Умер Синдзо Абэ: что он значил для Японии и России

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи, 14 ноября 2018 года

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ трагически погиб в результате покушения. «Газета.Ru» рассказывает, как складывалась карьера Абэ после отставки с премьерского поста и что могло спровоцировать покушение на одного из крупнейших японских политиков современности.

«Мы думали, это фейерверк»

Злоумышленнику понадобилось два выстрела, чтобы свалить бывшего японского премьера на землю. Через несколько секунд он и сам окажется придавленным к асфальту охранниками Абэ, которые по неизвестным пока причинам подпустили убийцу на расстояние атаки.

То, что некоторые очевидцы приняли за фейерверк, оказалось выстрелом из самодельного оружия. Курок спустил 41-летний житель Нары Тецуя Ямагами — на допросе в полиции мужчина признался, что убил экс-премьера, поскольку был не доволен его политикой.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время своего выступления в июне текущего года Подозреваемый в стрельбе в экс-премьера Японии Синдзо Абэ во время задержания, 8 июля 2022 года Задержание подозреваемого в стрельбе в экс-премьера Японии Синдзо Абэ, 8 июля 2022 года Вид сверху на место, где было совершено покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, 8 июля 2022 года Полную галерею можно посмореть

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Доктор политологических наук, профессор Университета Такусёку, Василий Молодяков тем не менее уверен: убийца — психически нестабильный человек, и политика здесь ни при чем.

«Ни о каких политических мотивах говорить не приходится, хоть они и могли быть в голове у покушавшегося. Стрелок — явно человек фрустрированный. У него могли быть какие-то личные счеты с Абэ.

Скажем так, здесь явно нет заговора. В Японии иногда случается так, что люди с ножами бросаются на других. Происходит это редко и сразу попадает в национальные новости — это всегда из ряда вон выходящая ситуация», — сказал Молодяков в разговоре с «Газетой.Ru».

Доцент МГИМО Владимир Нелидов в комментарии «Газете.Ru» также призвал не искать в случившимся конспирологический след.

»[Убийца] просто сумасшедший. Конспирологию строить не имеет смысла, поскольку нет для этого оснований. Да, Абэ оставался влиятельным политиком, говорили о его теневом влиянии. Но политический террор в сегодняшней Японии, на мой взгляд, невозможен. Сейчас попросту нет каких-то заметных ультранационалистических сил, которые могли это сделать», — объяснил Нелидов. Прерванная речь. На экс-премьера Японии Синдзо Абэ совершено покушение Покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершил 40-летний Тэцуя Ямагами, бывший моряк... 08 июля 12:33

Абэ после отставки

Синдзо Абэ ушел в отставку с поста премьер-министра 28 августа 2020 года из-за обострившихся проблем со здоровьем. Впрочем, на этом его политическая карьера не закончилась. В ноябре 2021 года Абэ возглавил крупнейшую фракцию в родной Либерально-Демократической Партии (ЛДП) и все это время занимал депутатское кресло в японском парламенте.

По словам Василия Молодякова, даже по прошествии двух лет с момента отставки Абэ оставался одним из самых влиятельных политиков Японии.

«Он не растерял политический вес и остался одним из главных политических тяжеловесов современной Японии. Абэ был очень узнаваемым политиком во всех смыслах этого слова.

На многих политических плакатах в Японии можно увидеть тандем популярных политиков с новичками — это значит, что известный политик рекомендует человека, как представителя своей фракции. Так вот лицо Абэ регулярно появлялось на таких плакатах», — объяснил профессор Университета Такусёку Молодяков.

С ним согласен доцент МГИМО Нелидов.

«Когда Фумио Кисида стал новым премьером, многие допускали, что на это повлияли такие влиятельные люди, как Абэ. И даже в новой структуре власти у него сохранялся большой аппаратный вес, хотя он и был обычным депутатом парламента», — сказал Нелидов.

Синдзо Абэ (21 сентября 1954 — 8 июля 2022) Синдзо Абэ в Токио, 20 сентября 2006 г. Бывший Премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми и Синдзо Абэ, 2004 год Синдзо Абэ в Токио во время военного парада, 2012 год Синдзо Абэ повторно утвержден в должности премьер-министра Японии, 26 декабря 2012 года Полную галерею можно посмореть

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Главные достижения

Премьер-министр придерживался правоцентристских взглядов и последовательно выступал за сближение Японии и США. Но главным достижением Синдзо Абэ в премьерском кресле стала стабилизация внутриполитической обстановки в стране, считает Василий Молодяков.

«Он побил рекорд пребывания на посту премьера и сумел стать великолепным дирижером процессов во внутренней политике.

Японским политическим деятелям традиционно недостает лидерских качеств, и их в этом часто обвиняют. Абэ, напротив, — был лидером.

Учитывая особенности политической культуры Японии, им нужен не президент, а дирижер, который слажено руководит работой своего правительства. Синдзо Абэ справился с этой задачей», — отметил Молодяков.

Профессор Университета Такусёку также обратил внимание, что до Абэ политическая жизнь в Японии пребывала в состоянии турбулентности из-за частой смены премьеров.

«Под руководством Абэ Япония жила нормально. В течение восьми лет ему удавалось обеспечивать нормальное функционирование второй экономической державы мира по многим параметрам, что уже неплохо. И при этом он соблюдал нормы партийной демократии и уравновешивал борьбу фракций внутри ЛДП. Кроме того, он практически лишил оппозицию шансов на смену политического режима», — сказал Молодяков. Что ждет Россию и Украину после отставки Бориса Джонсона Объявивший об отставке с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон задержится на этой... 08 июля 12:32

Вклад в отношения с Россией

Особое место в политической карьере Синдзо Абэ занимает курс на достижение мирного договора с Россией. Лучше всего о стремлениях Абэ говорит количество встреч с российским президентом Владимиром Путиным — политики встречались почти 30 раз. Впрочем, странам так и не удалось достичь консенсуса по принципиальному вопросу — судьбе Южных Курил, чей суверенитет активно оспаривается Японией.

Абэ удалось существенно продвинуть японо-американские отношения, но в отношениях с Россией он потерпел неудачу, говорит доцент МГИМО Владимир Нелидов.

«К концу его срока уже стало понятно, что компромисса не будет. Да, его премьерство войдет в историю как период потепления в отношениях двух стран. Но если двигателем переговорного процесса является только общение на высшем уровне, то этого недостаточно, что и показал опыт многочленных встреч Абэ и Путина, которые по большей части остались формальностью», — резюмировал Нелидов.

Профессор Молодяков в свою очередь высоко оценил качество российско-японских отношений во время правления Синдзо Абэ.

«Он искренне старался улучшить отношения с Москвой. Да, Абэ произносил красивые слова о том, что обещал отцу решить проблему. Но дело было не только в возвышенных соображениях. Это был и политический пиар. Впрочем, все понимали, что этого не выйдет. Но старался он довольно искренне. То, что со стороны казалось маленькими шагами, на самом деле было прогрессом. В частности, отказ Токио от официальной формулировки про оккупацию Южных Курил стал колоссальным шагом вперед», — объяснил профессор Молодяков.

«Один японский политик говорил, что в Японии нет серых кардиналов, поскольку они все — серые. Так вот Абэ никогда серым не был. Он хорошо говорил на публике и хорошо держался. Уверен, что он запомнится — в отличие от многих своих современников. Деятельность Абэ — это актив российско-японских отношений», — резюмировал политолог.