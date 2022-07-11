«Мнения резко расходятся»: Боррель отметил, что среди стран G20 нет единства по Украине

«Национальные интересы перевешивают»
Жозеп Боррель рассказал, что на полях саммита G20 не только принял участие в пленарных заседаниях, но и встретился с коллегами из Китая, Индии и ряда других стран Латинской Америки, Азии и Африки. По его словам, «говоря абстрактно, все согласны защищать такие принципы», как территориальный суверенитет и неприменение силы. Но на деле, в случае с «неспровоцированной войной России против Украины» все «выглядит иначе».
«В абстрактных терминах все согласны с необходимостью многосторонности и защиты таких принципов, как территориальный суверенитет и неприменение силы. Однако это часто выглядит иначе, когда доходит до конкретики <...>
Жестокая правда состоит в том, что национальные интересы порой перевешивают общую приверженность более высоким идеалам», — приводятся слова Борреля на сайте Евросоюза.
По его мнению, военная спецоперация России на Украине – «вопиющее нарушение международного права, противоречащее основным принципам Устава ООН и ставящее под угрозу восстановление мировой экономики». Глава дипломатии ЕС уверен, что «перед лицом агрессии никто не может оставаться нейтральным» и чувствовать себя в безопасности.
Он отметил, что во время обсуждения продовольственной и энергетической безопасности министры G20 «разошлись во мнениях», как решать этот вопрос, и кто «несет ответственность за текущие и предстоящие проблемы».
«Несмотря на всю пропаганду и ложь, исходящие из Кремля, этот продовольственный кризис вызван не ЕС или международными санкциями. Мы не нацелены на сельскохозяйственный сектор в России и не запрещаем импорт российских сельскохозяйственных товаров или удобрений, а также оплату таких продуктов. Именно агрессивная война России против Украины резко усугубляет продовольственный кризис», — подчеркнул Боррель.
Он настаивает, что Россия «превратила судоходные пути Черного моря в зону боевых действий, при этом заблокировав 20 миллионов тонн зерна в украинских хранилищах». Глава дипломатии ЕС также обвинил Москву в том, что она «использует еду в качестве оружия против самых уязвимых стран мира».
«Придерживаются иной точки зрения»
Боррель напомнил, что на мартовском голосовании в Генассамблее ООН 140 государств осудили «российскую агрессию» и ни один член G20, кроме России, не выступил против этой резолюции.
«А вот о том, как двигаться дальше, и о последствиях войны мнения резко расходятся. «Большая семерка» и страны-единомышленники едины в осуждении, санкциях против России и в попытках привлечь к ответственности режим. Но другие страны, и мы можем говорить здесь о большинстве «Глобального Юга», часто придерживаются иной точки зрения», — отметил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
Он пояснил, что многие страны «по разным причинам» отказываются назвать «имя агрессора и указать, кто несет ответственность за последствия» спецоперации на Украине.
«Некоторые больше озабочены последствиями войны для себя, а не тем, кто несет ответственность за эти трудности и как закончить эту войну; другие жалуются на «двойные стандарты» или просто хотят сохранить хорошие двусторонние отношения с Россией. Многие до сих пор не определились и не хотят принимать чью-либо сторону, потому что это поставит под угрозу их геополитические интересы», — написал Боррель.
По его словам, «глобальная битва нарративов в самом разгаре», и пока ЕС «не в выигрыше». Несмотря на это, добавил он, Евросоюзу необходимо проявлять солидарность с Украиной и помогать ее жителям, пострадавшим во время спецоперации, «конкретным и видимым образом».
8 июля МИД России опубликовал новость об участии министра иностранных дел Сергея Лаврова в саммите G20. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что «многие партнеры дали четкий сигнал о неприемлемости изоляции России и негативных последствиях односторонних санкций».
«Звучали трезвые оценки объективных причин экономических шоков, которые имеют многофакторную природу. В их числе спровоцированная Западом на фоне пандемии коронавируса инфляция, дестабилизация трансграничных цепочек поставок и осложнение геополитической обстановки», — говорится в сообщении.