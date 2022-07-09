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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 136-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 136-й день

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Кирилл Нортон/РИА «Новости»
Высокий уровень террористической опасности продлили в Курской области до 23 июля, сообщил губернатор. Продолжаются бои на территории ДНР, идет наступление на Бахмут (Артемовск). Президент США Джо Байден одобрил пакет военной помощи на $400 млн Украине. В посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что США пытаются затянуть конфликт любой ценой, поставляя Киеву новые системы залпового огня. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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9:32

❗️Войска ЛНР, ДНР и РФ взяли штурмом село Григорьевка под Северском в Донецкой Народной Республики, где расположен укрепрайон Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил ТАСС помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

9:24

Транзит российского газа через территорию Украины может составить около 40 млн кубометров в сутки, следует из данных Оператора ГТС Украины.

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Sergei Chuzavkov/AP
8:59

Армия США определила для себя приоритетные направления развития, изучив ход боевых действий на Украине. Ключевую роль станут играть дальнобойные ракеты и артиллерия, сообщает издание Defense News.

По словам начальника штаба армии США генерала Джеймса Макконвилла, «уроки», полученные в ходе наблюдения за спецоперацией России на Украине, показали, что армия Соединенных Штатов выбрала правильные приоритеты для своей модернизации.

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Burhan Ozbilici/AP
8:15

⚡️Российские войска вместе с НМ ДНР выбили формирования ВСУ из укрепрайона под Северском, сообщили в МВД республики.

8:11

«За этим решением стоит безудержное желание Вашингтона затянуть конфликт любой ценой, компенсировать через отправку вооружений множащиеся потери нацбатальонов и ВСУ», - отметили в российском посольстве в США, комментируя планы властей США предоставить Киеву четыре РСЗО HIMARS.

В заявлении дипмиссии РФ указано, что «киевские власти и националистические формирования применяют оружие из Соединенных Штатов для уничтожения городов Донбасса».

«ВСУ постоянно наносят целенаправленные удары по жилым кварталам Донецка. Обстрелы ведутся натовскими снарядами калибром 155 мм. Каждый день в различных районах столицы ДНР, где даже близко нет российских военнослужащих, гибнут мирные жители. На днях во время прогулки прямо перед своим домом погибла 10-летняя девочка Вероника Бадина. На Донбассе от рук нацистов за восемь лет погибло более 150 детей», — подытожили в посольстве Российской Федерации.

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Телеграм-канал «РИА Новости»
8:10

Президент США Джо Байден поручил выделить дополнительную военную помощь Украине в размере до $400 млн.

Пентагон уточнил, что в очередной пакет военной помощи войдут четыре комплекса реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems), боеприпасы к ним, артиллерийские снаряды, три тактических транспортных средства, подрывные заряды, системы контрбатарейной борьбы, запчасти для военной техники и прочее оборудование.

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MRLS и HIMARS

MRLS и HIMARS

Wikimedia Commons/Global Look Press
8:08

ВС РФ и Народная милиция ЛНР взяли под контроль поселок Клиновое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Они также ведут активное наступление на город Артемовск (Бахмут), сообщил ТАСС источник, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

Накануне офицер НМ ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки сообщил, что ВСУ возводят новые фортификационные сооружения под Артемовском-Бахмутом и Соледаром, готовясь к обороне городов. К работам по строительству новых укрепрайонов украинские войска насильно привлекают мирных граждан, сказал луганский военнослужащий.

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Украинский военнослужащий недалеко от города Артемовск, Украина, 13 февраля 2015 года

Украинский военнослужащий недалеко от города Артемовск, Украина, 13 февраля 2015 года

Petr David Josek/AP
8:06

❗️Желтый уровень террористической опасности продлен в Курской области до 23 июля, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Ранее с украинской стороны пограничные пункты Курской области несколько раз обстреливали из минометов и стрелкового оружия.

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8:05

Доброе утро, уважаемые читатели. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию военной операции ВС РФ на Украине.

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