерации», — утверждает Андрикене.
Двумя днями ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил один из вариантов решения проблем с транзитом товаров, попавших под санкции. По его мнению, следует создать сухопутный коридор без возможности выезда на территорию Литовской Республики.
Алиханов отметил, что эту дорогу для автомобилей (грузовиков и легковушек) и поездов можно ограничить специальным забором.
«Подобные вещи были связаны с западноберлинским транзитом [до объединения ГДР и ФРГ]. Подобные вещи можно было бы применять в новых договоренностях и по калининградскому транзиту, я уверен», – сказал глава региона в эфире программы «60 минут».
18 июня Литва сообщила, что прекращает пропускать через свою территорию транзит товаров, попавших под санкции ЕС, из российских регионов в Калининград. Ограничения коснулись грузовых автоперевозок и транзита по железной дороге.
Российская сторона считает такие меры незаконными и противоречащими международным договоренностям. Но в Литве и ЕС настаивают: действия литовских властей соответствуют санкционному режиму. Тем не менее Литва обратилась в Еврокомиссию с просьбой составить пояснительную записку по ситуации. Пока ЕК не дала разъяснений, пишет ТАСС.
При этом ранее агентства Bloomberg и Reuters, ссылаясь на источники, сообщали, что власти ЕС могут разрешить транзит в Калининград через Литву, но в Вильнюсе считают, что такое решение противоречило бы санкциям против России, пишет «Коммерсантъ».
Пока единственная альтернатива сухопутным перевозкам грузов в Калининград — морской путь. Он идет в обход территории Литвы. По словам губернатора Калининградской области, для поставок по морю может понадобиться 22 судна разного типа для ввоза и вывоза товаров из региона.
Алиханов отметил, что сейчас власти региона ждут политического решения по вопросу транзита грузов. При этом морской транзит, как посчитали в Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», в среднем обойдется на 30% дороже, чем наземные перевозки.
Пока российские власти продумывают ответные меры для Литвы. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что, помимо запрета ввоза и вывоза товаров в РФ через Прибалтику, который ранее предложили региональные власти, есть и другие меры.
«Естественно, регион и его руководство тоже формулируют свои предложения к возможным действиям. Если иные методы окажутся безрезультатны, это вполне нормальная практика», – сказал Песков, подчеркнув, что ситуация в Калининграде «чрезвычайно важна» для Кремля.
Он добавил, что власти России проводят «интенсивную работу» для решения этой проблемы. «И по-прежнему, естественно, мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему», – подчеркнул представитель президента России.
В то же время спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что ответные меры должны быть чувствительными. Но она не стала называть, какими именно.
«Тем не менее мы предупредили Литву и Европейский союз о возможных наших мерах. Внимательно следим за этой ситуацией. Надеемся, что все же возобладает разум, будут найдены политико-юридические решения, которые не будут препятствовать перевозке грузов в Калининград», – добавила она.