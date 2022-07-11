Усугубление вместо решения: Литва усилила блокаду Калининграда

Литва с понедельника расширила ограничения на транзит через свою территорию товаров из России в Калининград. Несмотря на протесты Москвы и Берлина, власти страны не ослабили санкционное давление на российский эксклав. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов уточнил, что нынешние ограничения были согласованы еще в марте, но вступают в силу только сейчас из-за многоступенчатого характера санкций.

«Испытание решимости Европы»

Литва в понедельник расширила ограничения на торговлю через свою территорию с Калининградом, поскольку вступили в силу ранее объявленные санкции Европейского Союза против Москвы, сообщает Reuters со ссылкой на высказывание представителя литовской таможни.

По его словам, под запрет с 11 июля попал транзит бетона, древесины, спирта и промышленных химикатов на спиртовой основе.

В статье уточняется, что торговые ограничения усилены в том числе потому, что правительства, рынки и компании ЕС опасаются продления Россией отключения «Северного потока – 1», по которому российский газ поступает в Европу. С понедельника поставки газа по магистрали были остановлены из-за начала плановых ремонтных работ, которые продлятся до 21 июля.

Авторы материала пояснили, что Калининградская область граничит с двумя странами НАТО и ЕС – Литвой и Польшей. Большинство товаров из России поставляются в эксклав через территорию прибалтийского государства по железнодорожным и автомобильным путям.

«Спор вокруг изоляции Калининграда является испытанием решимости Европы обеспечить соблюдение санкций, вызывая опасения по поводу эскалации конфронтации с Россией», — говорится в статье.

Согласно информации Reuters, хотя европейские официальные лица при поддержке Германии в конце июня искали компромисс для разрешения ситуации, Литва «имеет серьезные сомнения относительно того, что можно рассматривать как уступку Москве».

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов уточнил, что принятые против России санкции «имеют ступенчатый характер», их утвердили еще в марте. Поэтому вступившие в силу с понедельника ограничения Литвы не новы.

«Сейчас просто очередной этап вступления их в силу по разным товарам. Так, например, в декабре вступят ограничения по нефтепродуктам», — пояснил он в своем Telegram-канале.

В качестве ответной меры Алиханов предложил ввести полный запрет на движение товаров, в том числе транзитных из третьих стран, между тремя прибалтийскими странами и Россией, за исключением для Калининградской области.

«Это позволит загрузить морских перевозчиков и дать работу Калининградским портам, которые сильно пострадали от ограничений со стороны ЕС», — написал губернатор.

Запрет транзита

18 июня стало известно, что Литва прекратила пропускать в Калининградскую область подпавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из других регионов России. 21 июня выяснилось, что ограничения также коснулись грузовых автоперевозок.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 21 июня, что Литва должна осознавать всю серьезность последствий эмбарго на железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область. Она добавила, что считает действия литовских властей «агрессивными» и «враждебными».

«Они должны понимать последствия — и последствия, к сожалению, наступят <…> Мне кажется, они должны понять главное: когда Россия произносит слово в отношении другой стороны, характеризуя ее поведение как откровенно враждебное, то здесь уже не до разговоров, не до каких-то нахождений формул, которые могли бы увести ситуацию в сторону и сделать вид, что проблемы не существует», — сказала она в эфире «Соловьев Live».

Однако в Литве настаивают, что страна не вводила никаких односторонних или дополнительных ограничений, а только «последовательно применяет санкции ЕС».

Однако 30 июня Der Spiegel сообщил, что Брюссель и Берлин хотят вынудить Литву снять запрет на транзит в Калининград. Более того, немецкие власти «возмущены» действиями прибалтийской республики.

«Берлин не разделяет мнение литовцев о том, что транзит подсанкционных товаров в Калининград не должен осуществляться через территорию ЕС. «Это транспорт из России в Россию», — говорят они. Это разрешено», — отмечается в статье.

Согласно источникам издания, в ФРГ опасаются, что «конфликт с Россией может продолжить эскалацию». В Германии также не хотят, чтобы Москва «применила силу для создания наземного коридора».

«Достойный» ответ

7 июля представитель Еврокомиссии Йоханнес Барке сообщил, что ведомство пока не направляло разъяснений Литве по калининградскому транзиту. «Только угрозами ответных действий». Как Калининграду преодолеть блокаду со стороны Литвы Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в сложившейся ситуации можно чего-то... 06 июля 11:12

«Я могу сказать, что никакого развития по сравнению с прошлой неделей не было. Мы остаемся в контакте с властями Литвы», — приводит его слова ТАСС.

Еще один представитель ЕК Дэниэл Ферри отказался отвечать, должна ли Литва запретить с 10 июля транзит в Калининград цемента, табака и алкоголя.

«Что касается санкций, мы находимся во взаимодействии с властями государств ЕС постоянно, поскольку от них зависит выполнение санкций. Я не могу комментировать конкретные вопросы сроков введения запрета на перевозки отельных грузов. Действительно, ограничительные меры ЕС включают определенные переходные периоды по каждому случаю, но у меня нет перед глазами юридического текста», — сказал он.

Накануне Захарова заявила в эфире «Соловьев Live», что «часики тикают», терпение России «не безгранично», и ответ Москвы «будет достойным». Комментируя тот факт, что Еврокомиссия пока не подготовила рекомендации для Литвы по транзиту в Калининград, официальный представитель МИД заметила, что ведомство действует быстро в отношении введения санкций против России, но не в случае с их отменой.

«Невозможно бесконечно ждать у моря погоды и быть успокоенными и довольствоваться какой-то невнятной риторикой Еврокомиссии. Они такие быстрые, когда нужно принимать с их точки зрения решения по наказанию России, введению санкций, продлению санкций, и они такие медленные, когда нужно разгребать собственные завалы... Ну как-то нужно активизироваться», — сказала она.