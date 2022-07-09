«Капли сделали меня беспомощной». В ФРГ расследуют дело о наркотиках на вечеринке с канцлером

Полиция ФРГ начала расследование возможных отравлений наркотиками на вечеринке Социал-Демократической партии Германии, где среди 1000 гостей был и действующий канцлер Олаф Шольц. Издание Tagesspiegel сообщило о восьми пострадавших. Девушки почувствовали себя плохо, а позже не могли вспомнить события предыдущего вечера. Газета предполагает, что на вечеринке женщинам подмешали «наркотики для изнасилования». В СДПГ назвали произошедшее «возмутительным» и «чудовищным» событием, о котором депутаты немедленно сообщили в полицию.

Посетители закрытого летнего фестиваля Социал-демократической партии Германии с участием канцлера ФРГ Олафа Шольца стали жертвами нападения с использованием капель, называемых «наркотиком для изнасилования», пишет немецкая газета Tagesspiegel. Tagesspiegel: на вечеринке с участием Шольца женщинам подмешивали наркотики изнасилования Не менее восьми женщин пострадали после закрытой вечеринки Социал-демократической партии Германии... 09 июля 23:58

Летний фестиваль проходил 6 июля рядом с канцелярией СДПГ в Берлине. По данным Tagesspiegel, на вечеринке присутствовали депутаты и сотрудники партии в бундестаге и избирательных округах. Всего в ней участвовали около 1000 человек.

21-летняя женщина, посетившая мероприятие, пожаловалась на плохое самочувствие, головокружение и потерю памяти. Она отметила, что не употребляла алкоголь, но пила безалкогольные напитки и ела на вечеринке, а около 21:30 почувствовала себя плохо. На следующее утро она не могла вспомнить события прошедшего вечера. Девушку осмотрели врачи и вызвали полицию. У нее взяли анализ крови для проведения токсикологической экспертизы, однако ее результаты пока неизвестны.

Точное количество пострадавших пока также не установлено. Полиция Берлина начала расследование инцидента, а 8 июля подтвердила еще четыре случая с аналогичными симптомами.

«Несколько женщин пожаловались на тошноту и головокружение», — сообщил представитель берлинской полиции.

В свою очередь Tagesspiegel рассказала о восьми пострадавших, ссылаясь на внутренний чат СДПГ, доступ к которому получила газета. «Один случай был подтвержден проверкой», указывалось в чате. Представитель парламентской группы партии заявил о девяти пострадавших.

В редакцию телеканала RBB24 анонимно обратилась предполагаемая жертва нападения.

«Эти капли сделали меня беспомощной и беззащитной и привели к полному «затемнению» сознания» — поделилась она.

«В партии ужаснулись»

Причиной потери памяти среди нескольких посетительниц вечеринки могли стать «наркотики для изнасилования» — это капли с сильным седативным эффектом, вызывающие потерю памяти. Подобные вещества преступник может подмешать жертве в напиток, что сделает ее беспомощной. Расследование подобных инцидентов всегда затрудняется, поскольку жертвы часто не могут вспомнить, что с ними произошло.

Пресс-секретарь СДПГ в бундестаге Кристиан Хелмс заявил, что «в партии ужаснулись случившемуся». В 2022 году, помимо персонала, на мероприятии присутствовали только члены партии во главе с Шольцем и не было посторонних.

«На нашей летней вечеринке очевидно произошли нападения на коллег с «оглушающими» каплями, — сказано в письме руководителя фракции СДПГ Матиаса Мартина. — Это возмутительное событие, о котором мы немедленно сообщили в полицию бундестага».

Парламентская фракция СДПГ рекомендовала всем возможным пострадавшим «немедленно сообщить о произошедшем в полицию». Мартин подчеркнул, что во фракции делают все возможное, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.

Лидер СДПГ Ларс Клингбейл выразил надежду, что преступники будут установлены и привлечены к ответственности.

«Меня злит, что что-то подобное могло произойти на мероприятии СДПГ», — заявил политик.

Член бундестага от СДПГ Ариана Фашер в свою очередь сказала, что ничего не заметила на месте. «Такой фестиваль проходит в довольно знакомой обстановке. Тем страшнее, когда ты больше не чувствуешь себя в безопасности», — подчеркнула она.

Отставка из-за вечеринки

Месяц назад в Великобритании партия консерваторов инициировала вотум недоверия премьеру Борису Джонсону: в частности, из-за вечеринок, проводившихся на Даунинг-стрит и Уайтхолле во время локдауна и жестких ограничений, которые сам Джонсон и вводил. Танковой дивизии не нашлось. Почему уходит Борис Джонсон Борис Джонсон покидает свой пост. Политик сообщил об этом после череды отставок в британском... 07 июля 15:13

Газета The Mirror писала, что «винные вечеринки» проводились в резиденции премьера на регулярной основе. Джонсон уверял, что присоединился к коллегам на вечеринке, чтобы «поблагодарить сотрудников» за тяжелый труд во время пандемии. Тогда премьер извинился за «пир во время чумы», однако не сказал ничего о возможности ухода в отставку.

Покинуть свой пост Джонсона вынудила череда массовых увольнений в британском кабмине, начавшаяся после того, как премьер извинился за скандал, в центре которого оказался его протеже в партии консерваторов Кристофер Пинчер.

Пинчер в состоянии алкогольного опьянения приставал к двум мужчинам в частном клубе для консерваторов «Карлтон» на Пикадилли. Политик сознался в этом и подал в отставку. СМИ утверждали, что Джонсон при назначении Пинчера на пост замкоординатора фракции знал о подозрениях в домогательствах в адрес чиновника.