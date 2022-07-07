Зумеров приведут в Движение. Зачем России понадобилась новая молодежная организация

Государственная дума на этой неделе приняла в третьем чтении окончательную версию законопроекта «О российском движении детей и молодежи». «Газета.Ru» поговорила с авторами документа, чтобы понять, чем будет отличаться новая организация от ее предшественников, и какие цели преследует новое движение.

Создание нового молодежного движения анонсировали 19 мая — именно в эту дату Советский Союз праздновал День пионерской организации, которой в этом году исполнилось бы 100 лет.

После роспуска организации в 1991 году, на постсоветском пространстве неоднократно предпринимались попытки переосмыслить концепцию молодежного движения. В Белоруссии, к примеру, концептуально менять ничего не стали, и в стране по сей день работает Белорусская Пионерская Республиканская Организация (БПРО).

В России же молодежное движение в разные годы принимало разные формы. Члены «России молодой» занимались политическим активизмом и провозглашали главной целью борьбу с молодежными пороками и влиянием Запада. Активисты движения «Наши» преследовали более глобальные цели — формально члены организации выступали за кадровую модернизацию страны и построение гражданского общества. В конечном счете, ни одно из этих массовых молодежных движений не дожило до наших дней. В ряде случаев участники становились фигурантами уголовных дел.

Из ныне существующих молодежных организаций, масштабами деятельности выделяется «Российское движение школьников», которое входит в состав Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), а также военно-патриотическая организация «Юнармия», шефство над которой осуществляет Министерство Обороны РФ.

Отличительной особенностью этих движений является акцент на волонтерской деятельности, которая приобрела новое значение с началом пандемии COVID-19. В случае с новой организацией, инициатива по созданию нового движения, пусть и формально, также принадлежит выходцам из волонтерского движения, которые усердно набирали политический вес в последние несколько лет. Именно им, по крайней мере в публичной плоскости, поручено формировать молодежную политику в России на годы вперед.

Один из авторов законопроекта о новом молодежном движении, депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Артем Метелев, в разные годы участвовал в различных волонтерских и студенческих движениях. В частности, Метелев состоял в «Союзе Добровольцев России», откуда затем перешел в «Молодую Гвардию». С 2017 по 2021 год он занимался молодежной политикой в Общественной палате, а сейчас председательствует в комитете Госудмы. Сфера ответственности та же — молодежная политика.

По словам Метелева, новое движение будет отличаться от своих предшественников прежде всего отсутствием приверженности к государственной идеологии.

«Новое движение не будет политической организацией. Единственная идеологическая ценность организации — это Россия и любовь к стране, а также максимальное вовлечение детей в развитие страны. Второе отличие — работа организации на добровольных началах. Мы не будем ни в коем случае загонять туда детей.

Должен быть набор интересных проектов, чтобы школьники сами захотели присоединиться к движению», — заявил депутат в разговоре с «Газетой.Ru».

Метелев также отметил, что на сегодняшний день в стране есть большое количество компаний и фондов, которые хотели бы работать с детьми.

«Наша задача — систематизировать эту работу, чтобы у детей был равный доступ к возможностям. И когда движение поможет обрести им цель в жизни или профессию — наши партнеры смогут помочь им», — отметил Метелев.

В то же время авторы законопроекта уверены — то количество детей, которое на сегодняшний день вовлечено в деятельность существующих молодежных организаций, недостаточно.

«Мы смотрели, как развиваются запущенные ранее проекты. Прошло пять лет, и за это время охват составил 3-4 млн детей, а их в стране 18 млн. Принцип, заложенный в работу этих организаций, объективно не сработал. То есть сработал, но на определенную аудиторию.

Наша цель — охватить абсолютное большинство детей. Многие проекты действуют разнонаправленно. А мы с помощью федерального закона сможет упорядочить этот процесс. Работа будет организована в рамках пространства Движения», — рассказал Метелев.

Аналогичного мнения придерживается коллега Метелева, первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Максим Гулин.

