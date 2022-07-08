Мария Захарова, патриарх Кирилл и Екатерина Андреева. Кто еще попал под канадские санкции

Оттава расширила санкции против Москвы, введя ограничительные меры против патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и представителя МИД России Марии Захаровой. В санкционный список также попали Первый канал, ВГТРК, агентство ТАСС, RT, Sputnik и другие российские СМИ. Кроме того, правительство Канады вводит запрет на импорт из России золота и изделий из него. Москва неоднократно называла санкции нелегитимными и произвольными.

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«Министр иностранных дел Мелани Жоли сегодня во время встречи министров иностранных дел G20 на Бали объявила о дополнительных санкциях в связи с незаконным и неоправданным вторжением России на Украину», — заявили в пресс-службе МИД Канады.

Рестрикции затронули в том числе патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Владимира Гундяева), главу Минцифры Максута Шадаева, руководителя Роскомнадзора Андрея Липова, нескольких его заместителей, а также представителя МИД Марию Захарову и представителя МВД Ирину Волк.

«Канада привержена борьбе с дезинформацией, где бы и когда бы она ни обнаруживалась. Сегодня мы заявляем тем, кто занимается обманом: вы будете привлечены к ответственности. Канада поддерживает Украину», — указало министерство.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на включение в санкционные списки Канады. «Я думала, я уже в них давно», — отметила дипломат. Она также сказала, что «санкции против патриарха могли ввести только сатанисты».

В новый список ограничений попали директор ВГТРК Олег Добродеев, журналистка Ольга Скабеева, бизнесмен Александр Лебедев, тележурналист Аркадий Мамонтов, кинорежиссер Тигран Кеосаян, обозреватель «Россия сегодня» Петр Акопов и телеведущая Екатерина Андреева, которая с 1998 года ведет программу «Время» на «Первом канале».

Канада также ввела санкции против бывшего главы «Яндекса» Тиграна Худавердяна.

Он с 2019 года занимал пост управляющего директора группы компаний «Яндекса» и входил в совет директоров, а гендиректором стал в середине марта после ухода Елены Буниной. Она уехала работать HR-директором в израильском офисе компании и заявила, что не планирует возвращаться в Россию, поскольку выступает против военной операции.

Худавердян попал под санкции ЕС и Великобритании в день назначения его на пост гендиректора.

Санкции в отношении СМИ и юрлиц

Канадское правительство также объявило о введении рестрикций против Россотрудничества и Роскомнадзора, «Национальной Медиа Группы» и компании «Газпром Медиа».

СМИ из черного списка Канады:

▪️Первый канал;

▪️телеканал «Россия-1»;

▪️ВГТРК;

▪️телеканал «Россия 24»;

▪️телекомпания НТВ;

▪️ТАСС;

▪️«Смотрим»;

▪️«Вести.ру»;

▪️«Спутник»;

▪️RT;

▪️Regnum.

Помимо персональных рестрикций канадское правительство ввело запрет на торговлю российским золотом. Санкции введены в отношении «некоторых золотых товаров из России». Согласно документу, канадские компании не смогут приобретать немонетарное и монетарное золото, а также ювелирные изделия, содержащие этот металл.

Ранее Великобритания, США, Канада и Япония объявляли, что введут запрет на импорт золота из России.

Оттава ввела ограничительные меры в ответ на военную операцию России на Украине. Ограничения запрещают канадским гражданам и организациям предоставлять какие-либо товары подсанкционным лицам и оказывать услуги. Также санкции включают заморозку российских активов в Канаде.

Кто вводил санкции против патриарха

Канада стала второй страной, которая ввела санкции против патриарха Кирилла. В середине июня Лондон внес его в санкционные списки за «явную поддержку российской военной агрессии на Украине». Патриарх Кирилл: Россия не сделала никому ничего плохого, на нее нападают из зависти Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Россия не сделала никому ничего плохого, в мире... 03 июля 16:31

За несколько месяцев спецоперации патриарх неоднократно затрагивал в своих проповедях тему военных действий. Он заявил, что Россия никогда не нападала на другие государства, а «только защищала свои рубежи»

Тогда в РПЦ назвали британские санкции «абсурдными и бесперспективными попытками» запугать патриарха или заставить его отказаться от своих убеждений.

В свою очередь МИД РФ заявил, что Лондон пошел на такой шаг из-за «беспомощности» и «страха», основанного «на отсутствии реальных ценностей и морали». Комментируя действия Великобритании, представитель дипведомства Мария Захарова отметила, что британские власти «уже не понимают, насколько это инфернально звучит — включить православного патриарха в их черный список».

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков указал, что Россия не обсуждает с Канадой какие-либо аспекты, связанные с санкциями.

«Санкции нелегитимны, они являются грубым нарушением международного права, они абсолютно произвольные», — подчеркнул дипломат.

Москва ранее заявляла, что считает западные санкции незаконными и будет на них отвечать. Так, российский МИД в марте запретил въезжать в страну более 300 гражданам Канады, в том числе премьеру Джастину Трюдо, главе МИД Канады Мелани Жоли и министру национальной обороны Аните Ананд. Позднее список неоднократно расширялся, в него попали супруга премьера Софи Трюдо, руководство вооруженных сил страны, а также несколько федеральных и региональных чиновников.