Мантуров станет новым вице-премьером, но при этом сохранит должность министра

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время делового форума «Промышленный диалог Россия-Казахстан» в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо»

Владимир Путин увеличил до 11 число вице-премьеров в России. Согласно указу президента, министр промышленности и торговли будет в то же время заместителем председателя правительства. Премьер-министр Михаил Мишустин уже предложил Госдуме утвердить на новую должность главу Минпромторга Дениса Мантурова. Вопрос о его назначении рассмотрят 15 июля, когда Дума соберется на внеочередное заседание. Мантуров может стать единственным министром, одновременно занимающим пост вице-премьера.

Президент России Владимир Путин увеличил число вице-премьеров в правительстве с 10 до 11. Министр промышленности и торговли станет одновременно заместителем председателя правительства, сообщается в указе, который опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить, что председатель правительства РФ имеет 11 заместителей», — говорится в указе Путина. Документ вступил в силу со дня подписания.

В настоящее время пост главы Минпромторга занимает Денис Мантуров. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил Госдуме назначить Мантурова на только что созданную должность. Если депутаты поддержат инициативу, Мантуров будет единственным в правительстве министром, одновременно занимающим пост вице-премьера.

Как изменилось устройство кабмина

Изначально при формировании правительства в январе 2020 года в его составе было девять вице-премьеров. Структура поменялась спустя полгода, когда десятым заместителем главы правительства стал Александр Новак, до этого возглавлявший Минэнерго. Путин увеличил число вице-премьеров в России Президент РФ Владимир Путин увеличил число вице-премьеров в правительстве России с 10 до 11... 12 июля 19:57

Сейчас у премьера один первый заместитель (Андрей Белоусов), один вице-премьер совмещает пост с позицией главы аппарата правительства (Дмитрий Григоренко), еще один параллельно занимает должность полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (Юрий Трутнев).

Вице-премьерами также являются Татьяна Голикова, Виктория Абрамченко, Александр Новак, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, Юрий Борисов и Алексей Оверчук.

В нынешнем кабмине 21 министерство и 21 федеральный министр. Пять министерств подчинены президенту РФ: МИД, Минобороны, МВД, МЧС и Минюст. Еще 16 подчиняются непосредственно премьер-министру.

Назначение рассмотрят 15 июля

Согласно закону, заместители председателя правительства назначаются на должность после утверждения Госдумой их кандидатур. При этом президент не вправе отказать в назначении на должность кандидату, который был утвержден нижней палатой парламента. «Не оставлять законопроекты на осень»: что обсудит Госдума на внеплановом заседании За две недели на рассмотрение Госдумы поступило 86 инициатив. Чтобы не откладывать их... 11 июля 21:01

«Вопрос об утверждении Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства — министра промышленности и торговли будет рассмотрен на пленарном заседании Государственной думы 15 июля», — сообщила Госдума в Telegram-канале.

Там также отметили, что обсуждение кандидатуры Мантурова в профильном комитете по промышленности и торговле, а также во фракциях нижней палаты состоится в ближайшие дни. Ранее Совет Госдумы назначил на 15 июля внеочередное заседание.

Последний день весенний сессии в работе Думы был 6 июля, после этого депутаты разошлись на каникулы и для работы в регионах, однако 10 июля стало известно, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил собрать депутатов на внеочередное заседание.

В нижней палате парламента объяснили, что «необходимость внеочередного пленарного заседания связана с тем, что накопились вопросы, требующие неотложного решения». Затем сам Володин заявил, что Думе предстоит рассмотреть инициативы по поддержке граждан и экономики.

Внеочередное заседание могло быть созвано из-за необходимости обсудить некое «кадровое решение», позднее сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники в парламенте.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в свою очередь заявила, что в повестке Госдумы нет вопросов, относящихся к компетенции Совфеда, но, если будет необходимо, сенаторы готовы «собраться в любой момент».

Карьера Мантурова

53-летний Денис Мантуров занимает пост министра промышленности и торговли более 10 лет. Исполнять обязанности главы Минпромторга он начал 2 февраля 2012 года, когда кабмин покинул Виктор Христенко. 21 мая того же года Мантуров был утвержден в должности министра. После отставки правительства Дмитрия Медведева сохранил пост в кабинете Михаила Мишустина.

Мантуров родился в 1969 году в Мурманске. В 1994 году окончил МГУ имени Ломоносова по специальности «Социология», а позже — аспирантуру, став кандидатом экономических наук. В 1998 году занял пост замгендиректора ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод», а после был коммерческим директором ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» и зампредседателя ФГУП «Государственная инвестиционная корпорация». В 2003 году Мантуров возглавил ОАО «ОПК «Оборонпром», а в 2007 года стал заместителем министра промышленности и энергетики (с 2008 года — замглавы Минпромторга).