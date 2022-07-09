«Его очень ценят в Киеве». Зеленский уволил самого скандального украинского посла

Владимир Зеленский снял с должности посла в Германии Андрея Мельника, а также уволил еще четырех послов в других странах. Мельник представлял Украину в Берлине почти восемь лет и был одним из наиболее известных дипломатов в ФРГ. Он неоднократно позволял себе резкие высказывания, в частности, назвал канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой». Издание Bild утверждало, что отозвать Мельника попросил украинский МИД после скандальных слов о Степане Бандере. При этом в Киеве дипломат может занять должность замминистра иностранных дел.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Германии Андрея Мельника. «Гордиться нечем»: почему Украина отзывает скандального посла Мельника из Берлина Власти Украины собираются сменить скандального посла в Берлине Андрея Мельника, пишут СМИ. Как ожидается... 05 июля 16:45

«Уволить Мельника Андрея Ярославовича с поста чрезвычайного и полномочного посла Украины в Федеративной Республике Германия», — говорится в указе главы государства.

Помимо Мельника от должностей освобождены посол в Венгрии Любовь Непоп, посол страны в Норвегии Вячеслав Яцюк, а также посол в Чехии Евгения Перебийноса.

Свой пост покинет и посол Украины в Индии Игорь Полиха. Дипломат по совместительству был послом в Бангладеш, Непале и на Мальдивах.

Недавно украинский президент уже инициировал увольнение нескольких дипломатов. Так, 25 июня он уволил послов Украины в Грузии, Иране, Португалии, Ливане, Словакии. Тогда причина увольнения не называлась.

Будущее карьеры Мельника

4 июля издание Bild со ссылкой на источники сообщало, что Мельник покинет свой пост, вернется в Киев и, возможно, станет заместителем министра иностранных дел. Запад ищет способ решить конфликт на Украине дипломатическим путем Секретные консультации по прекращению конфликта на Украине уже идут, сообщает Welt. Западные... 09 июля 15:44

«Это предложение было сделано министерством украинскому президенту. Андрея Мельника очень ценят в Киеве за его работу», — рассказал собеседник Bild. Он утверждал, что дипломат может переехать из Берлина в Киев до наступления осени.

В свою очередь источники в украинском правительстве подчеркнули, что переезд Мельника в Киев не будет восприниматься как увольнение. Дипломат пробыл послом Украины в ФРГ восемь лет, хотя обычно послы остаются в должности в течение четырех лет, максимум шести.

Андрею Мельнику 47 лет. Он занимал должность посла Украины в Берлине с декабря 2014 года. Дипломатическую службу он начал в 1997 году. Работал в администрации президента Украины, в МИД, а также в посольстве страны в Австрии.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперты из Института Европы РАН и МГИМО не исключили, что сменить Мельника могут на более сдержанного дипломата.

Причины увольнения

Издание Bild предполагало, что причиной увольнения Мельника с поста стали его недавние высказывания о Степане Бандере. Дипломат в конце июня выступил с отрицанием причастности последователей Бандеры к убийству сотен тысяч евреев и поляков. «Немецкое оружие для Украины уже в пути». Украинский посол продолжает троллить Германию Неоднократно критиковавший действия Берлина посол Украины в ФРГ Андрей Мельник снова упрекнул Германию... 26 мая 13:57

«Это нарратив, который до сих пор продвигают русские. Он находит поддержку в Германии, Польше и Израиле», — заявил дипломат.

«Я посещал могилу Степана Бандеры [в Мюнхене], потому что он важен очень многим украинцам как олицетворение борьбы за свободу, борьбы за независимое украинское государство в крайне сложных обстоятельствах... Борец за свободу неподвластен никаким законам. Робин Гуд всеми почитается, а он тоже не по законам действовал», — говорил Мельник.

Его слова вызвали бурную реакцию. В частности, уполномоченный правительства ФРГ по проблеме антисемитизма Феликс Кляйн заявил, что подобные высказывания «на руку России», которая называет одной из целей военной операции на Украине борьбу с неонацизмом.

Посольство Израиля в ФРГ указало, что высказывания дипломата «искажают исторические факты, умаляют значение Холокоста и оскорбляют память убитых Бандерой и его людьми». В Польше также обвинили Мельника в фальсификации истории.

Тогда МИД Украины был вынужден заявить, что не разделяет позиции дипломата. Ведомство назвало высказывания Мельника его личным мнением, не отражающим позицию Киева. Пресс-секретарь дипведомства Олег Николенко заверил Польшу, что слова Мельника в министерстве восприняли с недоумением.

В то же время британская газета Express утверждает, что Мельника уволили после обострения противоречий с ФРГ из-за турбины Siemens, которую немецкое правительство пытается вернуть «Газпрому» для восстановления транзита топлива из России.

«Хотя официальной причины увольнения не озвучили, Украина по-прежнему ведет ожесточенный спор с Германией из-за турбины немецкого производства, которая находится на ремонте в Канаде. Берлин заинтересован в том, чтобы Оттава вернула агрегат российскому газовому гиганту «Газпром» для перекачки энергоносителя в Европу, но Киев утверждает, что это противоречит санкциям против Москвы», — сказано в статье.

Скандалы с участием экс-посла

Украинскому внешнеполитическому ведомству не впервые приходится комментировать заявления дипломата. Посол неоднократно позволял себе недипломатичные и скандальные высказывания и выражал недовольство политикой Берлина относительно объемов военной и финансовой помощи Киеву. «Олаф Шольц не колбаса, он канцлер». Как Берлин не заметил оскорбления от посла Украины В Германии разгорается скандал из-за оскорбления Олафа Шольца со стороны посла Украины Андрея Мельника... 04 мая 19:02

В мае он назвал канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» за нежелание посещать Киев после того, как там не приняли президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

«Изображать из себя оскорбленную ливерную колбасу — не очень по-государственному», — заявил тогда украинский посол. Дипломат также выражал мнение, что Шольцу не хватает «воображения и смелости» и утверждал, что многие немцы хотели бы иметь «деятельного канцлера».

Кроме того, Мельник обвинял Франка-Вальтера Штайнмайера в создании «паутины контактов с Россией» и неготовности отказаться от этих «священных» связей ни при каких условиях.

Он также критиковал бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель за слишком «некритичное» отношение к политике ее правительства на российском направлении.

Экспертов, призвавших Украину скорее пойти на перемирие с Россией, Мельник обозвал «кучкой псевдоинтеллектуальных лузеров», а немецких граждан упрекнул в отсутствии гостеприимства по отношению к украинским беженцам.

Наконец, он раскритиковал действия Берлина по поддержке Киева, называя политику Германии в этом отношении «вялой» и сравнил темпы поставок вооружений Украине со скоростью улитки.

Мельник и сам признавал, что порой «перегибает палку». Так, в интервью Der Spiegel в конце июня он заверил, что не хотел обидеть Шольца сравнением с «ливерной колбасой».

«Дипломатически это было неуместно, это абсолютно ясно», — отмечал Мельник.

«Об этом высказывании я, конечно, задним числом сожалею. Многие не только в Германии, но и на Украине были ошарашены. Мой президент тоже не был впечатлен, нужно сказать», — поделился дипломат и сказал, что готов принести канцлеру извинения.

За последние полгода Мельник превратился в одного из наиболее известных иностранных дипломатов в Германии. Под давлением посла Германия начала поставки в Киев различных вооружений, в том числе тяжелых гаубиц, объявила об экономической помощи и усилиях по приему беженцев.