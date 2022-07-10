«Нервозность и раздражение» в Киеве: Германия блокирует новый транш Украине

Германия уже больше месяца тормозит выделение нового пакета помощи Украине, пишет Corriere della Sera со ссылкой на источники в Брюсселе и Киеве. К настоящему моменту в ФРГ одобрили только первый транш в размере €1 млрд, хотя всего украинские власти должны были получить €9 млрд. Кроме того, украинские власти опасаются, что немцы решат обойти антироссийские санкции ради восстановления газовых поставок.

Как выяснила газета Corriere della Sera, власти Германии уже больше месяца блокируют выделение Украине очередного транша помощи Евросоюза. Речь идет о €9 млрд, обещанных Киеву на саммите ЕС в конце июня. Это почти беспроцентные кредиты с погашением через 25 лет и 10-летним льготным периодом для возмещения основной суммы долга, отмечал ранее Bloomberg. «Гордиться нечем»: почему Украина отзывает скандального посла Мельника из Берлина Власти Украины собираются сменить скандального посла в Берлине Андрея Мельника, пишут СМИ. Как ожидается... 05 июля 16:45

Источники итальянского издания утверждают, что министр финансов Германии Кристиан Линднер не одобряет намерение Еврокомиссии финансировать помощь Украине за счет общего европейского долга, как это было во время пандемии COVID-19. К настоящему моменту от ФРГ получено согласие на выделение только небольшой части — €1 млрд.

«Между тем время идет, Киев заявляет, что ему нужна помощь в размере $5 млрд в месяц, и есть предположение, что Украина объявит дефолт по погашению внешнего долга в размере €900 млн в сентябре», — говорится в публикации.

Блокировка помощи вызывает «нервозность и раздражение» в Киеве, пишет газета. Берлин также может обойти санкции против Москвы, чтобы восстановить поставки российского газа по газопроводам «Северный поток», опасаются украинские власти.

«Два дня назад наступил переломный момент, приведший [президента Владимира]Зеленского в ярость: министр экономики Роберт Хабек, лидер «зеленых», потребовал и добился возврата турбины из Канады в Германию, явно продемонстрировав желание вернуть ее в Россию», — напоминает Corriere della Sera. Хабек при этом подчеркнул, что если у Канады «возникнут юридические проблемы», двигатель, принадлежащий «Газпрому», могут отправить не в Россию, а в Германию. Он отметил, что высказывает эту просьбу «с тяжестью на сердце». 8 июня агентство Reuters сообщило, что решение о возврате турбины в РФ через Германию уже принято.

«Канада поддалась давлению и приняла решение вернуть турбину Газпрому. Это очень плохой прецедент исключения из санкций. Но логика такого решения понятна. Канада возвращает турбину, и ожидается, что Газпром полностью возобновит транзит газа в Германию. Это позволит Европе продолжить накопление газа на зиму», — прокомментировал сегодня решение Оттавы глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

Увольнение посла

Причина увольнения посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, известного своими недипломатичными и неоднозначными высказываниями в отношении германских политиков, а также открыто высказывавшего недовольство политикой Берлина относительно объемов военной и финансовой помощи Киеву, заключается именно в нарастающем напряжении между украинскими и германскими властями, указывает Corriere della Sera. Запад ищет способ решить конфликт на Украине дипломатическим путем Секретные консультации по прекращению конфликта на Украине уже идут, сообщает Welt. Западные... 09 июля 15:44

В то же время британская газета Express утверждает, что Мельника уволили после обострения противоречий с ФРГ из-за турбины Siemens, которую немецкое правительство пытается вернуть «Газпрому» для восстановления транзита топлива из России. Президент Украины Владимир Зеленский назвал увольнение дипломата «обычной ротацией».

Напомним, что именно под давлением посла Германия начала поставки в Киев различных вооружений, в том числе тяжелых гаубиц, а также объявила об экономической помощи.

Пакеты помощи

Страны Евросоюза решили выделить Украине €9 млрд в качестве помощи на саммите объединения. О новом транше 24 июня сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, отметив, что у Украины нет средств, чтобы платить медсестрам, учителям, полицейским, пограничникам.

Ранее также стало известно, что страны G7 предоставят финансовую поддержку Украине на €30 млрд. Помощь выделена в таком объеме с расчетом на то, что боевые действия закончатся в течение года. Ее предоставят украинской стороне в виде займов и грантов.

После 24 февраля ЕС уже выделил на помощь Киеву €4 млрд, а также собрал €3,5 млрд для беженцев. Кроме того, €1,8 млрд было направлено на нужды внутренне перемещенных лиц на Украине.