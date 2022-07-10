Байден отправляется на Ближний Восток сколачивать второй фронт против России

Сближение США с Саудовской Аравией необходимо, чтобы противостоять России и Китаю, заявил американский президент Джо Байден. Через пару дней политик отправится на Ближний Восток, где встретится с саудовским монархом и наследным принцем. Вояж Байдена вызвал критику в Штатах: разведка США обвиняет саудитов в нарушении прав человека. СМИ сообщали, что Штаты пытались улучшить охладевшие отношения с Эр-Риядом и попросить увеличить добычу нефти на фоне противостояния с Россией — но пока безрезультатно.

Несмотря на критику, поездка президента США на Ближний Восток и предстоящие встречи с саудитами важны «чтобы противостоять России». Об этом в своей статье для The Washington Post заявил американский президент Джо Байден.

«Моя работа как президента состоит в том, чтобы сделать нашу страну сильной и безопасной. Мы должны противостоять агрессии России, занять наилучшую позицию, чтобы превзойти Китай, и работать над большей стабильностью в важном регионе мира», — говорится в материале.

По словам Байдена, Саудовская Аравия – одно из тех государств, с которыми США нужно работать «напрямую» в борьбе за стабильность на Ближнем Востоке. Поездка состоится в «жизненно важное время» для региона и поспособствует продвижению интересов Америки.

Среди ключевых вопросов президент США назвал логистику и смягчение последствий, вызванных введением антироссийских санкций в секторе энергетики.

Вояж Байдена на Ближний Восток должен начаться 13 июля, продлится он три дня. В ходе поездки американский лидер посетит Израиль, Западный берег Иордана и Саудовскую Аравию. Там Байден встретится с королем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

По данным телеканала CNN, критика в адрес Байдена вызвана тем, что разведка США считает принца Мухаммеда причастным к жестокому убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги, автора The Washington Post (где вышла статья Байдена).

Осенью 2018 года Хашогги пропал, в последний раз его видели в саудовском посольстве в Стамбуле. Прокуратура Турции считает, что журналист был убит, расчленен, а его останки уничтожены. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что убить Хашогги приказали «на самой верхушке» Саудовской Аравии. Пятерых обвиняемых в убийстве саудовского журналиста в Стамбуле казнят Суд в Саудовской Аравии приговорил к смертной казни пять человек по делу об убийстве саудовского журналиста... 23 декабря 14:17

Принц Мухаммед признавал ответственность своих подданных за убийство, но заявил, что не знал о действиях чиновников саудовской администрации. Отношения между давними союзниками – американцами и саудитами – обострились.

В начале своего президентства Джо Байден говорил, что Вашингтон привлечет Эр-Рияд к ответственности за нарушения прав человека. Он даже говорил, баллотируясь на пост, что «сделает страну-изгоя» из Саудовской Аравии.

В феврале 2021 года власти США объявили, что прекращают поддерживать военную кампанию саудитов в Йемене. По словам самого Байдена, «эта война – гуманитарная и стратегическая катастрофа».

Этой весной газета The Wall Street Journal сообщила о попытках Белого дома связаться с саудитами и призвать Эр-Рияд увеличить добычу нефти. Однако тогда американским властям был дан отказ.

Как при СССР

В середине 1980-х, когда Джо Байден был сенатором, США уже сближались с Саудовской Аравией. По ряду мнений как российских, так и западных экспертов, Белый дом тогда старался привлечь саудитов – одну из главных нефтедобывающих стран мира – на свою сторону в холодной войне против Советского Союза.

В 1970-х Саудовская Аравия решила ограничить продажу своей нефти – четверть предложения на рынке. Цены на сырье выросли в четыре раза. В странах Персидского залива начался экономический рост, другие нефтедобывающие страны – в том числе СССР – тоже процветали. В США и Западной Европе начался экономический кризис.

В 1975 году США разработали программу «ислам против коммунизма» — саудиты тогда на нефтяные деньги финансировали афганских моджахедов. При этом в обмен на лояльность Штаты гарантировали безопасность Саудовской Аравии от главных противников – Израиля и Ирана. Простить Венесуэлу, договориться с Ираном. Чем США и ЕС заменят российскую нефть США разрешат итальянской компании Eni и испанской Repsol поставлять нефть из Венесуэлы в Европу... 05 июня 18:26

К 1985 году нефтяные цены стали резко падать. В этих условиях саудиты решили нарастить объемы добычи, что вызвало обвал нефтяного рынка. Это серьезно ударило по экономике СССР и других стран, серьезно зависевших от экспорта своего «черного золота». В Советском Союзе обвал экономики отчасти вызвал и развал страны.

Впрочем, нефтяной кризис ударил и по саудитам – вплоть до начала 2000-х экономика королевства была серьезно потрепана. Однако саудовские принцы свои богатства не потеряли. Выиграли же от низких цен на нефть американцы и европейцы.

Сейчас на фоне COVID-19 страны ОПЕК договорились сократить объемы нефтедобычи. Но Саудовская Аравия в сентябре готова увеличить добычу. При этом Вашингтон ввел эмбарго на поставки нефти и газа из России после начала военных действий на Украине.