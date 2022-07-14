Коридоры для зерна: к чему пришли Россия и Украина на встрече в Стамбуле

Делегации России, Украины, ООН и Турции сели 13 июля за стол переговоров, чтобы обсудить проблему экспорта украинского зерна. И в ООН, и в Анкаре, и в Киеве сообщили о прогрессе и «позитивной и конструктивной атмосфере». В Стамбуле будет создан координационный центр, через который все участники смогут осуществлять контроль за вывозом грузов из портов и их транспортировкой.

В Стамбуле 13 июля прошла четырехсторонняя встреча по ситуации с украинским зерном, за столом переговоров оказались делегации России, Украины, ООН и Турции. Это первый контакт российской и украинской делегаций в очном формате с момента «заморозки» переговоров о мирном соглашении. Встреча проходила на одном из военных объектов, прессу туда не пустили. Путин летит в Тегеран. Кремль анонсировал встречу с Эрдоганом Президент России Владимир Путин посетит Иран 19 июля, где встретится с президентом Турции Реджепом... 12 июля 15:14

«В результате встречи, прошедшей в позитивной и конструктивной атмосфере, были согласованы основные технические вопросы, такие как создание координационного центра, где будут присутствовать представители всех сторон, совместный контроль на выходе из порта и в пунктах прибытия, обеспечение безопасности мореплавания на переходных путях», — сообщил журналистам министр национальной обороны принимающей страны Хулуси Акар.

«Мы видим, что стороны готовы решить эту проблему», — подчеркнул он.

На следующей неделе переговоры продолжатся, делегации вновь встретятся в Турции для обсуждения «зернового вопроса». «Будут еще раз рассмотрены все детали, и мы поставим подписи под подготовленным нами документом», — пояснил Акар.

Турецкая сторона также пообещала «продолжать вносить свой вклад» в решение гуманитарной проблемы — недопущение продовольственного кризиса. Вся работа по созданию «зернового коридора» будет осуществляться «в координации с ООН».

Обнадеживающие результаты

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя прошедшую встречу, отметил, что ее результаты «очень обнадеживают». «Нам нужно сделать следующие шаги, и надеемся, что можно будет добиться соглашения», — сказал он, добавив, что «настроен оптимистично».

«То, что произошло сегодня, — важный и существенный шаг вперед на пути к соглашению», — заявил генсек. В дальнейшем необходимо продолжать работу для «материализации» достигнутого прогресса. «Потребуется еще большая техническая работа», — отметил он.

«Конечной целью всех участников переговоров является достижение договоренности не только между Россией и Украиной, но и ради всего мира», — заключил Гутерриш.

«Успех нужен всему миру»

Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал прошедшие в Стамбуле переговоры. «Мы действительно прилагаем значительные усилия, чтобы возобновить поставки продовольствия на мировой рынок. И я благодарен Организации Объединенных Наций и Турции за соответствующие усилия», — сказал он.

«Успех этой истории нужен не только нашему государству, но и, без преувеличения, всему миру», — констатировал политик. Безопасное судоходство в Черном море снимет остроту мирового продовольственного кризиса, подчеркнул он.

По словам Зеленского, Киев согласует детали соглашения с генсеком ООН «в ближайшие дни».

В офисе украинского президента сообщили также, что украинская делегация в ходе сегодняшней встречи предложила создать базовый алгоритм навигации в Черном море. «Безопасность Украины в Черном море — приоритет в вопросе возобновления экспорта украинской агропродукции. Поэтому Украина предложила сформировать базовый алгоритм функционирования навигации в Черном море», — написал глава офиса Зеленского Андрей Ермак в Telegram.

Зерновой коридор

Впервые создание так называемого зернового коридора обсуждалось на переговорах глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу 8 июня в Анкаре. Спустя две недели переговоры продолжились: турецкая делегация прилетела в Москву, чтобы обсудить разблокировку украинского экспорта. На этой встрече стороны договорились о создании между военными ведомствами Турции, России и Украины горячей линии для координации вопросов вывоза украинского зерна. ЕС установил правила блокады Калининграда Еврокомиссия опубликовала разъяснения для стран Евросоюза по перевозке грузов из России... 13 июля 20:29

8 июля Лавров по итогам участия в совещании глав МИД стран G20 заявил, что Москва готова к переговорному процессу с украинской и турецкой сторонами по экспорту зерна. Ключевая роль в этом процессе «отводится военным», отметил тогда российский министр.

В Европе и ООН заговорили об угрозе мирового продовольственного кризиса из-за роста цен на продукты питания и невозможности вывезти грузы с Украины (до начала спецоперации ежемесячный экспорт зерновых из Украины составлял от 5 до 6 млн тонн в месяц). По данным МИД Германии, в портах Черного моря оказались заблокированы 25 млн тонн зерна.

В Киеве обвиняют РФ в краже зерна и последующей его продаже. 1 июля Украина попросила Турцию задержать якобы везущий украинское зерно казахстанский сухогруз под флагом РФ. В Москве эти обвинения отвергают. Президент России Владимир Путин в конце июня заявлял, что западные страны «искусственно раздувают» истерику вокруг ситуации с доставкой украинского зерна, а РФ никак не препятствует его вывозу.