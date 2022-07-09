Военная операция РФ на Украине. День 136-й

❗️Войска ЛНР, ДНР и РФ взяли штурмом село Григорьевка под Северском в Донецкой Народной Республики, где расположен укрепрайон Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщил ТАСС помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
Транзит российского газа через территорию Украины может составить около 40 млн кубометров в сутки, следует из данных Оператора ГТС Украины.
Армия США определила для себя приоритетные направления развития, изучив ход боевых действий на Украине. Ключевую роль станут играть дальнобойные ракеты и артиллерия, сообщает издание Defense News.
По словам начальника штаба армии США генерала Джеймса Макконвилла, «уроки», полученные в ходе наблюдения за спецоперацией России на Украине, показали, что армия Соединенных Штатов выбрала правильные приоритеты для своей модернизации.
⚡️Российские войска вместе с НМ ДНР выбили формирования ВСУ из укрепрайона под Северском, сообщили в МВД республики.
«За этим решением стоит безудержное желание Вашингтона затянуть конфликт любой ценой, компенсировать через отправку вооружений множащиеся потери нацбатальонов и ВСУ», - отметили в российском посольстве в США, комментируя планы властей США предоставить Киеву четыре РСЗО HIMARS.
В заявлении дипмиссии РФ указано, что «киевские власти и националистические формирования применяют оружие из Соединенных Штатов для уничтожения городов Донбасса».
«ВСУ постоянно наносят целенаправленные удары по жилым кварталам Донецка. Обстрелы ведутся натовскими снарядами калибром 155 мм. Каждый день в различных районах столицы ДНР, где даже близко нет российских военнослужащих, гибнут мирные жители. На днях во время прогулки прямо перед своим домом погибла 10-летняя девочка Вероника Бадина. На Донбассе от рук нацистов за восемь лет погибло более 150 детей», — подытожили в посольстве Российской Федерации.
Президент США Джо Байден поручил выделить дополнительную военную помощь Украине в размере до $400 млн.
Пентагон уточнил, что в очередной пакет военной помощи войдут четыре комплекса реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems), боеприпасы к ним, артиллерийские снаряды, три тактических транспортных средства, подрывные заряды, системы контрбатарейной борьбы, запчасти для военной техники и прочее оборудование.
MRLS и HIMARSWikimedia Commons/Global Look Press
ВС РФ и Народная милиция ЛНР взяли под контроль поселок Клиновое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Они также ведут активное наступление на город Артемовск (Бахмут), сообщил ТАСС источник, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).
Накануне офицер НМ ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки сообщил, что ВСУ возводят новые фортификационные сооружения под Артемовском-Бахмутом и Соледаром, готовясь к обороне городов. К работам по строительству новых укрепрайонов украинские войска насильно привлекают мирных граждан, сказал луганский военнослужащий.
Украинский военнослужащий недалеко от города Артемовск, Украина, 13 февраля 2015 годаPetr David Josek/AP
❗️Желтый уровень террористической опасности продлен в Курской области до 23 июля, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Ранее с украинской стороны пограничные пункты Курской области несколько раз обстреливали из минометов и стрелкового оружия.