«Ребят, которые учатся в школах и системе среднего профессионального образования, насчитывается около 18 млн. А в детско-юношеских организациях — около 3,5 млн. Многие остаются незадействованными в каких-то движениях. Наше движение, так скажем, создается, чтобы всех задействовать по максимуму», — рассказал «Газете.Ru» Гулин.

Какие цели преследует Движение

В документе законопроекта сказано, что Движение, помимо всего прочего, будет «оказывать содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи», а также готовить юных граждан к «полноценной жизни в обществе, включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей». В разговоре с «Газетой.Ru» Метелев рассказал о своем понимании «интересов детей».

«Социологические исследования показали нам, что первое, чего хочет молодой человек, — это получить достойную работу. Даже в школьном возрасте ребята уже хотят зарабатывать.

Для этого нужны программы стажировок, временного трудоустройства и курсы профориентации. Люди также хотят путешествовать, но не всегда хватает средств. Движение создается, чтобы удовлетворить эти потребности», — объяснил Метелев.

Что касается традиционных ценностей, о которых говорится в законопроекте, они, по словам депутата, «просты, но принципиальны» для нового движения.

«Первая ценность — любовь к своей родине. Уважительное отношение к стране, активная позиция по решению проблем. Уважение к старшим и к истории страны. Необходимо воспитать такое отношение друг к другу, чтобы всегда приходить на помощь — как в «Тимуре и его Команде». Мы имеем в виду те ценности, которые помогут человеку реализоваться как личности. Здесь нет никакой политики, и ее не будет. Движение — это социальный лифт», — заявил депутат.

В представлении еще одного автора законопроекта, заместителя председателя Госдумы Бориса Чернышова, новое движение должно создать новые возможности для подрастающего поколения граждан.

«Основная цель — создание возможности для каждого ребенка, вне зависимости от региона, социального положения и обеспеченности школы. Надо сделать так, чтобы ребенок мог реализовать себя. Чтобы идеи детей были услышаны. Нам важно, чтобы школьники нашли друзей в стране», — заявил Чернышов.

Особое внимание на межличностные отношения внутри школ обращает внимание депутат Гулин. Он убежден — Движение должно создать такую среду, в которой учащиеся разных возрастов смогут чаще взаимодействовать между собой.

«У нас [в школах] нет общности среди учащихся — нету вертикальных и горизонтальных коммуникаций. Школьники не знакомы ни со своей параллелью, ни со старшеклассниками. Отчасти движение должно решить эту проблему. Школьники должны чаще общаться между собой. Разные формы взаимодействия между старшеклассниками и младшими классами создадут общий костяк. На выходе они станут командой», — рассказал Гулин.

Современные выпускники зачастую не знают, чем они хотят заниматься в будущем, уверен депутат Гулин, который также видит в Движении способ улучшить качество профориентации. По словам зампреда Комитета Госдумы по просвещению, новая организация способна помочь учащимся определиться с профессией.

«Профориентация страдает. Детям нужны наставники — люди, которые уже состоялись. Ими могут стать родители, предприниматели или политические деятели, которые не будут заниматься профориентацией для цифр. Когда к ребятам приходит практик, человек со станка, профориентация становится качественно лучше», — добавил депутат.

Еще одна цель Движения — помочь школам обзавестись финансовыми партнерами, рассказал Гулин.

«Возможно, состоятельные родители смогут подключиться и помочь школе. И это вроде бы решение финансовой проблемы. Плюс, родители сейчас приходят в школы и много требуют от учителей. И коммуникации меду родителями и учителями — попросту нету. Школы отбиваются от родителей. Допускаю, что деятельность Движения создаст форму включения инициативных родителей в работу с детьми», — сказал Гулин.

«Движение должно объединить всех детей в стране, — продолжил депутат. Когда это поколение закончит школу — у них будет объединяющая скрепа в виде причастности к Движению. Мы слышим, как некоторые представители старшего поколения сожалеют, что они не были пионерами. Но те, кто был участником этого движения, тепло об этом всем вспоминают — как об очень важной скрепе», — обратил внимание Гулин.

