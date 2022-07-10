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Политика

«Изменить строй или сократить население». Экс-президент Польши — о борьбе с Россией

Экс-президент Польши Валенса заявил о необходимости сократить население России до 50 млн

Экс-президент Польши Лех Валенса призвал сократить население России до 50 млн человек путем отсоединения «аннексированных территорий». По его мнению, говорить о глобальной безопасности возможно, только если в РФ сменится политический строй или страна будет разделена на части. Политик также обвинил Москву в желании расширять свое влияние «путем насилия».

Бывший президент Польши и противник СССР Лех Валенса призвал страны Запада не только помогать Украине противостоять российской армии, но и «освободить саму Россию». Безопасность в мире может быть обеспечена путем организации «восстания народов», территории которых РФ якобы «аннексировала», считает политик.

«Даже если Украина выиграет эту войну, через пять лет у нас будет то же самое, через десять лет мы увидим появление другого Путина», – отметил Валенса в интервью LCI. Чтобы избежать этого «сценария», необходимо «форсировать смену политического строя», подчеркнул он.

«Либо изменить политический строй России, либо вернуть ее к населению менее 50 млн», — сказал Валенса (в настоящее время население РФ составляет 144 млн жителей — «Газета.Ru»).

Политик признал, что Запад заинтересован в расширении сферы своего влияния, однако, по его мнению, он двигается в этом направлении «демократическим и, следовательно, легитимным путем». «Мы должны понимать, что Запад усиливает свое влияние с помощью НАТО, ЕС, путем расширения, но демократическими средствами. Россия делает это насилием», — считает бывший лидер страны.

Валенса добавил, что сейчас в мире «есть две системы» — «демократии и НАТО, которые хотят расширяться, но демократическими средствами» и «Россия и Китай, которые прибегают к старым методам аннексии».

Он напомнил, что когда генсеком ЦК КПСС был Михаил Горбачев, политика стран Запада по отношению к Советскому Союзу смягчилась. «Мы говорили себе тогда: «Был Сталин, Брежнев, но Горбачев, он хороший». Поэтому мы оставили их в покое. Россия ждала смутных времен, и теперь они хотят продолжать, как это было в течение столетий, присоединять народы к своей империи», — сказал бывший польский президент.

«Я хотел поступить иначе, но мне не позволили», — заключил он.

«Обозначил позицию Запада»

Политолог Руслан Бальбек прокомментировал слова Валенсы, указав, что тот обозначил позицию всего Запада. «Не по силенкам затеял дело экс-президент Польши. Но зато четко обозначил сегодняшнюю позицию Запада по отношению к России», — сказал эксперт в беседе с RT.

«Не могу сказать, что для нас это была тайна, но раз уж пошли такие откровения, то мы четко должны понимать — эти люди недоговороспособны», — резюмировал Бальбек.

Украина в НАТО

Ранее Валенса в интервью изданию Polsat news заявил, что в случае переизбрания на второй срок он обеспечил бы вступление Украины и Белоруссии в НАТО и Евросоюз.

«У меня были планы, и я мог договориться с Ельциным, что Украина и Белоруссия вступят в ЕС и НАТО вместе с Польшей», — отметил политик.

Он добавил, что нужно «быть храбрыми», так как президент Владимир Путин «зашел слишком далеко».

Распустить Евросоюз

В июне 2022 года политик также предложил распустить Европейский союз. Так он прокомментировал конфликт между Польшей и ЕС, связанный с отказом Варшавы приостановить действие национального законодательства в части юрисдикции дисциплинарной палаты Верховного суда.

«Евросоюз вместо того, чтобы идти на компромисс с Польшей, должен распуститься и через минуту создать новое сообщество на основе Германии и Франции, но без Польши и Венгрии», — предложил он.

В 1980 году Валенса создал первый в Восточной Европе свободный, неподконтрольный государству профсоюз «Солидарность» антикоммунистической направленности. Осенью 1983 года был удостоен Нобелевской премии мира за поддержку рабочего движения и борьбу за права человека.

Был президентом Польши с 1990-го по 1995 год. В 1995-м он проиграл выборы Александру Квасьневскому. «Если бы мне сказали, что я стану лидером, которому удастся победить коммунизм, я бы никогда не поверил. Вот почему я самый счастливый человек в галактике», — заявил он несколько лет назад в интервью Би-би-си.

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