Депутат, впрочем, не согласился с утверждением, что нынешние выпускники способны сохранять отношения и без участия сторонних организаций.

«Посмотрите на регионы. Города с населением по 50-60 тыс. Школы по 400 учеников — маленькие школы, в которых не хватает педагогов. Там есть сложности с реализацией учебной программы. Движение должно решить эту проблему. Не в тех школах, где все хорошо, а в проблемных. Картина меняется от региона к региону. Больше половины школ — не лучшего качества. Движение должно привнести в такие школы энергию и новые формы подачи материала», — аргументировал депутат.

Президентская структура

Особый интерес вызывает структура нового движения, которое, по утверждениям авторов законопроекта, должно управляться самими детьми.

Высшим руководящим органом является Съезд, уполномоченный утверждать Устав и определяющие документы движения. Съезд созывается не реже, чем один раз в два года по требованию правления Движения, чей состав утверждается Координационным советом.

Высшей управленческой единицей будет Наблюдательный Совет, который, помимо формирования Координационного совета, определяет приоритетные направления использования денежных средств и имущества Движения, утверждает повестку дня заседания Съезда и разрабатывает рекомендации руководящим органам Движения. Во главе Наблюдательного Совета стоит президент России, говорится в законопроекте.

Авторы законопроекта считают, что наличие у Совета определяющих полномочий вызвано большим объемом задач, стоящих перед движением на начальном этапе.

По словам Бориса Чернышова, на этапе формирования Движения Наблюдательному совету необходимо проделать большую работу.

«Все абсолютно нормально. Особенно в период становления и строительства. С течением времени, когда дети определят круг полномочий на своем уровне и определятся с названием, закон может видоизменятся. Со временем движение может стать более автономным. Оно и так по своему духу независимо, поскольку сами школьники будут многое определять», — сказал депутат Чернышов.

Артем Метелев согласен, что президент наделен сильными полномочиями в рамках Движения. Депутат обуславливает это тем, что президент зачастую принимает важные решения для развития молодежной политики.

«Он постоянно встречается с молодежью и в ходе встреч принимаются важные решения. Здесь будет точно так же. Закладываем такие полномочия [для президента] понимая, что глава государства будет его возглавлять. Было бы странно, если бы он возглавлял формальную структуру. Но реальная работа будет продолжаться и без президента. Дети будут формулировать запрос, формировать повестку для главы государства, чтобы затем вовлечь всех участников Движения в работу», — отметил Метелев.

Как понять поколение Z

Авторы законопроекта последовательно акцентируют внимание на работе со школьниками — представителями поколений Z и Альфа, родившимися в период с 1997 и с 2010 года соответственно. Опрошенные «Газетой.Ru» парламентарии по-разному характеризуют эти поколения, но согласны в одном — и зумеры, и представители «Альфы» нуждаются в государстве, способном помочь им самореализоваться.

«Главное — это быть честным, — рассуждает Артем Метелев о потребностях современной молодежи. И люди, которые родились в нулевых — для них ценности справедливости и искренности очень важны. У сегодняшней молодежи существует запрос на справедливость.

Для них важны защита прав людей, животных, окружающей среды. Они хотят ввести здоровый образ жизни. Наша страна давно шла к этим ценностям общество взрослеет морально».

«Сегодняшние зумеры талантливы, не привязаны к конкретному месту, путешествуют. Их желание реализоваться гораздо выше, чем у старших. У них нет этих советских барьеров — «высоко не прыгай», «вперед не лезь» и так далее. Они родились в современной стране, где все доступно. Они идут вперед, не оглядываясь назад. Наша задача помочь им пройти по этой дороге», — резюмировал депутат.

По словам Бориса Чернышова, как и у любого поколения, зумеры мечтают широко, а именно — о создании государства, в котором их слышат и понимают; осознают их особенности и многообразность.

«Самая важная вещь — их желание реализовать свой потенциал, и важно создать для них безбарьерную среду, где они смогут вместе в одном коллективе творить. Вот человек, творец 2.0 — это как раз поколение Z», — сказал Чернышов.